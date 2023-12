marktbericht Kursverluste erwartet DAX-Anleger ziehen sich zurück Stand: 21.12.2023 07:44 Uhr

Das Zinsthema hat an den Börsen seine Schubkraft verloren. Der DAX wird heute wohl mit einem Minus in den Handel starten. Auch an der Wall Street und in Japan geht es rückwärts.

Der DAX dürfte am Morgen nach Angaben des Brokers IG rund 0,4 Prozent tiefer auf 16.665 Zählern in den Handel starten. Gestern hatte er im Minus bei 16.733 Punkten geschlossen. "Während an der Wall Street noch weiter munter Rekorde gebrochen werden, ist der DAX in den vergangenen Tagen nahezu zum Stillstand gekommen", sagte Konstantin Oldenburger, Analyst vom Broker CMC Markets. "Die Anleger scheinen nach der jüngsten Rally weitergezogen zu sein."

Vor einigen Tagen noch hatten Spekulationen auf bald sinkende Zinsen den deutschen Leitindex auf ein Rekordhoch bei 17.003 Zähler getrieben.

Im Mittelpunkt steht heute die Konjunktur in den USA. Das US-Handelsministerium legt am Nachmittag die endgültigen Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal vor. Vorläufigen Schätzungen zufolge stieg es von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 5,2 Prozent. Die Wirtschaft hätte sich damit trotz der straffen Geldpolitik in den USA als überraschend robust erwiesen. Experten erwarten, dass die BIP-Zahl auch final Bestand haben wird.

In Deutschland geht beispielsweise die Bundesbank davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im zu Ende gehenden Jahr kalenderbereinigt um 0,1 Prozent sinken werde. Auch andere Ökonomen rechnen für dieses Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaft. Laut dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) dürfte das deutsche BIP 2023 um rund 0,5 Prozent sinken.

Auch an der Wall Street kehrt langsam Ernüchterung nach der jüngsten Kursrally ein: Die US-Börsen schlossen nach einem überwiegend freundlichen Verlauf im Minus. Marktteilnehmer verwiesen auf eine abrupte Verkaufswelle im späten Handel. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 1,3 Prozent tiefer auf 37.082 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 1,5 Prozent auf 14.777 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,5 Prozent auf 4.698 Punkte ein.

Einige Experten wiesen darauf hin, dass die Markterwartungen in Bezug auf Zinssenkungen überzogen sein könnten. Knapp 80 Prozent der Marktteilnehmer rechnen aktuell mit einer ersten Zinssenkung bei der Fed-Sitzung im März. Fallende Zinsen ab Mai gelten als nahezu sicher. Dies ergibt fünf bis sechs Zinssenkungen bis zum Jahresende.

Angesichts des plötzlichen Endes der langen Gewinnsträhne an der Wall Street haben sich die Anleger in Asien am Morgen ebenfalls zurückgehalten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 1,6 tiefer bei 33.140Punkten. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,5 Prozent.

Die Commerzbank darf Aktien im Volumen von bis zu 600 Millionen Euro zurückkaufen. Das Geldhaus erhielt nach eigenen Angaben die Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Maßnahme. Zusammen mit der Zustimmung der Deutschen Finanzagentur seien damit alle Genehmigungserfordernisse erfüllt, teilte die Bank weiter mit. Der Vorstand beabsichtige, auf dieser Grundlage Anfang Januar die Umsetzung des Aktienrückkaufs zu beschließen. Die zurückgekauften Aktien der Commerzbank sollen eingezogen werden. Seit der Finanzkrise von 2008 ist der Bund mit 15 Prozent an der Commerzbank beteiligt.

Der japanische Autobauer Toyota ruft wegen eines möglichen Sensorfehlers eine Million US-Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Der Rückruf betreffe verschiedene Modelle wie unter anderem Corolla und Lexus aus den Baujahren 2020 bis 2022 in den USA, teilte der Konzern mit. Ein Kurzschluss in einem Sensor könnte dazu führen, dass die Airbags nicht wie vorgesehen ausgelöst werden, hieß es zur Begründung. Die Sensoren sollen sicherstellen, dass die Airbags nicht ausgelöst werden, wenn ein kleiner Erwachsener oder ein Kind auf dem Vordersitz sitzt. Händler würden die Sensoren überprüfen und bei Bedarf austauschen

Die starke Nachfrage nach Speicherchips für die Künstliche Intelligenz (KI) lässt Micron Technology optimistisch in die Zukunft blicken. "Die Nachfrage nach KI-Servern ist stark", sagte Konzernchef Sanjay Mehrotra. Betreiber von Rechenzentren würden ihre Budgets von traditionellen Servern zu inhaltsreicheren KI-Servern verlagern. Im zweiten Quartal erwartet Micron deshalb einen Umsatz von rund 5,3 Milliarden Dollar, mit einer möglichen Abweichung von plus oder minus 200 Millionen Dollar. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten, die Erlöse von 5,03 Milliarden Dollar prognostiziert hatten.