marktbericht Leichte Kursverluste erwartet Karten im DAX werden neu gemischt Stand: 24.07.2023 07:32 Uhr

Der DAX dürfte zu Beginn der neuen Börsenwoche zunächst keine großen Sprünge machen. Nach dem kleinen Verfallstag dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nun neu orientieren.

Im DAX wird sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage vermutlich zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte aktuell bei 16.145 Punkten und damit 0,2 Prozent unterhalb ihres XETRA-Schlusskurses. Am Freitag hatte der DAX 0,2 Prozent tiefer bei 16.177 Punkten geschlossen.

Vor dem Wochenende waren an der Terminbörse Eurex Optionen auf DAX und Einzelaktien verfallen. In der Vergangenheit hat der deutsche Leitindex rund um Verfallstage häufig wichtige Marktwendepunkte ausgebildet, die dann für viele Wochen von Bedeutung waren. Aus charttechnischer Perspektive droht der DAX, ein Verlaufshoch auszubilden - die Folge wären fallende Notierungen.

Aus fundamentaler Perspektive sind es vor allem die anstehenden Notenbanksitzungen, die die Anleger vor größeren Engagements zurückschrecken lassen. In dieser Woche dürften sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen um jeweils 0,25 Prozentpunkte anheben. Ökonomen und Investoren rätseln schon seit Wochen, ob Fed und EZB damit ihren Zinsgipfel erreicht haben könnten.

Darüber hinaus stehen noch einige wichtige Konjunkturdaten an, die ebenfalls das Potenzial haben, die Aktienkurse zu bewegen. Darunter sind die Juli-Einkaufsmanagerindizes, die heute für Deutschland, die Eurozone und die USA veröffentlicht werden. Auch kommt im Wochenverlauf die Berichtssaison dies- wie jenseits des Atlantiks richtig in Schwung.

Die Anleger an den asiatischen Börsen lassen sich von derlei Unsicherheiten aber nicht abschrecken und greifen bei Aktien zu. So notiert der 225 Werte umfassende japanische Leitindex kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,2 Prozent höher. An der Shanghaier Börse geht es derzeit 0,7 Prozent aufwärts.

Die Vorgaben von der Wall Street sind verhalten: So schloss der breit gefasste S&P 500 kaum verändert bei 4536 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 14.033 Punkte nach. Dagegen schloss der Dow Jones minimal im Plus bei 35.228 Punkten und verbuchte damit den zehnten Tagesgewinn in Folge. Das ist die längste Gewinnserie seit fast sechs Jahren.

Im frühen Devisenhandel notiert die europäische Gemeinschaftswährung zum Dollar nahezu unverändert. Für einen Euro werden aktuell 1,1121 Dollar gezahlt. Der Preis für die Feinunze Gold tendiert bei knapp 1961 Dollar seitwärts.

Im Fokus vor allem der US-Anleger steht zu Wochenbeginn die Neugewichtung im Nasdaq 100. Das Gewicht der Tech-Giganten soll verringert werden, kleinere Unternehmen mehr Einfluss bekommen. Die "Glorreichen Sieben" - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia und Tesla - kommen zusammen auf eine Marktkapitalisierung von rund 11,5 Billionen US-Dollar. Zuletzt machten sie laut den Marktexperten der Postbank 55 Prozent des Index aus.

Twitter will sich unter seinem Eigentümer Elon Musk vom blauen Vogel verabschieden und als Logo ein "X" einführen. Die Änderung werde weltweit schon an diesem Montag kommen, gab Musk gestern in einer Serie von Tweets bekannt. Schon nach seiner Übernahme des Kurznachrichtendienstes für rund 44 Milliarden Dollar im vergangenen Oktober hatte der Tech-Unternehmer verkündet, der Kauf von Twitter sei "ein Beschleuniger für die Schaffung von X, der Alles-App".