marktbericht Atempause am Aktienmarkt DAX-Käufer tun sich weiter schwer Stand: 22.11.2023 07:39 Uhr

Nach dem starken Start in den November steht der deutsche Aktienmarkt seit Wochenbeginn still. Auch heute mangelt es zunächst an positiven Impulsen, die den DAX in Richtung 16.000-Punkte-Marke treiben könnten.

Die Käufer am deutschen Aktienmarkt gönnen sich seit Wochenbeginn eine wohlverdiente Pause. Nach den starken Kursgewinnen seit dem Monatswechsel kam der DAX an den vergangenen Tagen kaum noch vom Fleck und pendelte um die Marke von 15.900 Punkten herum.

Auch zur Wochenmitte dürfte der DAX nun keine großen Sprünge wagen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 15.912 Punkten. Dabei hat der DAX aus technischer und saisonaler Perspektive durchaus noch Chancen auf weitere Kursgewinne.

Experten werten den Sprung über die Widerstandszone bei 15.500/15.600 Punkten und die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (aktuell bei knapp 15.660 Punkten) als charttechnischen Befreiungsschlag. Zudem haben mit dem November die aus statistischer Perspektive besten sechs Monate an der Börse gerade erst begonnen.

Von der Wall Street kommen leicht negative Vorgaben für den DAX-Handel. Am Abend hatten die US-Börsen im Minus geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,2 Prozent tiefer auf 35.088 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 14.199 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 4.538 Punkte ein.

Die Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) von Anfang November spielte am Markt kaum eine Rolle. Anleger blickten vielmehr gespannt auf die nach Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen des Chip-Designers Nvidia, die als Bewährungsprobe für Big-Tech-Aktien galten.

Am Morgen setzt der japanische Nikkei-Index nach einer Verschnaufpause seinen Höhenflug fort. "Japanische Aktien haben sich in letzter Zeit besser entwickelt als andere Märkte, und viele Anleger wollen weiterhin japanische Aktien kaufen", sagte Naka Matsuzawa von Nomura Securities. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 0,3 Prozent höher bei 33.452 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert dagegen zur Stunde 0,5 Prozent im Minus.

Im asiatischen Devisenhandel gibt der Euro leicht nach, kann sich aber immer noch über der jüngst zurückeroberten Marke von 1,09 Dollar halten. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0908 Dollar gehandelt. Die Feinunze Gold kostet am Morgen knapp 1.999 Dollar, nachdem sie tags zuvor die 2.000-Dollar-Marke erstmals seit Anfang November wieder übersprungen hatte.

Als eines der ersten Logistikunternehmen Deutschlands schickt die Deutsche Post (DHL) einen vollelektrischen Oberleitungs-Lkw zum Testbetrieb auf die Strecke zwischen Lübeck und Reinfeld. "Wir wollen unsere Emissionen weiter reduzieren und sind bereit, dafür auch neue Technologien zu testen", sagte der Leiter der Niederlassung Kiel der Deutsche Post und DHL, Ingo Kutsch.

Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) blickt nur wenige Wochen nach seiner jüngsten Prognoseanhebung noch optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Aus einem Vergleich mit der US-Regierung erwartet die Fresenius-Tochter einen positiven Nettoeinfluss auf das operative Ergebnis in Höhe von rund 175 Millionen Euro. Dadurch dürfte das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreswert um 12 bis 14 Prozent zulegen.

Der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera ist zum Ende seines Geschäftsjahres noch einmal gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahr habe der Umsatz der Monate Juli bis September infolge der Abwicklung des großen Auftragsbestandes in der Wasserelektrolyse "stark" zugelegt, teilte das SDAX-Unternehmen gestern nach Börsenschluss in Dortmund mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei leicht positiv. Konkrete Zahlen nannte Thyssenkrupp Nucera nicht.

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz lässt das Geschäft des Chipkonzerns Nvidia weiter auf Hochtouren laufen. Im vergangenen Quartal war der Umsatz mit gut 18 Milliarden Dollar drei Mal so hoch wie ein Jahr zuvor. Der Gewinn schoss von 680 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 9,2 Milliarden Dollar hoch. Zugleich räumte Nvidia ein, dass das Geschäft in China unter dem Druck ausgeweiteter Lieferbeschränkungen "erheblich" zurückgehen werde.

Wenige Tage nach seinem überraschenden Rauswurf wird Sam Altman wieder Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Außerdem wird der Verwaltungsrat erneuert. Altman war erst am Freitag vom alten Verwaltungsrat herausgedrängt worden und hatte sich am Sonntag entschlossen, zum OpenAI-Investor Microsoft zu gehen. Danach drohten rund 700 der 770 Mitarbeiter von OpenAI, ihm zu folgen - was praktisch das Ende der Firma bedeutet hätte.