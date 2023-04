Marktbericht Kursgewinne voraus DAX nimmt 14-Monats-Hoch ins Visier Stand: 11.04.2023 07:41 Uhr

Der DAX dürfte mit Kursgewinnen in die verkürzte Handelswoche starten und sich seinem 14-Monats-Hoch wieder annähern. Gute Vorgaben kommen von der Wall Street, wo gestern bereits wieder gehandelt wurde.

Der DAX dürfte mit Schwung in die feiertagsbedingt verkürzte neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,6 Prozent höher bei 15.695 Punkten. In der Karwoche war der DAX bis auf 15.737 Zähler und damit auf den höchsten Stand seit Januar 2022 gestiegen.

Experte: Der DAX will nach oben Nach Einschätzung von Helaba-Aktienstratege Markus Reinwand will der DAX nach oben. Die verbesserten deutschen Fundamentaldaten - zuletzt die Auftragseingänge und die Industrieproduktion - gäben das auch her, zumal die Bewertung weiterhin moderat sei. Die Experten der Commerzbank weisen hingegen auf die laufende Dividendensaison im DAX hin, diese sei ein gewichtiges Argument für stabile Kurse. Frische Impulse könnte nun die einsetzende Berichtssaison der US-Unternehmen für das erste Quartal liefern.

Zinsängste belasten Wall Street nur kurz Zunächst dürften die Anleger allerdings auf die Vorlage des jüngsten Arbeitsmarktberichts reagieren. Dieser war am Karfreitag veröffentlicht worden, als die Börsen sowohl hierzulande als auch in den USA geschlossen waren. Demnach ging die bereits sehr niedrige Arbeitslosenquote zurück und das Lohnwachstum beschleunigte sich etwas. Am Ostermontag wurde an der Wall Street wieder gehandelt; die US-Anleger schüttelten jedoch die zu Handelsbeginn aufgekommene Zinsangst infolge des starken Arbeitsmarktberichts im Verlauf weitgehend ab. Der Dow-Jones-Index schloss 0,3 Prozent fester mit 33.586 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500-Index gewann 0,1 Prozent auf 4109 Zähler. Der technologielastige Nasdaq-Index ging kaum verändert mit 12.084 Stellen aus dem Handel.

Neuer BoJ-Gouverneur treibt die Nikkei-Kurse Uneinheitliche Vorgaben für den DAX-Handel kommen derweil von den asiatischen Börsen. Für Bewegung sorgt die Antrittsrede des neuen Gouverneurs der Bank of Japan (BoJ): Kazuo Ueda sagte, dass es angemessen sei, die ultralockere Geldpolitik vorerst beizubehalten. Diese Aussicht lässt die Anleger bei japanischen Aktien zugreifen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,3 Prozent höher bei 27.983 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt dagegen 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,3 Prozent.

Bitcoin erstmals seit Juni 2022 über 30.000 Dollar Die Kryptowährungen können von der freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitieren. Die nach Marktwert größte Digitalwährung Bitcoin klettert im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf gut 30.400 US-Dollar und kostet damit erstmals seit Juni vergangenen Jahres wieder mehr als 30. 000 Dollar. Seit dem Zwischentief im Herbst 2022 summiert sich das Kursplus inzwischen auf mehr als 90 Prozent.

Ölpreise auf dem Vormarsch Die gesunkene Risikoaversion der Anleger kommt auch den Ölpreisen zugute. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 84,75 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 61 Cent auf 80,35 Dollar. Die Ölpreise setzen damit die Erholung von ihren Tiefständen im März fort. Dabei profitieren sie weiterhin auch von der angekündigten Kürzung der Fördermenge durch das Ölkartell OPEC+.

Euro unter 1,09 Dollar Im asiatischen Devisenhandel schwächelt der Dollar auf breiter Front. Parallel dazu steigt die europäische Gemeinschaftswährung, ein Euro wird aktuell bei 1,0883 Dollar gehandelt. In der Karwoche hatte sich der Euro zunächst noch der Marke von 1,10 Dollar genähert, war dann aber wieder zurückgefallen. Die Feinunze Gold kostet im frühen Handel 2000 Dollar.

Audi startet Regelbetrieb für City-Schnelllader Im DAX rückt die VW-Aktie in den Fokus. Die Tochter Audi baut ihr Netz mit Hochgeschwindigkeits-Ladestationen in Deutschland aus. Mit der Eröffnung einer Station mit vier Ladepunkten im Berliner Bezirk Friedrichshain hat der Hersteller aus Ingolstadt am Freitag den Regelbetrieb in Deutschland aufgenommen. An den Stationen können nicht nur Fahrzeuge von Audi geladen werden, sondern alle E-Autos, die über eine entsprechende Schnelllade-Buchse (DC) verfügen.

Evotec nach Cyberangriff: Geschäfte aufrechterhalten Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec hat nach dem Cyberangriff ein Update bekanntgegeben. Obwohl die Systeme aktuell nicht mit dem Netz verbunden seien, sei die Geschäftskontinuität an allen globalen Standorten aufrechterhalten worden, teilte das Unternehmen gestern mit. Gemeinsam mit externen IT- und anderen Experten werde eine forensische Untersuchung zum Umfang und potenziellen Auswirkungen durchgeführt.

Wacker Chemie schließt USA-Investition nicht aus Als Reaktion auf die hohen Energiepreise in Deutschland schließt die Wacker Chemie AG eine Verlagerung von Investitionsvorhaben in die USA nicht aus. Eine Umsetzung bereits bestehender Anlagen mache keinen Sinn, sagte Vorstandschef Christian Hartel der Zeitung "Augsburger Allgemeinen". "Aber wenn es um Erweiterungen und den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten geht, ist das Förderschema in den USA heute bedeutend einfacher."

Störungen bei Apple-Diensten behoben Der iPhone-Hersteller Apple hat nach eigenen Angaben die Störungen bei seinen Online-Diensten wie Apple Music, Apple Music Radio, Apple News und iTunes Match behoben. Die Probleme seien "gelöst", teilte Apple mit. Gründe für die Störungen nannte der Konzern nicht. Nach Angaben der Online-Plattform Downdetector hatten Tausende Nutzer Probleme mit dem Streamen von Apple Music und mit dem App Store in den USA gemeldet.

USA besorgt über Tesla-Geschäfte in China Die USA nehmen die Geschäftsbeziehungen des Elektroautobauers Tesla mit China genauer unter die Lupe. "Tesla scheint völlig abhängig zu sein von der Großzügigkeit der US-Regierung in Form von Steuererleichterungen und vom Zugang zum chinesischen Markt", sagte Mike Gallagher, der republikanische Vorsitzende des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses für die Kommunistische Partei Chinas. Auf die Frage von Reuters nach einer neuen Tesla-Batteriefabrik in Shanghai, die Konzernchef Elon Musk am Sonntag angekündigt hatte, sagte Gallagher: "Ich bin darüber besorgt."