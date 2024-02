marktbericht Vor Nvidia-Zahlen Nervosität unter DAX-Anlegern steigt Stand: 21.02.2024 09:39 Uhr

Nach zwei eher orientierungslosen Tagen befindet sich der DAX auch zur Wochenmitte weiter auf Richtungssuche. Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der Nvidia-Zahlen sind die Anleger in Habachtstellung.

War die Börsen-Euphorie der vergangenen Wochen wegen des Geschäfts mit Künstlicher Intelliganz (KI) gerechtfertigt? Heute Abend nach US-Börsenschluss wissen Anleger und Analysten mehr. Dann legt der Vorreiter des KI-Booms an den Börsen, der Chipkonzern Nvidia, seine Zahlen vor.

Im Vorfeld dominiert Nervosität an den Aktienmärkten, die zur Wochenmitte auch den DAX in ihren Bann hält. Der deutsche Leitindex startet mit einem kleinen Aufschlag von 0,2 Prozent auf 17.102 Punkte in den XETRA-Handel.

Der DAX bleibt damit zwar komfortabel über der wichtigen Marke von 17.000 Punkten. Um neues Aufwärtsmomentum zu entfachen, müsste er nun aber sein Rekordhoch vom vergangenen Freitag bei 17.198 Zählern in Angriff nehmen und überwinden. Dafür bräuchte es allerdings einen starken Impuls. Sollten etwa die Nvidia-Zahlen besser ausfallen als erwartet, so könnte dies dem DAX zu neuem Schwung verhelfen.

Und wo könnte der DAX Halt finden, falls Nvidia enttäuscht? HSBC-Charttechnikexperte Jörg Scherer macht eine erste Unterstützung im Bereich der jüngsten Aufwärtskurslücke (17.004 zu 16.958 Punkte) aus. Charttechnisch bedeutsamer seien allerdings die Tiefs bei 16.832/22 Punkten.

Die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen hatte gestern auch der Wall Street zu schaffen gemacht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer auf 38.563 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 15.630 Zähler nach. Gewinnmitnahmen drückten Nvidia vor der Veröffentlichung um mehr als vier Prozent ins Minus. Neben den Nvidia-Zahlen steht heute Abend auch das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed auf der Wall-Street-Agenda.

Die Anleger am japanischen Aktienmarkt haben zur Wochenmitte einen Gang zurückgeschaltet. Der Tokioter Leitindex Nikkei gab 0,3 Prozent auf 38.262 Punkte nach, der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,2 Prozent. In China legten dagegen die Kurse einen Tag nach der größten Leitzinssenkung seit fünf Jahren durch die chinesische Zentralbank zu. Die Börse in Shanghai stand ein Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 1,4 Prozent.

Der Euro kann sich im frühen Devisenhandel über der Marke von 1,08 Dollar halten, die europäische Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,0813 Dollar. Gold legt eine Schippe drauf, der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls steigt um 0,2 Prozent auf knapp 2.029 Dollar.

Die Ölpreise haben sich nach den Verlusten am Vortag stabilisiert. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostet am Morgen 82,50 Dollar und damit 0,2 Prozent mehr als am Vortag. Unter dem Strich haben sich die Ölpreise in den vergangenen Tagen kaum bewegt.

Im frühen DAX-Handel gehört die Symrise-Aktie zu den schwächsten Werten. Aktien des Duft- und Aromenherstellers leiden unter schlechten Branchennachrichten. Händler verweisen auf den am Vorabend vorgelegten schwachen Ausblick und die Dividendenkürzung des US-Chemieunternehmens International Flavors & Fragances (IFF).

Kursgewinne verzeichnet dagegen die Fresenius-Aktie. Die am Morgen vorgelegten Jahreszahlen waren ersten Stimmen zufolge ordentlich. Für 2024 stellte der Gesundheitskonzern ein organisches Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent in Aussicht. Das bereinigte Betriebsergebnis soll abseits der Wechselkurse um vier bis acht Prozent zulegen. "Die Prognose für das Ebit 2024 sei schwächer als gedacht, erscheine aber erneut konservativ", urteilte JPMorgan-Analyst David Adlington.

Nach dem harten Warnstreik bei der Lufthansa wird heute wieder verhandelt. In Frankfurt und Berlin kommen Vertreter der Gewerkschaft ver.di mit den Arbeitgebern von der Lufthansa und der privaten Unternehmen der Luftsicherheit zusammen. In beiden Runden scheint ein Durchbruch möglich, wenn die Gespräche morgen noch fortgesetzt werden sollten.

Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter Compugroup soll die Dividende verdoppeln. Einen entsprechenden Beschluss habe die persönlich haftende Gesellschafterin der in der Rechtsform SE & Co. KGaA firmierende Firma beschlossen, teilte das Unternehmen am Abend mit. Vor dem Hintergrund der stabilen Finanz- und Ertragslage solle die Dividendenzahlung nachhaltig auf ein höheres Niveau angehoben werden, hieß es zur Begründung.

Dank eines anhaltenden Kundenzustroms hat Telefónica Deutschland (O2) 2023 ein erneutes Rekordergebnis erzielt. Im vergangenen Jahr seien 1,3 Millionen neue Nutzer hinzugekommen, teilte die Deutschlandtochter des spanischen Telefónica-Konzerns mit. Dadurch habe der Umsatz 4,7 Prozent auf 8,614 Milliarden Euro und das bereinigte operative Ergebnis 3,1 Prozent auf 2,617 Milliarden Euro zugelegt.

Die Gewerkschaft ver.di macht weiter Front gegen den Einstieg der weltgrößten Reederei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA und ruft für heute (17.00 Uhr) zu weiteren Protesten auf. Die Demonstration habe das Ziel, die ablehnende Haltung gegenüber der Privatisierung nachdrücklich zu unterstreichen, teilte die Gewerkschaft mit. Die weitere Privatisierung des Hamburger Hafens berge nicht nur Risiken für die Beschäftigten, sondern gefährde auch die Interessen der Stadtgesellschaft.

Die Erweiterungspläne für die Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin sind bei einer Bürgerbefragung mehrheitlich auf Ablehnung gestoßen. Gegen das Vorhaben votierten 3.499 Einwohner, 1.882 dafür, wie der Bürgermeister von Grünheide am Abend mitteilte. Die Bürgerbefragung ist allerdings nicht bindend. Tesla will die Produktion in Grünheide schrittweise erhöhen und auch sein Werksgelände erweitern. Dafür will Tesla eine weitere Fläche hinzu kaufen.

Der Handelsgigant Amazon schafft den Sprung in den Börsen-Olymp. Die Aktie des Unternehmens werde zum 26. Februar in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen, teilte der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Abend mit. Weichen muss dafür die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance. S&P begründete die Änderung mit der stärker werdenden Bedeutung des Einzelhandels für die US-Wirtschaft.

Beim britisch-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto hat die langsame Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Corona-Pandemie auf die Bilanz gedrückt. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss sank im abgelaufenen Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf knapp 10,1 Milliarden Dollar. Neben schwächeren Geschäften zehrte eine Abschreibung auf eine Aluminiumproduktionsstätte in Australien am Ergebnis.

Der englische Milliardär Sir Jim Ratcliffe hat 27,7 Prozent der Anteile an Manchester United übernommen. Sein Einstieg ist damit abgeschlossen. Der englische Fußball-Rekordmeister teilte gestern Abend mit, alle notwendigen Zustimmungen der Liga und des Verbandes seien vorhanden. Mehrheitsbesitzer des seit Längerem sportlich kriselnden Clubs bleibt die bei vielen Fans unbeliebte Glazer-Familie aus den USA.

Die Großbank HSBC hat 2023 trotz eines Dämpfers zum Jahresende deutlich mehr verdient. Der Gewinn vor Steuern sei im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 dank der höheren Zinsen um 78 Prozent auf etwas mehr als 30 Milliarden Dollar gestiegen, teilte die britische Bank in Hongkong und London mit. Von der Bank befragte Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Anstieg gerechnet.