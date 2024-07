marktbericht Kursrutsch an der Nasdaq Wohlverdiente Pause im DAX Stand: 12.07.2024 07:32 Uhr

Die DAX-Käufer dürften es zum Wochenschluss ruhig angehen lassen. Nach der jüngsten Kursrally müssen sich die Anleger erst einmal neu orientieren. Vor allem den Kursrutsch bei US-Techwerten gilt es zu verdauen.

Angesichts der negativen Vorgaben von den US-Börsen dürften sich auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückhalten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 18.552 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX 0,7 Prozent auf 18.535 Zähler hinzugewonnen.

Damit summieren sich die Kursgewinne des deutschen Börsenbarometers seit dem Wochentief am Dienstag (18.214 Punkte) auf über 300 Punkte. Mit dem Ausbruch über die obere Begrenzung der Handelsspanne zwischen 18.000 und 18.400 Punkten haben die DAX-Bullen ein positives Ausrufezeichen gesetzt. Ein Sprung über das Vorwochenhoch bei 18.650 Punkten würde nun das Tor in Richtung Allzeithoch weit aufstoßen.

Heute fällt an der Wall Street der Startschuss für die US-Berichtssaison. Traditionell eröffnen die Banken den Zahlenreigen: Die Geldhäuser JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und Citigroup legen noch vor Wall-Street-Eröffnung ihre Quartalsberichte vor.

Gestern standen allerdings weniger die Banken, denn die Tech-Werte im Fokus der Anleger an den US-Börsen. Ein Ausverkauf bei Aktien wie Apple, Microsoft, Alphabet und Nvidia, die zwischen 2,3 und 5,5 Prozent verloren, drückte auf den Gesamtmarkt.

Der technologielastige Nasdaq gab 1,9 Prozent auf 18.283 Stellen nach. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,9 Prozent auf 5.584 Zähler, während sich der Dow-Jones-Index kaum verändert bei 39.753 Punkten aus dem Handel verabschiedete.

Von den asiatischen Börsen kommen am Morgen ebenfalls durchwachsene Signale. In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 2,3 Prozent im Minus bei 41.262 Punkten, nachdem er gestern ein Rekordhoch von 42.427 Zählern erreicht hatte. "Ein natürlicher Rückzug nach einer starken dreitägigen Rallye ist meiner Meinung nach der Hauptgrund für die heutige Bewegung", so Kazuo Kamitani von der Investmentbank Nomura.

Am Rohstoffmarkt kann sich Gold über der Marke von 2.400 Dollar halten, die es gestern im Handelsverlauf erobert hatte. Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet am Morgen 2.410 Dollar und damit 0,3 Prozent weniger. Der Euro tendiert bei 1,0869 Dollar seitwärts.

Die Ölpreise ziehen zum Wochenschluss an. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 0,2 Prozent auf 85,56 Dollar je Barrel (159 Liter). Die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik habe dazu beigetragen, die Stimmung im gesamten Rohstoffsektor zu verbessern, schreibt ANZ-Analyst Daniel Hynes. Auch der schwächere US-Dollar habe den Appetit der Anleger gesteigert.

Als Folge der Postgesetz-Reform hat der Marktführer DHL Group seine Paketpreise geändert. Wie der Bonner Konzern mitteilte, gibt es künftig eine Preiskategorie für Pakete zwischen 10 und 20 Kilo (18,99 Euro für den Inlandsversand) und eine Kategorie für 20 bis 31,5 Kilo (23,99 Euro). Zuvor war dies nur eine Kategorie (19,99 Euro) - unabhängig davon, ob das Paket zehn Kilo oder das Dreifache dessen wog.

US-Geheimdienste sollen einem Bericht des US-Senders CNN zufolge Anfang des Jahres Pläne der russischen Regierung zur Ermordung von Rheinmetall-Chef Armin Papperger aufgedeckt haben. Demnach wurde daraufhin die deutsche Seite informiert und Papperger in der Folge besonders geschützt.

Apple startet heute den Verkauf seiner Computer-Brille Vision Pro in Deutschland. Der iPhone-Konzern will mit dem rund 4.000 Euro teuren Gerät eine neue Computer-Plattform etablieren - das "räumliche Computing", das digitale Objekte und reale Umgebungen verbindet. Die Vision Pro ist deutlich teurer als Konkurrenz-Geräte etwa vom Facebook-Konzern Meta oder HTC. Nutzer der Apple-Brille sollen jedoch von aufwendiger Technik im Inneren und dem Zusammenspiel mit anderen Geräten des Konzerns profitieren.