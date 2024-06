marktbericht DAX fällt zurück Anleger streichen Gewinne ein Stand: 21.06.2024 13:56 Uhr

Zum Wochenschluss nimmt der DAX seine unterbrochene Talfahrt wieder auf. Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone und die Sorgen vor den Wahlen in Frankreich zwingen die Anleger zur Vorsicht.

Die Unsicherheit der Investoren ist zurück: Der DAX sinkt um 0,6 Prozent auf 18.146 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex noch ein Prozent auf 18.254 Punkte zugelegt, heute nehmen die Anlegerinnen und Anleger die Gewinne mit.

Christian Zoller, Charttechnikexperte bei ING, spricht in seinem Tageskommentar den Widerstandsbereich um 18.250/18.300 Punkte an. Gelinge hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, sei der Weg bis zum Widerstandsbereich um 18.550 Punkte frei.

Aktuell sieht es danach allerdings nicht aus, denn schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone belasten die Stimmung: Der Einkaufsmanagerindex fiel überraschend um 1,4 Zähler auf 50,8 Punkte, teilte der Finanzdienstleister S&P Global mit. Dies ist der tiefste Wert seit März. Das Barometer, bei dem Einkaufsmanager von Firmen nach ihrer Einschätzung der Geschäftsbedingungen gefragt werden und das als frühester Indikator für die Wirtschaftsentwicklung gilt, zeigt bei Werten über 50 ein Wachstum an.

Weiterhin ein wichtiges Thema bleibt auch die Lage in Frankreich: "Die Angst, dass Frankreich je nach Wahlausgang künftig weniger schuldenbewusst und EU-konform agiert, könnte die Finanzmärkte weiterhin spürbar belasten", kommentiert Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.

"Die europäischen Märkte sind im Vorfeld der französischen Wahlen Ende des Monats weiterhin relativ volatil, schreibt Mark Dowding, CIO bei RBC BlueBay. "Wir gehen davon aus, dass die Unsicherheiten bis zur Abstimmung hoch bleiben könnten, da viele ausländische Anleger in den USA oder Japan die jüngsten politischen Ereignisse noch nicht verdaut haben." Sobald die Wahlen vorüber seien, dürfte sich die Situation an den Märkten für den Rest des Sommers beruhigen, so der Experte.

Zuvor waren bereits frische Außenhandelsdaten aus Deutschland vermeldet worden. Die Exporte nach China sind im Mai eingebrochen. Sie fielen um 14,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 7,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten wuchsen dagegen deutlich: Sie legten um 4,1 Prozent auf 13,0 Milliarden Euro zu. Die USA blieben damit der wichtigste Abnehmer von Waren "Made in Germany".

Mercedes-Benz hat eine Großkreditlinie mit internationalen Banken im Volumen von elf Milliarden Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und zwei Verlängerungsoptionen erneuert. Die Kreditlinie solle dazu beitragen, die finanziellen Spielräume bis mindestens 2029 zu unterstützen, teilte der Automobilkonzern mit. "In einem durch hohe Zinssätze geprägtem Umfeld konnte Mercedes-Benz günstige Konditionen verhandeln," so der Konzern. Die Transaktion sei deutlich überzeichnet gewesen. Koordinatoren seien die Bank of America, BNP Paribas, die Deutsche Bank und die MUFG.

Die Rüstungsfirma Rheinmetall hat ihren bislang größten Auftrag gemeldet. Die Bundeswehr hat Munition im Wert von bis zu 8,5 Milliarden Euro bestellt. Der Konzern rechnet wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Aufrüstung der NATO-Staaten mit dauerhaft steigenden Umsätzen und Gewinnen.

Wegen einer weiteren Eintrübung im Energiespeichermarkt senkt der angeschlagene Batteriehersteller Varta seine Umsatzprognose für 2024. Das Unternehmen geht nur noch von einem Umsatz von 820 Millionen Euro bis 870 Millionen Euro aus. Zuvor hatte Varta mindestens 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Grund sei eine weitere deutliche Verschlechterung des Marktumfeldes für Energiespeicher, insbesondere im zweiten Quartal des laufenden Jahres, teilte das Unternehmen weiter mit.

Oracle hat eine Investition von mehr als eine Milliarde Dollar in Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Computing in Spanien angekündigt. Als Zeitraum nannte der SAP-Konkurrent die kommenden zehn Jahre. Damit regiere man auf die steigende Nachfrage nach seinen entsprechenden Diensten. Das Projekt werde in Zusammenarbeit mit Telefónica España angegangen, hieß es weiter. Der spanische Minister für digitale Transformation, José Luis Escrivá, erklärte, damit könnten die Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen des Landes den Einsatz von KI vorantreiben.