marktbericht Weiterer Schwung für die Kurse Folgt nun das nächste DAX-Rekordhoch? Stand: 06.12.2023 07:36 Uhr

Das frische DAX-Rekordhoch vom Vortag hat womöglich nur eine äußerst kurze Halbwertszeit. Die Chancen stehen gut, dass der deutsche Leitindex heute gleich den nächsten Rekord aufstellt.

Trotz verhaltener Vorgaben von der Wall Street: Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben auch nach dem frischen DAX-Rekordhoch vom Vortag in Kauflaune. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex aktuell 0,2 Prozent höher auf 16.566 Punkte. Tags zuvor hatte der DAX bei 16.551 Punkten eine neue Bestmarke aufgestellt.

Aus charttechnischer Perspektive stehen die Chancen auf weitere Kursgewinne gut. Schließlich haben die deutschen Standardwerte mit der Markierung eines neuen Rekordhochs eines der besten Kaufsignale gesandt, welches die technische Analyse zu bieten hat. Im sogenannten "uncharted territory" gibt es naturgemäß keine Widerstände, die sich dem DAX auf seinem weiteren Weg nach oben in den Weg stellen könnten.

Bei den Nebenwerten sieht es aktuell weniger gut aus. Sowohl MDAX als auch SDAX liegen klar unter ihren Höchstständen. Beim MDAX ist sogar das Jahreshoch vom Februar noch über 3.300 Punkte entfernt. Das Jahresplus beläuft sich auf 5,5 Prozent, beim SDAX auf knapp 11 Prozent. Zum Vergleich: Beim DAX liegt das Jahresplus bereits bei knapp 19 Prozent.

Besonders bemerkenswert: Die Rekordrally im DAX findet derzeit ohne Beteiligung der Wall Street statt. An den New Yorker Börsen wurden bislang keine neues Bestmarken aufgestellt. Im Gegenteil: Dort ist die Ende Oktober gestartete Rally zuletzt ins Stocken geraten. Das Rätselraten um den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed macht die Wall-Street-Anleger nervös.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,2 Prozent tiefer auf 36.124 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,3 Prozent auf 14.229 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4.567 Punkte ein.

In Japan haben die Anleger am Morgen nach dem größten Kursverlust seit fast sechs Wochen zur Wochenmitte wieder Mut gefasst. Die Hoffnungen auf eine Zinswende der weltweit wichtigsten Notenbanken festigten sich. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert zum Handelsschluss in Tokio 2,0 Prozent höher bei 33.446 Punkten.

Chinesische Aktien entwickeln sich dagegen unterdurchschnittlich, nachdem die Ratingagentur Moody's gestern den Ausblick für Chinas Bonitätsbewertung von stabil auf negativ gesenkt hatte. Sie begründete dies mit Risiken im Immobiliensektor und beim mittelfristigen Wirtschaftswachstum. Die Börse in Shanghai tendiert aktuell seitwärts.

Der Euro kann im asiatischen Devisenhandel leichte Gewinne verbuchen. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0801 Dollar gehandelt. Für die Feinunze Gold werden am Morgen 2.025 Dollar gezahlt und damit 0,3 Prozent mehr als am Vorabend. Erst zu Wochenbeginn hatte das gelbe Edelmetall bei 2.135 Dollar ein neues Rekordhoch aufgestellt, war dann aber wieder zurückgefallen.

Im DAX rückt am Morgen die Merck-Aktie in den Fokus. Merck muss einen herben Rückschlag in der Arzneimittelentwicklung hinnehmen. In der entscheidenden klinischen Studie der Phase-3 erreichte das Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib nicht das primäre Ziel der Untersuchung. Das Medikament zählte zu den größten Hoffnungsträgern von Merck in der Pharmapipeline. Vorstandschefin Belen Garijo traute ihm Blockbuster-Potenzial zu, also mögliche Spitzenumsätze in Milliardenhöhe.

Die von VW beauftragten Prüfer haben nach eigenen Angaben keine Hinweise auf Zwangsarbeit in dem umstrittenen Werk in der chinesischen Provinz Xinjiang gefunden. "Wir konnten keine Hinweise auf oder Belege für Zwangsarbeit bei den Mitarbeitenden finden", sagte Markus Löning von der Beratungsfirma Löning Human Rights & Responsible Business gestern in Wolfsburg.

Die Aktionäre des Gesundheitskonzerns Fresenius müssen auf eine Dividende für das laufende Jahr verzichten. Das ergibt sich aus der Entscheidung des Vorstands, die Staatszuschüsse für Energiekosten der Helios-Krankenhäuser von bis zu 300 Millionen Euro nicht zurückzuzahlen. Damit darf das Unternehmen für 2023 keine Dividenden ausschütten und keine Boni an Manager zahlen.

Der Rüstungszulieferer Hensoldt kauft den Münchner IT- und Sicherheitstechnik-Dienstleister ESG für mindestens 675 Millionen Euro. Das Verteidigungselektronik-Unternehmen erwirbt die ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH vom Finanzinvestor Armira. Zum Kaufpreis könnten noch 55 Millionen Euro hinzukommen, je nachdem wie sich ESG 2024 entwickelt.

Knapp sechs Jahre nach dem Abschied aus dem Leitindex Dax muss ProSiebenSat.1 nach seinem Kurssturz auch den Nebenwerteindex MDAX verlassen. Der bayerische Fernsehkonzern ist eines von drei Unternehmen, die am 18. Dezember vom MDAX in den Kleinwerteindex SDAX absteigen, wie die Deutsche-Börse-Tochter Qontigo am Abend mitteilte.

Der schwäbische Anlagenbauer Dürr und der deutsch-spanische Metall-Recycler Befesa sind die beiden anderen. Sie werden durch den Gewerbeimmobilien-Investor Aroundtown, den Chip-Zulieferer Siltronic und Krones, den weltgrößten Hersteller von Getränkeabfüllanlagen, ersetzt.

Gerichtsentscheidung in Impfschadenklage gegen BioNTech

Das Landgericht Rottweil in Baden-Württemberg will heute eine Entscheidung im Fall einer Klage gegen den Corona-Impfstoffhersteller BioNTech verkünden. Geklagt hat ein 58 Jahre alter Mann. Er wirft BioNTech vor, infolge einer Corona-Impfung auf dem rechten Auge fast vollständig erblindet zu sein. Der Mann verlangt vom Mainzer Unternehmen 150.000 Euro Schmerzensgeld und die Feststellung, dass ihm sämtliche weitere Schäden zu ersetzen sind.