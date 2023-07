marktbericht Kursgewinne voraus DAX weiter auf Erholungskurs Stand: 12.07.2023 07:37 Uhr

Der DAX schickt sich an, die nächste Hundertermarke zurückzuerobern. Doch die Nervosität der Anleger ist weiter hoch, stehen heute doch im Tagesverlauf wichtige US-Daten auf der Agenda.

Die Woche lässt sich weiter gut an für den deutschen Leitindex. Auch zur Wochenmitte stehen die Zeichen für den DAX weiter auf Erholung. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent höher auf 15.848 Punkte.

Der DAX dürfte damit auf seine jüngsten Kursgewinne noch etwas draufsetzen. Seit seinem Schlusskurs am Freitag bei 15.603 Punkten hat das deutsche Börsenbarometer bereits 1,2 Prozent zulegen können. Rückenwind kommt nun von der Charttechnik, haben die DAX-Bullen es doch nach dem Kursrutsch der Vorwoche geschafft, die wichtige Zone bei 15.600/15.700 Zählern zurückzuerobern.

Positive Impulse für den deutschen Aktienhandel kommen auch von der Wall Street. Dort sehen die Anleger langsam das Ende der Zinserhöhungen näher rücken. Das stützt die Nachfrage nach Aktien. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,9 Prozent höher auf 34.261 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 13.760 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 4439 Punkte zu.

Bei den für heute Nachmittag erwarteten Inflationszahlen hofften die Investoren auf eine Abschwächung, was der Notenbank Fed signalisieren könnte, dass die Zinserhöhungen funktionieren und dass es zu einem früheren Ende künftiger Zinserhöhungen kommen könnte, sagte Peter Andersen, Gründer von Andersen Capital Management.

Derweil schürt ein stark steigender Yen im Vorfeld der US-Inflationsdaten die Nervosität der Anleger in Asien. Der Yen hat in vier Handelstagen bereits fast vier Prozent zugelegt, da viele Short-Positionen aufgelöst wurden. Ein stärkerer Yen beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure und verteuert die Aktien für ausländische Investoren. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,7 Prozent tiefer.

Der Euro kann seine jüngsten Kursgewinne ausbauen und zieht über der Marke von 1,10 Dollar weiter an. Aktuell werden für einen Euro 1,1033 Dollar gezahlt. Der schwächelnde Dollar kommt auch dem Goldpreis zugute, die Feinunze Gold kostet am Morgen mit knapp 1939 Dollar 0,3 Prozent mehr.

Am deutschen Aktienmarkt macht abermals Daimler Truck von sich reden. Der Lkw-Hersteller legt die Latte beim Renditeziel höher und peilt für 2030 eine Rendite von mehr als zwölf Prozent an. "Wir sind bereit, Daimler Truck bis 2030 auf die nächste Stufe zu heben", betonte Konzernchef Martin Daum gestern beim Kapitalmarkttag an der US-Ostküste in Boston. In diesem Jahr peilt der Weltmarktführer für Schwerlaster bis zu zehn Prozent Rendite an.

Für den Formel-1-Einstieg 2026 stellt die VW-Tochter Audi ihr Motorsport-Engagement in allen anderen Bereichen praktisch ein. Eine finanzielle Unterstützung für Kundenteams im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) und bei 24-Stunden-Rennen wie auf dem Nürburgring oder in Spa-Francorchamps wird es demnach nicht mehr geben. Auch das Werksprojekt bei der Rallye Dakar wird nach 2024 beendet.

Microsoft ist der Übernahme des Videospiele-Riesen Activision Blizzard ein großes Stück näher gerückt. Ein Richter in San Francisco wies gestern den Antrag der US-Regierung ab, den Deal mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren. Microsoft denkt nun über neue Zugeständnisse an die britische Wettbewerbsaufsicht CMA nach. Ihr Widerstand ist die letzte Hürde für die rund 69 Milliarden Dollar teure Übernahme.

Der US-Konzern Amazon hat beim EU-Gericht in Luxemburg Widerspruch gegen den Status einer besonders großen Online-Plattform nach dem Digital Services Act (DSA) eingelegt. Amazon argumentierte, dass der Konzern als Händler für Verbraucherartikel nicht die Art von Online-Plattform sei, für die die DSA-Regeln geschaffen wurden. Denn ihr Ziel sei, die Risiken durch Dienste zu minimieren, die Informationen und Meinungen verbreiteten und sich durch Werbung finanzierten.