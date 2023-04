Marktbericht Anleger meiden das Risiko Warum die DAX-Rally jetzt stockt Stand: 12.04.2023 07:28 Uhr

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist gedämpft. Der DAX dürfte heute zunächst keine großen Sprünge machen - mit gutem Grund: Ein wichtiger Termin auf der Börsenagenda mahnt die Anleger zur Zurückhaltung.

Der DAX wird zum Handelsstart ganz in Nähe seines gestrigen Schlusskurses erwartet. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde bei 15.659 Punkten. Doch die Anleger haben einen guten Grund, sich mit Käufen aktuell besser zurückzuhalten. Schließlich stehen heute mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise und des jüngsten Fed-Protokolls gleich zwei wichtige Konjunkturtermine auf der Börsenagenda.

DAX hat die 16.000 Punkte vor Augen Zum Start in die verkürzte Handelswoche hatte der DAX gestern zunächst noch einen Angriff auf das Jahreshoch bei 15.737 Punkten gestartet, dann aber kurz darunter, bei 15.726 Zählern, nach unten abgedreht. Im DAX-Chart steht nun ein Doppelhoch, das kurzfristig zur Vorsicht mahnt. "In den kommenden Tagen geht es für den DAX nun darum, die laufende Rally zu veredeln, dafür muss er das hohe Niveau über den Tag verteidigen und schließlich einen Ausbruch nach oben wagen. Dann wäre die psychologische Barriere 16.000 das nächste greifbare Ziel", erklärt Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Ein Katalysator dafür könnten die Inflationsdaten aus den USA sein. US-Inflation im Fokus der Anleger Tatsächlich dürfte die Veröffentlichung der Verbraucherpreise heute Nachmittag der Höhepunkt der laufenden Börsenwoche sein. Hängt von der Entwicklung der Verbraucherpreise doch ab, ob es sich die US-Notenbank Fed überhaupt leisten kann, ihren Zinserhöhungszyklus demnächst wie geplant zu beenden. Im Februar waren die Verbraucherpreise in den USA um 6,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die US-Inflationsrate war damit auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gesunken. IWF warnt vor Gefahren fürs Finanzsystem Laut einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird das globale Finanzsystem durch die anhaltend hohe Inflation und steigende Zinsen auf die Probe gestellt. "Nach Jahren niedriger Zinssätze stellt die straffere Geldpolitik eine Herausforderung für das effektive Risikomanagement der Banken in Wertpapierportfolios und bei Krediten dar", heißt es im "Global Financial Stability Report", der am Dienstag in Washington veröffentlicht wurde.

Dow mit Gewinnen, Nasdaq schließt im Minus In Erwartung der am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten haben die US-Börsen am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,3 Prozent auf 33.685 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 blieb mit 4109 Zählern faktisch unverändert. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,5 Prozent auf 12.032 Stellen.

Warren Buffett beflügelt japanische Aktien Gestützt von steigender Konsumlaune und dem Optimismus des Börsengurus Warren Buffett haben unterdessen die Märkte in Japan ihre Rally heute früh den vierten Tag in Folge fortgesetzt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent höher bei 28.084 Punkten. Die 92-jährige Investorenlegende sagte gestern, er sei stolz auf seine Investitionen in Japans führende Handelshäuser und dass er "immer noch einige" andere Investitionen in Japan in Betracht ziehe.

Euro weiter über 1,09 Dollar Im asiatischen Devisenhandel steht der Dollar weiterhin etwas unter Druck. Die Spannung vor den heute erwarteten US-Verbraucherpreisdaten hatte der US-Devise bereits gestern zugesetzt. Der Euro konnte parallel dazu wieder über die Marke von 1,09 Dollar steigen. Auch am Morgen hält sich die europäische Devise weiter klar über dieser Marke mit aktuell 1,0927 Dollar.

Goldpreis auf Kurs gen Rekordhoch Der schwache Dollar macht die in Dollar gehandelten Rohstoffe für Anleger in anderen Währungsräumen billiger und erhöht dadurch die Nachfrage. Davon kann auch der Goldpreis maßgeblich profitieren. Der Preis für das gelbe Edelmetall schnellt am Morgen auf 2020 Dollar in die Höhe. Das Allzeithoch bei 2075 aus dem Corona-Jahr 2020 rückt damit wieder allmählich in Sichtweite.

Deutsche Bank stellt letzte IT-Aktivitäten in Russland ein Im DAX macht am Morgen die Deutsche Bank auf sich aufmerksam. Das Geldhaus schließt einem Zeitungsbericht zufolge seine verbleibenden Software-Technologie-Zentren in Moskau und St. Petersburg. Mit dem Schritt wolle der deutsche Kreditgeber seine zwei Jahrzehnte währende Abhängigkeit von russischem IT-Know-how beenden, berichtet die Zeitung "Financial Times".