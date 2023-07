marktbericht DAX unverändert erwartet Anleger bleiben zurückhaltend Stand: 20.07.2023 07:43 Uhr

Der vorletzte Handelstag der Woche verspricht wenig Spannung, im Blick behalten die Anleger vor allem die laufende Bilanzsaison. In Asien bewegt die Zinsentscheidung der chinesischen Notenbank die Märkte.

Der deutsche Leitindex kommt wohl auch vorletzten Handelstag der Woche zunächst kaum vom Fleck. Laut Berechnungen von Banken und Brokerhäusern wird der DAX wenig verändert starten. Tags zuvor hatte es der Index mit 16.240 Punkten zwischenzeitlich auf das höchste Niveau seit Mitte Juni geschafft und das damals erreichte Rekordhoch bei 16.427 Punkten anvisiert. Doch angesichts dünner Handelsumsätze büßte er die Kursgewinne ein und ging 0,1 Prozent schwächer bei 16.108 Punkten aus dem Handel.

Heute könnten die am Vormittag veröffentlichten Erzeugerpreise etwas Bewegung in den Handel bringen. Für Juni erwarten Analysten im Schnitt gegenüber dem Vorjahr unveränderte Preise. Die Entwicklung der Erzeugerpreise ist ein Indikator für die Inflationsrate.

Dow Jones schafft die 35.000 Punkte

Die großen US-Aktienindizes konnten gestern nur bedingt an die Gewinne des Vortages anknüpfen. Die Anleger agierten vor allem an der Technologiebörse Nasdaq vorsichtiger. Der Dow-Jones-Index und der breiter gefasste S&P 500 legten jeweils 0,3 Prozent zu, wobei der Leitindex Dow Jones schon kurz nach Handelsbeginn im Tageshoch bei 35.234 Punkten stand und damit die Marke von 35.000 Punkten überwand.

Insgesamt herrscht derzeit Optimismus, was die Risiken für eine mögliche Rezession in der weltgrößten Volkswirtschaft betrifft. Zudem erwarten die meisten Marktakteure, dass die US-Notenbank nur noch einen Zinsschritt gehen wird und der Zinserhöhungszyklus dann wohl beendet wird.

USA nehmen Investitionen von US-Firmen in China unter die Lupe

Gleichzeitig spitzt sich allerdings der Handelskrieg zwischen den USA und China weiter zu: Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hat eine Untersuchung der Investitionen von vier US-Risikokapitalfirmen in chinesische Unternehmen für Künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter eingeleitet. Der Sonderausschuss forderte gestern Qualcomm Ventures, GGV Capital, GSR Ventures und Walden International auf, bis zum 1. August Informationen über ihre China-Geschäfte offen zu legen.

In den Schreiben des Ausschusses an die Unternehmen heißt es, die Investitionen hätten direkt zu Chinas Menschenrechtsverletzungen, insbesondere der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren und militärischer Modernisierung beigetragen.

Börsen geben nach Zinsentscheid chinesischer Zentralbank nach

Die Börsen in Asien blieben davon unbeeindruckt, dort steht vor allem der Zinsentscheid der chinesischen Notenbank im Fokus. Die chinesische Zentralbank hat ihre Schlüsselsätze wie erwartet unverändert belassen. Der Leitzins für den einjährigen Schlüsselsatz LPR (Loan Prime Rate) liegt weiterhin bei 3,55 Prozent. Der fünfjährige LPR, mit dem die Hypothekenkosten gesteuert werden, verbleibt bei 4,20 Prozent.

Nach den schwachen Wirtschaftsdaten der vergangenen Woche hatten die Anleger auf geldpolitische Anreize gewartet, um die stotternde Erholung des Landes nach der Pandemie in Gang zu bringen. China hatte beide LPR im Juni gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der Exportweltmeister leidet unter der eingebrochenen Auslandsnachfrage, einem angeschlagenen Immobiliensektor, steigender Arbeitslosigkeit und einem schwächelnden Konsum.

Die Börse in Shanghai lag daher 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,1 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 32.522 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 2266 Punkten. Wegen der erst nach Börsenschluss anstehenden Bilanzen des Motorenherstellers Nidec und dem Chip-Werkzeug-Hersteller Disco Corporation blieben die Anleger vorsichtig. Auch die Gewinne der Autohersteller konnten die Verluste der Chip-Werte nicht auffangen.

Elektrotechnikkonzern ABB auf Kurs zu mehr Umsatz und Gewinn

Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB zeigt sich nach dem zweiten Quartal weiterhin optimistisch und sieht sich auf Kurs zu mehr Umsatz und operativem Gewinn im gesamten Jahr. Das Unternehmen stellte heute ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis um mindestens zehn Prozent und darauf gestützt eine verbesserte operative Umsatzrendite (Ebita-Marge) von mehr als 16 Prozent in Aussicht. Im zweiten Quartal wuchsen die Verkaufserlöse um 17 Prozent auf 8,16 Milliarden Dollar und das Ebita um 26 Prozent auf 1,43 Milliarden. Die Ebita-Marge verbessete sich um zwei Prozentpunkte auf 17,5 Prozent.

United Airlines wird etwas optimistischer

Die US-Fluggesellschaft United Airlines profitiert von einer hohen Nachfrage nach Überseeflügen und verdiente im zweiten Quartal mehr als eine Milliarde Euro. Bereinigt um Sondereffekte habe der Gewinn knapp 1,7 Milliarden Dollar (rund 1,5 Mrd Euro) betragen. Je Aktie betrug das so errechnete Ergebnis im zweiten Quartal rund fünf Dollar. Auch der Ausblick ist optimistischer: Unternehmenschef Scott Kirby rechnet laut einer am gestern veröffentlichten Unternehmensmitteilung beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie 2023 jetzt mit einem Wert zwischen 11 US-Dollar und 12 US-Dollar. Damit wurde das untere Ende der Spanne um einen Dollar angehoben.

Angst vor Bleikabeln schwindet - AT&T und Verizon deutlich erholt

Die Telekom-Aktien AT&T und Verizon legten um 8,5 und 5,3 Prozent deutlich zu. AT&T teilte mit, dass weniger als zehn Prozent seiner Kabel mit Blei ummantelt seien. Das sorgte für etwas Beruhigung am Markt, nachdem ein Artikel im "Wall Street Journal" über mit Blei belastete Kabel Sorgen um mögliche kostspielige Rechtsstreitigkeiten ausgelöst hatte.

Suche nach Investor für Allgaier beginnt bald

Der Prozess zur Suche nach einem neuen Investor beim insolventen Autozulieferer Allgaier soll im August beginnen. Das sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Pluta der dpa. Einige Investoren hätten bereits Kontakt zu ihm aufgenommen, sagte Pluta. Die Allgaier Automotive GmbH sei mit rund 1200 Mitarbeitern die größte Gesellschaft innerhalb des Konzerns. Es gebe einen Reparatur- und einen Investitionsstau. "Den Reparaturstau können wir beheben. Der Investitionsstau lässt sich nicht in den ersten Monaten beheben", so Pluta. Da brauche es vermutlich schon einen neuen Investor.

Teslas Preiskrieg setzt eigene Margen unter Druck

Der Preiskrieg bei E-Autos setzt Tesla zu. Der Konzern gab am nach US-Börsenschluss für das zweite Quartal einen Rückgang der Rentabilität auf 18,2 Prozent nach 19,3 Prozent im Vorquartal bekannt. Das ist der niedrigste Wert in 16 Quartalen. Allerdings übertraf das Unternehmen mit 24,9 Milliarden Dollar die Umsatzerwartungen, auch der bereinigte Gewinn von 91 Cent je Aktie lag über den Vorhersagen. Die Tesla-Aktie ging im nachbörslichen Handel zunächst auf Berg- und Talfahrt und lag im weiteren Verlauf faktisch unverändert.

Inzwischen hat Tesla das Tempo bei den Preissenkungen verringert und gewährt stattdessen Rabatte auf Fahrzeuge, die auf Lager produziert wurden. Im zweiten Quartal fuhr der Autobauer mit 466.140 Fahrzeugen einen Auslieferungsrekord ein und übertraf damit Marktschätzungen. In den USA trugen dazu auch staatliche Subventionen bei, durch die E-Autos erschwinglicher wurden.

Schwaches Großrechner-Geschäft bremst IBM aus

Ein Einbruch des Geschäfts mit Großrechnern brockt IBM einen Quartalsumsatz unter Markterwartungen ein. Ein kräftiges Wachstum bei Beratungsdienstleistungen und Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) verhinderten aber einen deutlicheren Rückgang der Erlöse. Die Erlöse gingen um 0,4 Prozent auf 15,48 Milliarden Dollar zurück, teilte der IT-Konzern mit. Analysten hatten mit 15,58 Milliarden Dollar gerechnet. Allerdings fiel der Reingewinn mit 1,58 Milliarden Dollar höher aus als erwartet.

Netflix trotz Kundenzustrom mit zurückhaltendem Ausblick

Obwohl der US-Konzern Netflix im zweiten Quartal mehr Kunden gewinnen konnte, blieb die gestern bekannt gegebene Quartalsumsatz unter Markterwartungen. Der Ausblick auf das laufende Vierteljahr enttäuschte ebenfalls. "Wir haben zwar stetige Fortschritte gemacht, aber vor uns liegt noch mehr Arbeit, um unser Wachstum zu beschleunigen", teilte das Unternehmen mit. Insgesamt gewann Netflix in den vergangenen Monaten 5,9 Millionen Kunden hinzu - etwa drei Mal so viele wie erwartet. Gleichzeitig wird der Wettbewerb in den weitgehend gesättigten Märkten Nordamerikas und Europas immer härter.

Apple arbeitet an eigener KI - Aktie auf Rekordhoch

Apple arbeitet Insidern zufolge an einem Konkurrenz-System für KI-Chatbots. Die Software werde intern von einigen Mitarbeitern getestet, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Es gebe noch keine Entscheidungen dazu, wie die Technologie für Verbraucher verfügbar gemacht werden könnte, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. An der Börse elektrisierte die Anleger die Nachricht, Apple-Aktien erreichten im Verlauf des gestrigen Tages bei 198,23 Dollar ein neues Rekordhoch.