marktbericht DAX vor Kursrutsch Zieht Powell der Börse jetzt den Stecker? Stand: 23.06.2023 07:38 Uhr

Der US-Notenbankchef hat Spekulationen auf baldige geldpolitische Lockerungen eine Absage erteilt. Die neu aufgekommenen Zinssorgen vergällen Anlegern die Lust auf Aktien - der DAX dürfte tief im Minus starten.

Der US-Notenbankchef Jerome Powell hat mit seiner Aussage vor dem Banken-Ausschuss im Kapitol die Anleger verunsichert. Der DAX steuert auf deutliche Kursverluste zu, der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,8 Prozent tiefer bei 15.857 Punkten.

Der DAX nimmt damit Kurs auf sein Wochentief bei 15.810 Zählern, von dem er sich gestern im Handelsverlauf noch nach oben lösen und so das Minus auf 0,2 Prozent eindampfen konnte. Diese Marke stellt nun einen wichtigen Haltepunkt im DAX dar, ein Rutsch darunter würde die Kursverluste im DAX beschleunigen.

Zur Erinnerung: Noch vor einer Woche hatte der DAX bei 16.427 Zählern ein Allzeithoch markiert. Doch dieses ist mittlerweile in weite Ferne gerückt. Ganz offensichtlich hatte es sich dabei um eine Bullenfalle gehandelt, also um einen Fehlausbruch auf der Oberseite.

Aus fundamentaler Perspektive sind es in erster Linie Zinssorgen, die aktuell auf den Märkten lasten. US-Notenbank-Chef Jerome Powell sagte gestern vor dem Banken-Ausschuss im Kapitol, dass es angesichts der hartnäckigen Inflation in diesem Jahr "vielleicht noch zwei" Zinserhöhungen geben könnte.

Auch die überraschend deutliche Zinserhöhung der Bank of England trägt dazu bei, dass das Zinsthema wieder verstärkt in den Fokus der Anleger rückt. Die britische Notenbank hatte gestern ihren Kampf gegen die hohe Teuerung mit einer unerwartet deutlichen Zinsanhebung um 0,50 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent fortgesetzt.

Die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen hatte den Indizes an der Wall Street bereits im regulären Handel am Vortag zugesetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss kaum verändert auf 33.946 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte moderate 0,4 Prozent auf 4381 Punkte zu.

Nur der technologielastige Nasdaq verbuchte dank Kursgewinnen bei Apple und Amazon größere Aufschläge und rückte rund ein Prozent auf 13.630 Punkte vor. Am Morgen notieren die US-Futures jedoch allesamt im Minus; der Dow-Future büßt aktuell 0,4 Prozent ein, der Nasdaq-Future verliert 0,5 Prozent.

Die negativen Vorgaben von der Wall Street machen auch die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten nervös. Sie sorgen sich dabei auch um die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen eines straffen Kurses der Notenbanken. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,8 Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai bleibt heute wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen stärkt derweil dem Dollar den Rücken. Parallel dazu gibt der Euro 0,2 Prozent auf 1,0931 Dollar nach. Im weiteren Handelsverlauf könnten frische Konjunkturdaten für Bewegung an den Devisen- und Aktienmärkten sorgen: Zum Wochenschluss stehen mit den Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienste für Deutschland, die Eurozone und den USA wichtige Konjunkturfrühindikatoren auf der Agenda. Die Feinunze Gold notiert am Morgen bei 1917 Dollar.

Im DAX rückt am Morgen Siemens Energy in den Fokus. Der Konzern hat wegen anhaltender Probleme bei seiner Tochter, dem Windturbinenbauer Siemens Gamesa, seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022/23 zurückgezogen. So führen anhaltende Qualitätsprobleme im Landturbinengeschäft zu deutlich höheren Kosten als gedacht. Bereits mehrfach hat Siemens Gamesa den Münchnern inzwischen schon die Planungen verhagelt.