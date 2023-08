marktbericht Neue Kursgewinne voraus DAX trotzt schwachen China-Daten Stand: 15.08.2023 07:50 Uhr

Aus China kam am Morgen eine weitere Runde enttäuschender Konjunkturdaten. Doch die Anleger hierzulande lassen sich davon nicht groß beeindrucken. Der DAX steht vor einem positiven Handelsauftakt.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es heute abermals bergauf gehen, darauf deuten die vorbörslichen Indikationen hin. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 15.958 Punkten. Tags zuvor waren die deutschen Standardwerte zeitweise bis auf 15.937 Zähler gestiegen.

Dieses Vortageshoch gilt es nun, im Blick zu behalten. Ein Anstieg darüber würde dem DAX neuen Schub in Richtung der runden Marke von 16.000 Punkten geben. Knapp darüber, bei 16.030 Punkten, verläuft mit dem Hoch vom August 2021 ein wichtiger Widerstand. Sollten die DAX-Bullen es schaffen, diese Marke zurückzuerobern, würde dies den deutschen Leitindex kurzfristig stabilisieren.

Aus fundamentaler Perspektive stehen an den Aktienmärkten weiterhin die Zinsaussichten in den USA im Fokus. Heute stehen die US-Einzelhandelsumsätze auf der Agenda. Zur Wochenmitte wird das Protokoll der US-Notenbank zu ihrer letzten Sitzung, die sogenannten Fed-Minutes, veröffentlicht. Anleger dürften es auf Hinweise abklopfen, dass der Zinsgipfel nun endlich erreicht ist.

Am Morgen wurden bereits in China frische Konjunkturdaten veröffentlicht, die überwiegend enttäuschend ausfielen. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze blieben im Juli hinter den Prognosen der Analysten zurück. Auch der angeschlagene Immobiliensektor setzte im Juli seine Talfahrt fort: Die Baubeginne nach Fläche gingen im Jahresvergleich um fast 25 Prozent zurück.

Dagegen liegt der japanische Nikkei kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,8 Prozent höher. Japans Wirtschaft war im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 6,0 Prozent gewachsen und damit stärker als erwartet. Zum Vorquartal legte die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft um 1,5 Prozent zu.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt sich der Dollar kaum bewegt. Parallel dazu notiert der Euro quasi unverändert bei 1,0909 Dollar. Der Goldpreis gibt im frühen Handel weiter nach und fällt in Richtung 1900-Dollar-Marke. Die Feinunze Gold kostet aktuell 1906 Dollar. Zuletzt hatte das gelbe Edelmetall Ende Juni unter 1900 Dollar notiert.

Ein Patentstreit um den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech beschäftigt heute das Landgericht Düsseldorf. Der Tübinger Wettbewerber Curevac wirft BioNTech Patentrechtsverletzungen vor und will Schadenersatzansprüche geltend machen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. BioNTech weist den Vorwurf zurück. Die Arbeit des Unternehmens sei "originär".

Amazons Geräte-Chef Dave Limp, der unter anderem für die Sprachassistentin Alexa, ein Programm für Internet-Satelliten und eine Robotaxi-Firma verantwortlich ist, verlässt den Konzern zum Jahresende. Ein Nachfolger solle in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden, schrieb Amazon Chef Andy Jassy in einer Nachricht an die Mitarbeiter.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich für die Tesla-Pläne zur Erweiterung der Batteriefabrik in Grünheide bei Berlin ausgesprochen. Der US-Elektroautohersteller wolle das Werk erweitern, was viele Menschen nicht gut finden würden, sagte der Kanzler bei einem Bürgerdialog in Potsdam. "Ich ehrlicherweise doch." Es gehe auch darum, solche Unternehmen in Deutschland zu binden und den Wohlstand zu halten und auszubauen.

Die Schweizer Großbank UBS kann einen weiteren Rechtsfall beiseite legen. Sie leistet im Fall der sogenannten "Ramsch-Hypotheken" (RMBS) aus der Zeit der Finanzkrise vor über 15 Jahren eine Zahlung von 1,435 Milliarden Dollar an das US-Justizministerium (DoJ). Die Summe des Vergleichs wurde bereits in früheren Quartalen zurückgestellt und wird sich damit auf das Ergebnis nicht auswirken.

Der Videostreaming-Dienst Netflix macht den nächsten Schritt ins Spiele-Geschäft. In Großbritannien und Kanada wird nun ein Cloud-Angebot getestet, bei dem Games über das Netz gespielt werden können. Ziel sei es, die Technologie zum Spielestreaming und den Controller auf den Prüfstand zu stellen, gab Netflix in einem Blogeintrag bekannt. Der Test laufe zunächst "mit einer kleinen Anzahl" Nutzer.