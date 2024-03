marktbericht Rekordrally an der Börse Treibt Angst den DAX immer höher? Stand: 26.03.2024 07:32 Uhr

Die Angst, etwas zu verpassen, ist ein mächtiger Antriebsfaktor menschlichen Handelns - auch an der Börse. Der DAX hat an den letzten drei Handelstagen jeweils ein Rekordhoch markiert. Folgt heute das nächste?

Trotz verhaltener Vorgaben von der Wall Street und den asiatischen Aktienmärkten hält sich der DAX am zweiten Tag der verkürzten Handelswoche auf Rekordniveau. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 18.272 Punkten.

Damit bleibt das gestern bei 18.285 Punkten markierte Rekordhoch in Sichtweite der Anlegerinnen und Anleger. In den vergangenen drei Handelstagen hatte der DAX jeweils einen neuen Höchststand erreicht und sein Jahresplus auf mehr als 9 Prozent ausgebaut.

Ein wichtiger Grund für die Rekordrally im DAX ist auch die Angst der Anleger, etwas zu verpassen. Im Englischen wurde dafür der Begriff FOMO geprägt: Fear Of Missing Out. Und diese Angst ist auch an der Börse ein ganz starker Antriebsfaktor menschlichen Handelns.

Anleger, die zuletzt noch abwartend an der Seitenlinie standen, fürchten, das Beste der Rally zu verpassen. Sie wischen daher ihre Bedenken beiseite und steigen ein, und treiben dadurch die Kurse nur noch weiter in die Höhe. Das aber setzt die verbleibenden immer noch zögernden Investorinnen und Investoren nur noch stärker unter Druck.

"Wer derzeit Aktien hat, gibt sie nicht her und wer keine hat, ist immer stärker gezwungen, auf den fahrenden Börsenzug aufzuspringen und treibt damit die Kurse weiter nach oben", betont Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. "Umso länger die Rally im DAX allerdings dauert, desto größer wird auch die Fallhöhe, wenn sich dann doch irgendwann mal viele Anleger gleichzeitig dafür entscheiden, Gewinne mitzunehmen."

Von der Wall Street kommen eher verhaltene Signale für den DAX-Handel, dort legten die großen Indizes nach ihrer jüngsten Rekordrally gestern eine Pause ein. "Die Aktien könnten sich vor Ostern konsolidieren", sagte XM-Analyst Raffi Boyadjian.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent tiefer auf 39.313 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 16.384 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 5. 218 Stellen ein.

Auch an den asiatischen Aktienmärkten sind die Anleger am Morgen nicht in Kauflaune. Der japanische Nikkei verabschiedete sich soeben quasi unverändert bei 40.398 Punkten aus dem Handel. In der Vorwoche hatte er noch erstmals die Marke von 41.000 Punkten übertroffen. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 0,1 Prozent im Minus.

Der Euro kann im asiatischen Devisenhandel leicht zulegen auf aktuell 1,0844 Dollar. Die Bodenbildung oberhalb der runden Marke geht damit weiter. In der Vorwoche war die europäische Gemeinschaftswährung noch bis auf 1,0802 Dollar gefallen. Gold liegt am Morgen stabil bei 2.172 Dollar die Feinunze.

Im DAX könnte am Morgen die Siemens-Aktie einen Blick wert sein. Das Technologieunternehmen hält an seinen Zielen für das laufende Geschäftsjahr fest. "Für die Jahresprognose des Konzerns mache ich mir überhaupt keine Sorgen", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas der Börsen-Zeitung. "Wir werden unsere Ziele erreichen".

Fuchs-Chef Stefan Fuchs hat Aktien des Unternehmens für mehr als eine Million Euro verkauft. Am vergangenen Freitag verkaufte er einer Pflichtmitteilung zufolge Papiere für einen Gesamtwert von 1,3 Millionen Euro zu einem Durchschnittskurs von 45,15 Euro. Vorstandsmitglied Ralph Rheinboldt trennte sich einer weiteren Mitteilung zufolge gestern von Fuchs-Papieren im Wert von knapp 207.000 Euro.

Der Online-Riese Amazon hat im vergangenen Jahr weltweit mehr als 7 Millionen gefälschte Produkte identifiziert, beschlagnahmt und ordnungsgemäß entsorgt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2020 hat Amazons Abteilung für Fälschungskriminalität ("Counterfeit Crimes Unit") "mehr als 21.000 Akteure mit schlechten Absichten" im Rahmen von Gerichtsverfahren und Meldungen an die Strafverfolgungsbehörden zur Rechenschaft gezogen.