marktbericht Kursgewinne erwartet Fassen die DAX-Bullen jetzt neuen Mut? Stand: 24.01.2024 07:34 Uhr

Die DAX-Käufer stehen bereits in den Startlöchern, vorbörslich stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt klar auf Kursgewinne. Doch die Vorgaben von den Überseebörsen sind verhalten.

Trotz verhaltener Vorgaben von den Börsen in New York und Asien dürfte der DAX zur Wochenmitte mit Kursgewinnen in den Handel starten, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,7 Prozent höher bei 16.739 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX noch ein Minus von 0,3 Prozent auf 16.627 Zähler eingefahren.

Aus technischer Perspektive ist weiterhin herauszustreichen, dass der DAX in der vergangenen Woche seine Abwärtskurslücke (16.609 zu 16.582 Punkten) wieder schließen konnte. Das hatte den ärgsten Abwärtsdruck von den deutschen Standardwerten genommen. Um nun aber die charttechnische Ausgangslage nachhaltig zu verbessern, müsste der DAX sein Hoch vom 11. Januar bei 16.839 Zählern überwinden.

An den US-Börsen ist gestern die Rekordjagd ins Stocken geraten. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,3 Prozent auf 37.905 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es dagegen um 0,3 Prozent auf 4.864 Zähler aufwärts. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 15.425 Stellen vor. Zum Wochenauftakt hatten noch alle drei Börsenbarometer Höchststände erreicht.

"Der Markt hat sich ziemlich verausgabt, und die Sorge ist, wie sehr er Zinssenkungen einkalkuliert hat und wie viele, und ob er enttäuscht sein wird, wenn diese Zinssenkungen nicht eintreten", sagte Robert Pavlik, Portfolio-Manager bei Dakota Wealth. Laut einer Reuters-Umfrage dürfte die Notenbank Fed bis zum zweiten Quartal warten, bevor sie die Zinsen senkt, wobei der Juni nun als wahrscheinlicher angesehen wird als der Mai.

Hierzulande rückt die morgige Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zunehmend in den Fokus der Anleger. Ökonomen zufolge dürften die Währungshüter die Zinsen unverändert lassen, das Augenmerk der Anleger liegt aber auf dem Ausblick: Zuletzt hatten sich mehrere EZB-Vertreter gegen eine rasche Zinswende ausgesprochen. Eine Zinssenkung im März ist damit zunehmend unwahrscheinlicher geworden.

Von den asiatischen Börsen kommen am Morgen gemischte Vorgaben. Der japanische Leitindex Nikkei hat den Handel soeben mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 36.226 Punkte beendet. Die chinesischen Aktienmärkte zeigen sich dagegen etwas stärker, die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,6 Prozent im Plus. Hier gibt ein von China geplantes Maßnahmenpaket im Wert von 278 Milliarden Dollar zur Stabilisierung des Marktes den skeptischen Anlegern doch noch etwas Hoffnung.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt sich der Dollar etwas schwächer. Parallel dazu legt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0863 Dollar zu. Die Feinunze Gold büßt 0,2 Prozent auf 2.025 Dollar ein. Das gelbe Edelmetall bleibt im Abwärtstrend.

Im DAX dürfte heute die SAP-Aktie einen Blick wert sein. Europas größter Softwarehersteller will in einem Großumbau die Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz (KI) pushen. Von dem Vorhaben sind rund 8.000 Mitarbeitende betroffen, wie das DAX-Schwergewicht überraschend gestern am späten Abend mitteilte. Im vierten Quartal hatte SAP 1,2 Milliarden Euro Gewinn gemacht, ein Jahr zuvor waren es nur 326 Millionen Euro gewesen.

Der durch seine spanische Windanlagen-Tochter Gamesa in Turbulenzen geratene Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Das Ergebnis vor Sondereffekten lag bei plus 208 Millionen Euro nach minus 282 Millionen Euro im ersten Quartal 2023. Experten hatten mit minus 106 Millionen Euro einen erneuten Verlust prognostiziert.

Commerzbank-Chef Manfred Knof hat Spekulationen über ein Zusammengehen seines Instituts mit der Deutschen Bank gedämpft. Auf die Frage, ob die Commerzbank erneut eine Fusion mit dem Branchenprimus in Deutschland ausloten könnte, sagte Knof gestern der Nachrichtenagentur Reuters: "Nein, das ist nicht unser Thema. Das ist, glaube ich, immer eher ein Thema für Journalisten und Medien - aber nicht für uns."

Mit Serien wie "The Crown" und Filmen wie "The Killer" hat Netflix in den vergangenen Monaten so viele Kunden angelockt wie noch nie. Die Zahl der Nutzer stieg im abgelaufenen Quartal den Angaben zufolge um 13,1 Millionen auf insgesamt 260 Millionen. Damit fiel das Plus um knapp die Hälfte größer aus als erwartet, wodurch der Umsatz überraschend stark auf 8,8 Milliarden Dollar stieg.

Apple hat Insidern zufolge die Ambitionen bei der Entwicklung eines Elektroautos zurückgeschraubt und peilt nun eine Markteinführung für 2028 an. Statt ein weitgehend selbstfahrendes Auto zu bauen, wolle der iPhone-Konzern sich mit Fahrassistenz-Funktionen begnügen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Strategiewechsel sei nach Treffen des Verwaltungsrats mit Apple-Chef Tim Cook und Projektleiter Kevin Lynch beschlossen worden.

Die Handelsplattform Ebay streicht rund 1.000 Jobs, um ihre Kosten zu senken. Der Abbau werde schätzungsweise neun Prozent der Vollzeitbeschäftigten treffen, schrieb Ebay-Chef Jamie Iannone in einer gestern veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter. Die Ausgaben seien schneller gewachsen als das Geschäft, hieß es zur Begründung. Ebay befindet sich in einem scharfen Konkurrenzkampf unter anderem mit Amazon und chinesischen Online-Händlern wie Temu und Shein.