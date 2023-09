marktbericht Kursverluste voraus China verunsichert DAX-Anleger - schon wieder Stand: 05.09.2023 07:34 Uhr

Der DAX dürfte an seine gestrigen späten Kursverluste anknüpfen und im Minus starten. Erneut sind es Meldungen aus China, die die Anlegerinnen und Anleger in Atem halten.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es heute abermals bergab gehen. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,3 Prozent tiefer bei 15.788 Punkten. Anlegerinnen und Anleger reagieren verschnupft auf enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China. Auch neue Entwicklungen beim angeschlagenen Immobilienentwickler Country Garden sorgen für Verunsicherung.

Der deutsche Leitindex dürfte damit an seine gestrigen Kursverluste anknüpfen. Die DAX-Anleger hatte im Handelsverlauf der Mut verlassen, das deutsche Börsenbarometer machte im Hoch bei 15.959 Punkten kehrt und schloss schließlich 0,1 Prozent im Minus bei 15.840 Zählern.

Dass auch diese Annäherung an die wichtige Marke von 16.000 Punkten gescheitert ist, drückt kurzfristig auf die weiteren DAX-Perspektiven. Übergeordnet dürfte sich das Ping-Pong-Spiel zwischen der 16.000-Punkte-Marke und den Tiefs von Juli/August unterhalb von 15.500 Zählern zunächst fortsetzen.

Impulse von der Wall Street fehlen, wurde gestern in New York doch wegen des Feiertags "Labor Day" nicht gehandelt. Am Morgen notiert der Future auf den US-Leitindex Dow Jones Industrial leicht im Minus.

Von den asiatischen Börsen kommen derweil klar negative Impulse für den DAX-Handel. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,7 Prozent im Minus, während der japanische Nikkei seitwärts tendiert.

Chinas Dienstleistungssektor ist im August so langsam gewachsen wie seit acht Monaten nicht mehr. "Der schwache chinesische Caixin PMI für den Dienstleistungssektor hat einen Teil des gestrigen Stimmungsumschwungs wieder wettgemacht", sagte Charu Chanana, Marktstratege bei Saxo in Singapur.

Im Laufe des Tages werden sich die Augen der Anleger auf Chinas größten privaten Immobilienentwickler, Country Garden, richten. Das Unternehmen muss am Dienstag Zinsen auf zwei Anleihen zahlen, nachdem es in letzter Minute durch einen Zahlungsaufschub einen Zahlungsausfall abwenden konnte.

Wenig Bewegung am Devisenmarkt: Der Euro tendiert im asiatischen Devisenhandel bei 1,0792 Dollar seitwärts. Auch der Goldpreis zeigt sich am Morgen nahezu unverändert, die Feinunze Gold kostet aktuell knapp 1939 Dollar.

Im DAX rückt am Morgen die Aktie der Deutschen Bank in den Fokus. Die Finanzaufsicht BaFin erhöht angesichts massiver Beschwerden von Postbank-Kunden den Druck auf die Konzernmutter Deutsche Bank. Die BaFin beobachte seit dem Jahreswechsel 2022/2023 "erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts bei der Postbank", rügte die BaFin. Die Behörde prüfe, "ob aufsichtlich relevante Mängel in dem Institut" bestünden. Sie habe die Bank aufgefordert, "die Einschränkungen im Kundenservice schnellstmöglich abzustellen".

Heute Abend kommt es nach Börsenschluss zur regulären halbjährlichen Index-Überprüfung der DAX-Familie. Während im DAX und MDAX voraussichtlich alles beim Alten bleiben wird, dürften in den Nebenwerte-Index SDAX mit der Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera und dem Internetdiensteanbieter Ionos gleich zwei Börsenneulinge aufgenommen werden, vermuten Index-Experten. Ausscheiden müssten dafür Basler und New Work.

Außerdem dürften die Autowerte im DAX heute abermals einen Blick wert sein, eröffnet heute doch Bundeskanzler Olaf Scholz offiziell die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility in München. Die Autobranche erhofft sich von ihm eine klare Positionierung beim viel diskutierten Industriestrompreis. Auch eine Verlängerung der Kaufprämien für E-Autos in Deutschland würde aus Sicht der Branche helfen, die von der Regierung angepeilten Ziele zu erreichen.

Der Ausfall eines Zulieferers nach dem Hochwasser in Slowenien sorgt bei Volkswagen für immer mehr Ausfälle. Nach den Werken in Portugal und Hannover kündigte jetzt auch das Stammwerk in Wolfsburg an, ab Mitte September die Produktion zu drosseln. Der Konzern will das Problem nun zügig in den Griff bekommen, bis Ende des Jahres sei das Thema "ausgestanden".

Der Autozulieferer Continental rechnet mit neuem Geschäft durch Hersteller aus China, die nach Europa drängen. "Wir gehen davon aus, dass die chinesischen Hersteller in Europa dann auch Werke errichten, um hier Autos zu bauen", sagte Conti-Chef Nikolai Setzer. "Wir als globaler Zulieferer sind da ein Partner, der das jederzeit unterstützt. Wir stehen Gewehr bei Fuß."

Aus den Plänen der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd zum Einstieg bei der südkoreanischen Reederei Hyundai Merchant Marine (HMM) wird nichts. "Wir sind aus diesem Prozess raus", sagte Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen. Hapag-Lloyd wäre ein guter Partner für die weltweit achtgrößte Reederei gewesen, zeigte sich der Chef der weltweit fünftgrößten Reederei überzeugt. Doch die Südkoreaner hätten sich nun entschieden, ihr Ziel mit anderen Parteien zu verfolgen.