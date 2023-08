marktbericht Kursgewinne erwartet Geht die DAX-Erholungsrally nun weiter? Stand: 23.08.2023 07:36 Uhr

Der DAX hat gute Chancen, seine Erholungsbewegung fortzusetzen und mit Kursgewinnen in den Handel zur Wochenmitte zu starten. Rückenwind für den Aktienmarkt kommt von der Charttechnik und den US-Futures.

Der DAX dürfte auf seine jüngsten Kursgewinne noch etwas draufsetzen und vorbörslichen Indikationen zufolge klar im Plus in den Handel zur Wochenmitte starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 15.754 Punkten.

Damit würde die Erholungsbewegung im DAX erst einmal weiterlaufen. Zu Wochenbeginn hatten die Bullen das Zepter im Deutschen Aktienindex wieder an sich gerissen, nachdem der DAX am Freitag noch bis auf 15.469 Punkte gefallen war und damit sein Juli-Tief (15.456 Zähler) nur knapp verpasst hatte.

Gestern hatte der deutsche Leitindex bei 15.706 Zählern geschlossen - das könnte nun einen charttechnischen Befreiungsschlag und damit weitere Kursgewinne einleiten, hat der DAX damit doch seine Tiefs bei 15.703/15.706 Punkten per Tagesschlusskurs zurückerobert.

Rückenwind kommt derweil auch von den US-Futures, die über Nacht deutlich angezogen haben. Im regulären Handel an der Wall Street hatten die großen US-Indizes gestern Abend noch Verluste verbucht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer auf 34.288 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte indes um 0,1 Prozent auf 13.505 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4.387 Punkte ein.

Auf den Aktienkursen lasteten vor allem die höheren Anleiherenditen. Die Sorge vor länger anhaltenden hohen Zinsen der US-Notenbank Fed fachte einen Ausverkauf bei Staatsanleihen an. Die Renditen der US-Treasuries mit zehnjähriger Laufzeit zogen im Gegenzug zeitweise auf 4,366 Prozent an und erreichten damit den höchsten Stand seit 2007. Steigende Renditen veranlassen die Investoren dazu, risikoreichere Anlagen wie Aktien aus den Depots zu werfen.

Mit Spannung erwarten die Anleger nun die heute Abend nach US-Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen des Chipkonzerns Nvidia. Die Aktien von Nvidia stiegen über Nacht auf ein Allzeithoch von 481,87 Dollar, da Optionsdaten darauf hindeuten, dass Händler nach den Quartalszahlen der US-Firma mit einem stärkeren Kursanstieg als üblich rechnen.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Morgen keine einheitliche Richtung gefunden. Der japanische Nikkei folgte nach anfänglichen Verlusten den positiven US-Futures. Kurz vor Handelsschluss in Tokio notiert er 0,1 Prozent höher. Dagegen verbuchen die chinesischen Börsen Verluste. Die Börse in Shanghai liegt derzeit 0,7 Prozent im Minus.

Im asiatischen Devisenhandel versucht der Euro, sich nach seinen jüngsten Kursverlusten zum Dollar zu stabilisieren. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0861 Dollar gehandelt und damit 0,1 Prozent höher. Im weiteren Tagesverlauf könnten die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, der Eurozone und den USA für Bewegung an den Devisen- und Aktienmärkten sorgen.

Die Feinunze Gold notiert aktuell bei 1903 Dollar und damit wieder über der viel beachteten Marke von 1900 Dollar.

Im DAX macht am Morgen Mercedes-Benz auf sich aufmerksam. Der deutsche Autobauer setzt beim Batterierecycling auf australisches Können. Das Joint Venture Primobius des australischen Unternehmens Neometals wird mit dem deutschen Ingenieurbüro SMS Group für die Schwaben eine Batterie-Zerkleinerungsanlage in Süddeutschland bauen. Die Anlage wird das geschredderte Batteriematerial an die Mercedes-Recyclinganlage LIB liefern, wo Materialien wie Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan zurückgewonnen werden.

Der Stahlkonzern Salzgitter hat sich angesichts der hohen Kosten für die Umstellung auf eine grüne Produktion für einen zeitlich befristeten Industriestrompreis ausgesprochen. "Im jetzigen Preisumfeld kann die Industrie eine solche Transformation schwerlich gestalten", sagte Vorstandschef Gunnar Groebler gestern in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Deshalb sei ein zeitlich befristeter Brückenstrompreis notwendig.

Die weltgrößte Computerspiel-Messe Gamescom hat gestern Abend in Köln begonnen. Bei einer Show in der Domstadt trat US-Filmregisseur Zack Snyder auf der Bühne auf und sprach über seinen Netflix-Zweiteiler "Rebel Moon", der Ende 2023 und 2024 herauskommen soll. Zu den Filmen soll es auch ein Spiel geben.