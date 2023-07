marktbericht Kursverluste voraus Verdirbt der DAX jetzt seine Wochenbilanz? Stand: 21.07.2023 07:40 Uhr

Bislang steht für diese Börsenwoche im DAX ein kleines Plus zu Buche. Doch das könnte sich heute ändern. Miese Vorgaben von der US-Technologiebörse Nasdaq und durchwachsene SAP-Zahlen drücken die Kauflaune der Anleger.

Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,6 Prozent tiefer bei 16.112 Punkten. Damit würde der DAX auch seine kleinen Wochengewinne komplett wieder abgeben.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen zum Wochenschluss von den US-Technologiewerten. Enttäuschende Geschäftszahlen von Tesla und Netflix verschreckten am Abend die Anleger, der Nasdaq-Index schloss 2,1 Prozent tiefer auf 14.063 Punkten. Der breit gefasste S&P notierte zu Börsenschluss 0,7 Prozent schwächer bei 4534 Zählern.

Dagegen konnte der Dow-Jones-Index der Standardwerte 0,5 Prozent auf 35.225 Punkte zulegen und damit seinen neunten Tagesgewinn in Folge erzielen. Es handelt sich um die längste Gewinnserie seit fast sechs Jahren. "Der Dow wurde in der jüngsten Rally der Wachstumsaktien schlichtweg vernachlässigt, und jetzt stecken die Leute ihr Geld wieder in einige der Werte, die nicht für ihr Wachstum bekannt sind", sagte David Russel vom Finanzdienstleister TradeStation.

Asiatische Aktien haben auf die durchwachsenen US-Vorgaben uneinheitlich reagiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Börsenschluss in Tokio 0,4 Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai notiert dagegen 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,5 Prozent.

Die Märkte blicken nun auf die nächste Woche, wenn die Fed, die Europäische Zentralbank und die BOJ die Zinsaussichten diskutieren. "Wir gehen zwar davon aus, dass die Fed im Juli die letzte Zinserhöhung in diesem Zyklus vornehmen wird, aber wir glauben nicht, dass die Fed diesen Schritt schon jetzt signalisieren wird", so die Analysten von TD Securities.

Die europäische Gemeinschaftswährung zeigt sich zum Dollar kaum bewegt. Aktuell werden für einen Euro 1,1138 Dollar bezahlt. Wenig Bewegung gibt es auch am Goldmarkt: Die Feinunze Gold kostet aktuell 1970 Dollar und damit 0,1 Prozent weniger.

Im DAX steht am Morgen die SAP-Aktie im Fokus. Europas größter Softwarehersteller hat seine Prognose für sein erklärtes Zukunftsgeschäft gekappt. Das DAX-Schwergewicht korrigierte gestern nach XETRA-Schluss seine Jahresziele, weil die Clouderlöse schwächer ausfielen als erwartet.

Einige große Kunden aus dem öffentlichen Sektor hätten sich wegen anhaltender ökonomischer Unsicherheiten für eine Lizenz- statt für eine Cloudlösung entschieden, sagte Konzernchef Christian Klein. An der Börse kommen die Nachrichten nicht gut an, auf der Handelsplattform Tradegate notieren die Papiere knapp fünf Prozent unter ihrem XETRA-Schlusskurs.

Die VW-Tochter Audi verhandelt mit dem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC nach Angaben des Unternehmens über eine gemeinsame Entwicklung von Elektroautos. SAIC-Chefingenieur Zu Sijie sagte vor Reportern, sein Unternehmen habe sich mit Audi darauf geeinigt, die Entwicklung von Elektroautos gemeinsam zu beschleunigen. Details nannte er nicht. Audi erklärte, mit Partnern an der zukünftigen Ausrichtung des China-Geschäfts zu arbeiten.

Nachdem sich der US-Finanzinvestor Silver Lake gut 84 Prozent der Anteile an der Software AG gesichert hat, ergeben sich außerplanmäßige Wechsel im MDAX und SDAX. Wie der Indexanbieter Stoxx am Abend über die Deutsche Börse mitteilen ließ, wird das Darmstädter Unternehmen aus dem MDAX gelöscht und durch den Regensburger Autozulieferer Vitesco ersetzt. Dessen Platz im SDAX nehme der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ein. Die Änderungen werden demnach am Dienstag wirksam.

Apple hat nach britischen Plänen zur Überwachung auch bei verschlüsselten Daten bekräftigt, dass der iPhone-Konzern auf keinen Fall "Hintertüren" für Behörden in seine Produkte einbauen würde. Man könne durch das Vorhaben gezwungen sein, Sicherheitsfunktionen von kritischer Bedeutung vom britischen Markt zu entfernen, heißt es laut dem Sender BBC und der Zeitung "Guardian" in der Apple-Stellungnahme in Konsultationen der britischen Regierung.

Google hat nach eigenen Angaben mit der Entwicklung einer Künstlichen Intelligenz begonnen, die Medienschaffende beim Verfassen von Artikeln und Überschriften unterstützen soll. Mit dem Projekt stehe man noch ganz am Anfang, teilte der Internetkonzern mit. Die Zeitung "New York Times" berichtete indes, dass ihre Manager und jene der "Washington Post", des Verlages News Corp. sowie die Eigentümer des "Wall Street Journal" bereits über die Arbeit von Google unterrichtet worden seien.