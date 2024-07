marktbericht Nach Kursrutsch DAX auf Richtungssuche Stand: 10.07.2024 07:37 Uhr

Nach den deutlichen Kursverlusten gestern sucht der DAX nun nach Orientierung. Anleger bemühen sich noch, die jüngsten Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell zu interpretieren.

Der DAX dürfte zur Wochenmitte einen Stabilisierungsversuch starten: Nach seinem gestrigen Kursrutsch liegt der deutsche Leitindex vorbörslich etwas höher. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,1 Prozent im Plus bei 18.251 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX 1,3 Prozent schwächer bei 18.236 Punkten geschlossen.

Der DAX ist nach seinem jüngsten gescheiterten Ausbruchsversuch leicht angeschlagen. Der starke Aufwärtstrend der Vorwoche ist nun endgültig ad acta gelegt. Übergeordnet befindet sich das deutsche Börsenbarometer nun wieder in seiner alten Handelsspanne zwischen 18.000 und 18.400 Zählern.

Anleger sind immer noch dabei, die jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats zu interpretieren: Angesichts von Fortschritten bei der Bekämpfung der Inflation und einem stabilen Arbeitsmarkt dachte Powell zwar laut über eine Zinswende in der Zukunft nach. Allerdings benötige man noch größere Zuversicht, dass sich die Teuerung nachhaltig auf das Ziel der Federal Reserve von zwei Prozent zubewege, so der US-Notenbankchef.

Einige Marktexperten sprachen von einem Non-Event. Dem Fed-Vorsitzen sei während seiner Rede "keinerlei neue Information" zu entlocken gewesen, erklärte Commerzbank-Devisenexperte Volkmar Baur. Powell habe sich geweigert, einen klaren Zeitplan für Zinssenkungen zu nennen, betonte derweil Alvin Tan vom Finanzdienstleister RBC Capital Markets. Der Markt habe fast zwei volle Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr eingepreist.

Die jüngsten Äußerungen Powells hatten gestern bereits die Wall Street auf Richtungssuche geschickt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 39.291 Punkten. Der technologielastige Nasdaq verbesserte sich dagegen um moderate 0,1 Prozent auf 18.429 Zähler. Der breit gefasste S&P 500 erhöhte sich leicht auf 5.576 Stellen.

Von den asiatischen Aktienmärkten kommen am Morgen derweil gemischte Signale. In Tokio steigt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel um 0,2 Prozent. In China haben hingegen die jüngsten Inflationsdaten die Anleger verschreckt: Die Verbraucherpreise in China waren im Juni zum fünften Mal in Folge gestiegen, blieben aber wegen der schwachen Nachfrage hinter den Erwartungen zurück. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,4 Prozent im Minus.

Im asiatischen Devisenhandel gewinnt der Euro 0,1 Prozent auf 1,0821 Dollar. Wenig Bewegung auch am Goldmarkt: Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet am Morgen gut 2.367 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr.

Die Ölpreise geben zur Wochenmitte weiter nach. Die Nordseesorte Brent verbilligt sich um 0,3 Prozent auf 84,41 Dollar je Barrel (159 Liter). In den USA waren die Rohöl- und Kraftstoffvorräte in der vergangenen Woche allerdings gesunken - das deutet auf eine stabile Nachfrage hin.

Am deutschen Aktienmarkt steht am Morgen die VW-Aktie im Fokus. Der Wolfsburger Konzern stellt wegen der schwachen Nachfrage nach seinem Oberklasse-Elektroauto Audi Q8 e-tron sein Werk in Brüssel auf den Prüfstand und kappt seine Prognose. Sollte das Aus für die Fertigungsstätte kommen, wäre es das erste Mal seit Jahrzehnten, dass Volkswagen ein Werk schließt.

Der Konzern stellt sich nun auf Zusatzbelastungen von bis zu 2,6 Milliarden Euro ein. Die operative Umsatzrendite werde mit 6,5 bis sieben Prozent um einen halben Prozentpunkt geringer ausfallen als bislang vorhergesagt.

Die Reederei Hapag-Lloyd hat angesichts der starken Nachfrage und der gestiegenen kurzfristigen Frachtraten ihre Ergebnisprognose für 2024 angehoben. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde nun in der Bandbreite von 3,2 bis 4,2 Milliarden Euro statt 2,0 bis 3,0 Milliarden Euro erwartet, das operative Ergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 1,2 bis 2,2 (vorher: null bis 1,0) Milliarden Euro.

Ein am Montag gestarteter dreitägiger Streik beim südkoreanischen Technologieriesen Samsung Electronics wird nach Gewerkschaftsangaben auf unbestimmte Zeit verlängert. Die Gewerkschaft National Samsung Electronics Union begründete den Schritt in einer Erklärung damit, dass das Management nicht zu Gesprächen bereit sei.

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) treibt den taiwanischen Chiphersteller TSMC weiter an. Allein im Juni schnellte der Umsatz um 33 Prozent auf 207,87 Milliarden Taiwan Dollar (5,9 Milliarden Euro). Kumuliert ergab sich im zweiten Quartal ein Umsatzplus von 32 Prozent auf 673,51 Milliarden Taiwan Dollar (19,1 Milliarden Euro). Der Konzern, zu dessen Kunden Apple und Nvidia gehören, übertraf damit die Analystenschätzungen.

Ein geplanter Milliarden-Deal zwischen Oracle und dem KI-Startup xAI von Elon Musk ist geplatzt. Der xAI- und Tesla-Chef Musk erklärte auf seinem Kurznachrichtendienst X, man werde nun selbst ein Datenzentrum mit 100.000 Prozessoren des Typs H100 von Nvidia bauen. Zuvor hatte das Medium "The Information" berichtet, dass Oracle die von Musk verlangte Bauzeit als unrealistisch betrachtet habe.