marktbericht Kursgewinne zum Start DAX vor Bewegungsimpuls? Stand: 11.05.2023 09:42 Uhr

Der DAX klebt unter der 16.000-Punkte-Marke fest. Ein Blick auf die Charttechnik schürt allerdings Hoffnungen, dass diese zermürbende Phase des Stillstands am deutschen Aktienmarkt bald enden könnte.

In Ermangelung eindeutiger Impulse von den Überseebörsen ist der DAX mit einem kleinen Aufschlag in den Handelstag gestartet. Die deutschen Standardwerte ziehen zur XETRA-Eröffnung um 0,3 Prozent auf 15.944 Punkte an.

Der DAX setzt damit seine jüngste Seitwärtsbewegung zunächst fort. Seit Wochen schon ist er in einer Handelsspanne zwischen 15.600/15.700 und 16.000 Punkten gefangen, klebte zuletzt unter der 16.000 regelrecht fest. Doch auf solche Phasen mit geringen Schwankungsbreiten folgen an den Märkten regelmäßig Perioden mit einer erhöhten Volatilität, wie Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC, unterstreicht.

Technisch orientierte Anlegerinnen und Anleger sprächen dann von einem "Vola-Impuls". Ein Indiz für einen solchen bevorstehenden Kursausbruch aus der engen Handelsspanne im DAX lieferten die sogenannten "Bollinger Bänder", die sich zuletzt immer stärker zusammengezogen hatten.

Von den US-Börsen kommen gemischte Vorgaben für den DAX-Handel. Ein überraschender Rückgang der US-Inflationsrate auf 4,9 Prozent im April lässt die Investoren auf eine Zinspause der Fed hoffen. An der Wall Street konnten davon zur Wochenmitte vor allem Technologieaktien profitieren. Der technologielastige Nasdaq rückte ein Prozent auf 12.306 Punkte vor.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss dagegen 0,1 Prozent tiefer auf 33.531 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 4137 Punkte.

Bei den Einzelwerten ragten die Anteilsscheine von Alphabet mit einem Kursaufschlag von mehr als vier Prozent positiv heraus. Nach dem jüngsten Hype um den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in Form von "ChatGPT" in der Microsoft-Suchmaschine Bing zieht Platzhirsch Google nach. Der Konzern stellte auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz I/O eine neue Version seiner gleichnamigen Suchmaschine vor, die ebenfalls unter Einsatz von Generativer KI als Antwort auf offene Fragen längere Texte liefert.

Durchwachsene Firmenbilanzen haben die Anleger in Tokio am Morgen verunsichert. Der japanische Leitindex Nikkei trat bei 29.126 Punkten auf der Stelle, der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,1 Prozent. Konjunktursorgen lasteten auf den Kursen in China. Die Börse in Shanghai notierte 0,2 Prozent niedriger, in Hongkong ging es 0,7 Prozent abwärts.

Die Verbraucherpreise in China blieben offiziellen Daten zufolge mit einem Anstieg um 0,1 Prozent im April hinter den Erwartungen zurück, während sich die Deflation an den Werkstoren verschärfte. Dies deutet darauf hin, dass weitere Anreize erforderlich sein könnten, um die wirtschaftliche Erholung der Volksrepublik anzukurbeln.

Der Goldpreis setzt seine Seitwärtsbewegung bei 2030 Dollar im frühen Handel fort. Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet aktuell knapp 2029 Dollar. Der Euro hat seine Verluste ausgebaut und büßt im frühen Devisenhandel 0,4 Prozent auf 1,0942 Dollar ein.

Im DAX, MDAX und SDAX haben am Morgen zahlreiche Konzerne ihre Bücher geöffnet. So hat etwa die Deutsche Telekom durch den Verkauf ihres Funkturmgeschäfts den höchsten Quartalsgewinn seit Jahren eingefahren. Mit 15,4 Milliarden Euro vervierfachte sich der berichtete Überschuss des DAX-Konzerns nahezu. "Nun wird in unseren Zahlen sichtbar, wie die Funkturm-Transaktion für die Deutsche Telekom Wert geschaffen hat", sagte Konzernchef Tim Höttges.

Der fortgesetzte Druck auf die vor Jahresfrist außergewöhnlich hohen Preise für den Unkrautvernichter Glyphosat stimmen Bayer für 2023 etwas vorsichtiger. Konzernchef Werner Baumann bestätigte zwar den Konzernausblick im Grundsatz, rechnet nun aber "mit einer Zielerreichung im unteren Korridor unserer Prognose." Im ersten Quartal sank der Gewinn um ein Drittel auf knapp 2,2 Milliarden Euro.

Ein schwächeres Geschäft mit Flüssigkristallen und Halbleiterchemikalien sowie der Rückgang der Corona-Erlöse haben Merck zum Jahresstart gebremst. Der Umsatz des Darmstädter Pharma- und Technologieunternehmens stieg im ersten Quartal nur noch moderat um 1,8 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Nach Steuern sank der Gewinn auf 800 Millionen Euro, nach 884 Millionen ein Jahr zuvor.

Der Energiekonzern RWE will seine Investitionen in das Ökostromgeschäft weiter ausbauen. Allein im ersten Quartal habe der Konzern mit acht Milliarden Euro sein grünes Portfolio um 4,9 Gigawatt erhöht, teilte der größte deutsche Stromerzeuger mit. Im Vorjahresquartal seien es 0,6 Milliarden Euro gewesen. RWE hatte bereits Ende April vorläufige Zahlen für den Zeitraum von Januar bis Ende März vorgelegt.

Die Allianz traut sich wieder größere Aktienrückkäufe zu. Deutschlands größter Versicherungskonzern kündigte am Abend ein Rückkaufprogramm über bis zu 1,5 Milliarden Euro an. Die Aktion soll Ende Mai starten. Zuletzt hatte der Konzern einen so großen Aktienrückkauf im Jahr 2019, vor der Corona-Pandemie, gestartet.

Der MDAX-Konzern TAG Immobilien hat auch im ersten Quartal 2023 von steigenden Mieteinnahmen profitiert. Allerdings drückten vor allem höhere Finanzierungskosten auf das Ergebnis. Das operative Ergebnis (FFO 1) fiel im Jahresvergleich um elf Prozent auf 42,6 Millionen Euro. Derzeit erschweren steigende Zinsen und die Inflation massiv das Umfeld für die stark kreditfinanzierte Immobilienbranche.

Der Solartechnikhersteller SMA Solar ist dank einer anhaltend hohen Nachfrage und einer verbesserten Versorgung mit elektronischen Bauteilen gut in das neue Jahr gestartet. Die Umsätze stiegen im ersten Jahresviertel um rund zwei Drittel auf rund 367 Millionen Euro. Das Konzernergebnis verbesserte sich von 3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 51,7 Millionen Euro.

Deutschlands größte Reederei Hapag-Lloyd bekommt die schwächelnde Konjunktur zu spüren. Wegen gesunkener Transportvolumen und niedrigerer Frachtraten brach das Betriebsergebnis (Ebit) im ersten Quartal um 60,5 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro ein. Nach den Fabel-Rekordgewinnen der vergangenen Jahre hatte die Hamburger Reederei ihre Anleger bereits auf einen Gewinneinbruch eingestellt.

Die Reiselust der Kunden spielt dem Autovermieter Sixt weiter in die Karten. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf 695 Millionen Euro. Wegen gestiegener Kosten für Personal und Investitionen brach der Vorsteuergewinn (Ebt) gegenüber dem Vorjahresquartal um fast zwei Drittel auf 33,3 Millionen Euro ein.

Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp ist im zweiten Geschäftsquartal in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich fiel in den Monaten Januar bis März ein Verlust von 223 Millionen Euro an. Thyssenkrupp musste dabei auf sein Stahlgeschäft knapp 350 Millionen Euro abschreiben. Im Vorjahr hatte noch ein Nettogewinn von 565 Millionen Euro zu Buche gestanden.

Der Halbleiterwafer-Hersteller Siltronic blickt nach Geschäftseinbußen zum Jahresstart wegen der Schwäche der Chipmärkte vorsichtig auf das restliche Jahr. Aufgrund des Lagerbestandsabbaus bei Chipherstellern und deren Kunden dürfte die Marktschwäche die nächsten Quartale andauern. Im ersten Quartal sank der Gewinn des MDAX-Konzerns um 36,8 Prozent auf 72,5 Millionen Euro.

Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse hat sich im ersten Quartal dank einer guten Nachfrage in Asien und Nordamerika etwas besser geschlagen als erwartet. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 1,91 Milliarden Euro zu. Der Nettogewinn kletterte um 5 Prozent auf 132,5 Millionen Euro.

Der Linux-Softwareanbieter Suse wächst kaum noch und muss seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr deutlich senken. Für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende Oktober) rechnet Suse nun nur noch mit einem Umsatzwachstum von rund fünf Prozent; bisher war man von elf bis 13 Prozent ausgegangen.

Die Schweizer Online-Apotheke Zur Rose hat sich nach dem Verkauf ihres Schweiz-Geschäfts umbenannt. Künftig tritt das Unternehmen unter DocMorris auf - dem Namen seiner deutschen Tochter. Die Aktionäre haben der Umfirmierung zugestimmt. Die Aktien werden an der Schweizer Börse SIX neu unter dem Ticker-Symbol "DOCM.S" gehandelt.

Der Unterhaltungsriese Walt Disney hat die Erlöse im jüngsten Quartal stark gesteigert - um 13 Prozent auf 21,8 Milliarden Dollar, wie Disney gestern nach US-Börsenschluss mitteilte. Allerdings gingen die Nutzerzahlen des Streaming-Dienstes Disney+ um zwei Prozent auf knapp 158 Millionen Kundenkonten zurück. Analysten hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet.