marktbericht Leichte Kursgewinne voraus Trump sorgt für Unsicherheit im DAX Stand: 17.07.2024 07:31 Uhr

Die gestiegenen Chancen für einen Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen halten die Anleger weiter in Atem. Der DAX kann von der Rekordrally im Dow Jones nur wenig profitieren.

Die Aussicht auf einen politischen Wechsel in den USA sorgt weiter für Bewegung an den Börsen. Während die Anleger in den USA die nach dem Attentatsversuch gestiegenen Wahlchancen von Donald Trump durchaus goutieren, gehen Investoren an den europäischen Aktienmärkten in Deckung.

"Die Vorstellung, dass Trump eine zweite Amtszeit gewinnen könnte, wird als negativ für europäische Aktien interpretiert - vor allem wegen der protektionistischen Politik, die Trump umsetzen könnte", sagte Fiona Cincotta, Analystin bei City Index. "Verknüpft man das mit der Tatsache, dass die Federal Reserve im September möglicherweise die Zinsen senken könnte, trägt das ebenfalls dazu bei, dass sich US-Aktien derzeit von europäischen Aktien abheben."

Der DAX dürfte nach seiner schwachen Performance der vergangenen Handelstage zur Wochenmitte nur wenig Boden gutmachen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 18.543 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX 0,4 Prozent im Minus bei 18.518 Zählern geschlossen.

Die vorangegangene Rally, die den DAX zum Ende der vergangenen Woche noch auf den höchsten Stand seit Anfang Juni getrieben hatte, wird von Experten mittlerweile als Fehlausbruch gewertet. Die nächste wichtige Unterstützung für das deutsche Börsenbarometer verläuft in Form der 50-Tage-Linie bereits bei 18.475 Punkten.

Von den japanischen Märkten kommt keine Unterstützung für den DAX-Handel. In Tokio notiert der 225 Werte umfassende Nikkei-Index zur Stunde 0,3 Prozent im Minus. Er hat all seine anfänglichen Kursaufschläge durch Gewinnmitnahmen der Anleger wieder eingebüßt.

Chinesische Aktien geben den zweiten Tag in Folge nach. Die Börse in Shanghai verliert aktuell 0,5 Prozent. Hintergrund sind Ankündigungen Trumps, Strafzölle von bis zu 100 Prozent auf Importe aus China zu erheben, sollte er ins Weiße Haus zurückkehren.

An der Wall Street blieben der Dow Jones und der Russell-2000-Index der US-Nebenwerte gestern weiter im Rally-Modus. Der Dow-Jones-Index ging mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 40.954 Punkte aus dem Handel und markierte damit einen Schlussrekord. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 5.667 Zähler. Der technologielastige Nasdaq tat sich derweil weiter schwer, er legte nur um 0,2 Prozent auf 18.509 Zähler zu.

Die Aussicht auf sinkende US-Zinsen beflügelt weiter Gold. Der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls steigt im frühen Handel bis auf 2.482 Dollar - Gold ist damit so teuer wie noch nie in seiner Geschichte. Der Euro tendiert am Morgen bei 1,0903 Dollar seitwärts.

Am Rohstoffmarkt gibt Rohöl der Nordseesorte Brent 0,1 Prozent nach auf 83,63 Dollar je Barrel (159 Liter). Die Ölpreise waren zuletzt rückläufig, da es Anzeichen für eine schwächere Nachfrage aus China gibt.

Im DAX steht am Morgen die Adidas-Aktie im Fokus. Nach einem besser als erwarteten zweiten Quartal hat der Sportartikelhersteller seine Prognosen für das laufende Jahr erneut erhöht. So soll das Betriebsergebnis nun rund eine Milliarde Euro erreichen. Zuletzt hatte Adidas 700 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll währungsbereinigt im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. Bislang lag das Ziel bei einem Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Adidas hatte bereits nach dem ersten Quartal den Ausblick angehoben.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck stellt nach einer Abschreibung in China seine Prognose für das Gesamtjahr auf den Prüfstand. Der Ausblick für das Gesamtjahr werde aktuell überprüft, teilte der DAX-Konzern am Abend mit. Nach vorläufigen Zahlen betrug das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) im zweiten Quartal 1,168 Milliarden Euro - ein Rückgang um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.