marktbericht Gewinnserie an der Börse DAX vor sechstem Rekordhoch in Folge? Stand: 29.02.2024 07:37 Uhr

Der DAX scheint weiterhin nur eine Richtung zu kennen: höher, immer höher. Sogar nach fünf Rekordhochs in Folge scheinen die DAX-Bullen nicht kaufmüde - folgt heute der sechste Streich?

Es ist schon fast eine liebgewordene Gewohnheit am deutschen Aktienmarkt: kein Tag ohne neues Rekordhoch. Die letzten fünf Tage hielt der DAX an diesem Prozedere fest. Und auch heute sieht es nach einem möglichen weiteren Rekordtag an der Frankfurter Börse aus.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 17.610 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX bei 17.605,61 Zählern eine neue Bestmarke aufgestellt - die somit heute schon wieder Geschichte sein könnte.

Dabei übt eine runde Marke derzeit besonderes Anziehungskraft auf die Anleger aus: 18.000 Punkte werden von Experten derzeit als neues Kursziel für den DAX gehandelt. Tatsächlich fehlt nicht mehr viel - im Hoch war es gestern ein Anstieg von gerade einmal 2,2 Prozent, der das Börsenbarometer noch von der 18.000 trennte.

Dabei werde eine Korrektur immer wahrscheinlicher, warnt IG-Analyst Christian Henke und verweist auf die Sorglosigkeit vieler Anleger: "Jegliche Bedenken werden über Bord geworfen." Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets spricht von einer "Rally aus dem Nichts" und verweist auf die große Diskrepanz zwischen Aktienkursen und Realwirtschaft.

Fakt ist: Mit seiner anhaltenden Rekordjagd steht der DAX global betrachtet ziemlich allein da. Die Wall Street hat ihren Höhenflug erst einmal unterbrochen, das letzte Rekordhoch im Dow datiert vom vergangenen Freitag.

Zur Wochenmitte ging es mit den Kursen an der Weltleitbörse in New York sogar bergab. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 38.949 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 15.947 Stellen nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 5.069 Zähler ein.

Grund für die Zurückhaltung der US-Anleger sind anstehende Inflationsdaten: Heute wird der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) veröffentlicht, der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank Fed. Ökonomen rechnen damit, dass die Preise im Januar um 0,4 Prozent im Monatsvergleich angezogen haben.

Auch in Deutschland stehen wichtige Preisdaten an: Wie sich die Verbraucherpreise im Februar entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Nachmittag anhand vorläufiger Daten bekannt. Volkswirte rechnen mit einer weiteren Abschwächung der Inflation.

Von den asiatischen Börsen kommen am Morgen gemischte Signale. So schloss der japanische Leitindex Nikkei 0,1 Prozent tiefer bei 39.166 Punkten. "Anleger haben Aktien verkauft, um ihre Gewinne zu sichern, nachdem der Nikkei seine Rally abgebrochen hat", sagte Naoki Fujiwara, Senior Fund Manager bei Shinkin Asset Management.

Derweil erholten sich chinesische Aktien von ihrem starken Rückgang am Vortag und blieben auf Kurs für den besten Monat seit November 2022. Die Börse in Shanghai lag zuletzt 1,0 Prozent im Plus.

Wenig Bewegung am Devisenmarkt: Der Euro tendiert im frühen Handel bei 1,0836 Dollar seitwärts. Auch der Goldpreis zeigt sich kaum verändert. Die Feinunze Gold wird aktuell bei 2.036 und damit 0,1 Prozent höher gehandelt.

Im DAX könnte heute die VW-Aktie einen Blick wert sein. Der deutsche Autobauer und der chinesische Elektroautohersteller XPeng wollen künftig bei der Entwicklung von Elektroautos zusammenarbeiten. Die Unternehmen haben dazu eine Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung von zwei batteriebetriebenen B-Klasse-Fahrzeugen getroffen. Durch die wechselseitige Nutzung von Fahrzeug- und Plattformteilen sollen die Entwicklungskosten gesenkt und "signifikante Synergien" erzielt werden.

Thyssenkrupp hat sich gegen Berichte über Einschnitte bei der Stahltochter gewandt. Der Konzern reagierte am Abend auf einen Bericht des "Handelsblatts", wonach bei Thyssenkrupp Steel Europe mindestens 5.000 der 27.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten. "Wir sind verwundert, über die im 'Handelsblatt' geäußerten Spekulationen", erklärte das Unternehmen.

Patrizia gibt sich nach Rückgängen vorsichtig

Der Immobilieninvestor Patrizia blickt nach einem deutlichen Einbruch des operativen Ergebnisses im vergangenen Jahr vorsichtig auf 2024. Patrizia rechne im laufenden Jahr mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) in einer Spanne von 30 bis 60 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr war die Kennzahl nach vorläufigen Zahlen um 31,5 Prozent auf 54,1 Millionen Euro eingebrochen.

Nach wiederholten Qualitätsproblemen in der Boeing-Produktion will die US-Luftfahraufsicht FAA rasche Veränderungen sehen. Der Flugzeugbauer habe 90 Tage Zeit, einen Aktionsplan zur Verbesserung der Qualitätskontrollen vorzulegen, gab FAA-Chef Mike Whitaker gestern bekannt. Boeing müsse sich zu "echten und tiefgreifenden Verbesserungen" verpflichten und jeden Aspekt der Qualitätssicherung auf den Prüfstand stellen, betonte Whitaker.

Eine schleppende PC-Nachfrage hat HP das siebte Quartal in Folge einen Umsatzrückgang eingebrockt. Die Erlöse schrumpften im abgelaufenen Quartal überraschend deutlich um 4,4 Prozent auf 13,19 Milliarden Dollar, teilte der Computer-Hersteller am Abend mit. Der Gewinn stieg allerdings um etwa ein Drittel auf 0,62 Dollar je Aktie. HP-Titel rutschten daraufhin im nachbörslichen US-Handel um mehr als sechs Prozent ab.

Ein enttäuschender Ausblick hat bei Salesforce die Ankündigung einer Dividende und zusätzlicher Aktienrückkäufe in den Hintergrund gestellt. Weil viele Kunden wegen der schwächelnden Konjunktur und hoher Zinsen auf die Kostenbremse treten, prognostizierte der SAP-Rivale für das Geschäftsjahr 2024/2025 einen Umsatz von 37,7 bis 38 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 38,62 Milliarden Dollar gerechnet.