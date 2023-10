marktbericht DAX auf Stabilisierungskurs Beruhigungspille für die Anleger Stand: 05.10.2023 07:39 Uhr

An den globalen Aktienmärkten machen sich Zinshoffnungen breit. Als Beruhigungspille wirken überraschend schwache US-Jobdaten - das könnte auch die DAX-Anleger zu weiteren Käufen animieren.

Der DAX hat gute Chancen, seinen zur Wochenmitte eingeschlagenen Stabilisierungskurs heute fortzusetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 15.157 Punkten. Tags zuvor war der DAX im frühen Handel zunächst bis auf 14.948 Zähler gefallen - den tiefsten Stand seit März. Im Tagesverlauf konnte er aber seine Verluste wieder wettmachen und 0,1 Prozent auf 15.100 Punkte zulegen.

Dieses sogenannte "Reversal" schürt nun kurzfristig Hoffnung, dass der DAX seinen Stabilisierungskurs fortsetzen und sich weiter von seinem Tief seit März absetzen kann. Das übergeordnete charttechnische Bild sieht allerdings weiterhin verheerend aus, erst eine Rückeroberung der bei knapp 15.600 Punkten verlaufenden 200-Tage-Linie würde den ärgsten Druck von den deutschen Standardwerten nehmen.

Rückenwind für den DAX kommt von der Wall Street - dort zeigten die großen US-Indizes eine Gegenreaktion auf die zuvor erlittenen Verluste. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 33.129 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,4 Prozent auf 13.236 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 4.263 Punkte zu. Der starke US-Dollar korrigierte ebenso wie die US-Anleiherenditen.

Die überraschend schwach ausgefallenen Jobdaten des privaten Personaldienstleisters ADP schürten Hoffnungen auf ein baldiges Ende der geldpolitischen Straffung der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter versuchen, mit Zinserhöhungen die Inflation zu bekämpfen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen.

Am Morgen folgten auch die asiatischen Börsen dem Erholungstrend. Die schwächer als erwartet ausgefallene ADP-Umfrage zum US-Arbeitsmarkt sowie ein Einbruch der Ölpreise hoben die Stimmung der Anlegerinnen und Anleger. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg um 1,2 Prozent auf 30.887 Punkte. Der Hongkonger Hang Seng Index zog um 0,3 Prozent an. Die Märkte auf dem chinesischen Festland bleiben noch bis morgen wegen Feiertagen geschlossen.

Im asiatischen Devisenhandel ist der Dollar weiter auf dem Rückzug. Parallel dazu steigt der Euro auf 1,0522 Dollar. Gestern war die europäische Gemeinschaftswährung noch bis auf 1,0449 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Dezember gefallen. Die Feinunze Gold wird bei knapp 1.828 Dollar gehandelt.

Am deutschen Aktienmarkt steht am Morgen der abgesagte Börsengang des Panzer-Zulieferers Renk im Mittelpunkt. Eigentlich sollten die Aktien heute erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden, doch nur wenige Stunden vorher verschoben Renk und sein Eigentümer, der Finanzinvestor Triton, die Emission auf unbestimmte Zeit.

"In den letzten Tagen hat sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt", begründete Renk die kurzfristige Absage. Ob der Börsengang später nachgeholt wird, werde geprüft. Zuvor hatte sich abgezeichnet, dass die 27,03 Millionen Aktien sich nur am unteren Ende der Preisspanne verkaufen hätten lassen.

Der Linux-Spezialist Suse wird aus dem SDAX gelöscht. Grund sei, dass der Streubesitz im Zusammenhang mit einer Übernahme unter zehn Prozent gesunken sei, teilte die Deutsche Börse gestern Abend mit. Für das Softwarehaus werde aufgrund der Marktkapitalisierung als nächstmöglicher Nachfolger der weltgrößte Abfüllanlagenhersteller Krones zum 9. Oktober in den SDAX aufgenommen.

Aktien von Redcare Pharmacy sind nach Eckdaten zum dritten Quartal im Aufwind. Jefferies-Analyst Alexander Thiel sprach "von einem weiteren Rekordquartal" mit einem Umsatzanstieg um 67 Prozent. Der gute Lauf der Aktie in diesem Jahr erhält damit wohl einen neuen Anstoß: Mit einem Kursplus von 125 Prozent in diesem Jahr ist sie Klassenbeste im MDAX.

Aktien von Gerresheimer leiden unter enttäuschenden Quartalszahlen. Bei dem Verpackungshersteller haben sich die Geschäfte im dritten Quartal stärker abgeschwächt als erwartet. Ein Händler sprach von einem enttäuschenden Bericht, auch wegen eines nur bestätigten Ausblicks.

Der anhaltende E-Bike-Boom hat dem IT-Leasing-Unternehmen Grenke zu weiteren Zuwächsen verholfen. Im dritten Quartal stieg das Leasing-Neugeschäft um 4,5 Prozent auf 591,1 Millionen Euro. Treiber war hauptsächlich das Geschäft mit E-Bikes in Deutschland und Österreich.

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar profitiert weiter vom Boom bei Solaranlagen und hebt dank guter Geschäfte im dritten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. So dürfte 2023 nun ein Umsatz von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro erreicht werden. Bislang standen 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro im Plan. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet das Management zwischen 285 und 325 Millionen Euro nach zuvor 230 bis 270 Millionen Euro.

Greenpeace-Aktivisten auf das Dach der Uniper-Zentrale in Düsseldorf geklettert und haben dort gegen ein umstrittenes Gasförderprojekt vor der Westküste Australiens protestiert. Sie entrollten an der Fassade ein 150 Quadratmeter großes Banner mit den Slogans "Gas zerstört" und "No New Gas". Am Eingang der Zentrale des Energiekonzerns stellten die 40 Aktivisten Protestplakate auf, im Inneren wurden nach Angaben einer Greenpeace-Sprecherin Uniper-Flaggen ausgetauscht.

Apple hat ein Software-Update veröffentlicht, das das Problem heiß laufender Geräte des neuen iPhone 15 Pro beheben soll. Die neue Betriebssystem-Version iOS 17.0.3 enthalte auch Sicherheitsupdates, teilte der Konzern gestern mit. Apple hatte am Wochenende eingeräumt, dass die iPhones bei einigen Nutzern wegen eines Software-Fehlers im iOS-System heiß werden.