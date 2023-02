Gute Vorgaben der Überseebörsen geben dem DAX zum Wochenschluss Rückenwind. Dem deutschen Leitindex fehlen nur noch rund 100 Punkte bis zum Jahreshoch. Selbst das Rekordhoch ist nicht mehr allzu fern.

Der DAX dürfte mit einem Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 15.526 Punkten. Gestern war der DAX im Handelsverlauf auf ein Wochenhoch von 15.552 Punkten gestiegen.

Nikkei steigt so stark wie seit einem Monat nicht mehr

In Japan ist der Leitindex Nikkei am Morgen so stark gestiegen wie seit einem Monat nicht mehr. Mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 27.453 Punkte erholte er sich von seinem gestern markierten Einmonatstief. Anleger reagierten erleichtert auf eine Rede des künftigen Chefs der japanischen Zentralbank. In einer dreistündigen Rede vor dem japanischen Parlament machte Kazuo Ueda deutlich, dass er die ultralockere Geldpolitik der Bank of Japan einstweilen beibehalten werde.