Marktbericht Kursverluste voraus DAX vor neuerlichem Rückschlag Stand: 06.02.2023 07:38 Uhr

Der DAX dürfte mit Verlusten in die neue Börsenwoche starten. Neu angefachte Zinsängste lassen die Anleger am deutschen Aktienmarkt vor Käufen zurückschrecken. Gewinnmitnahmen sind angesagt.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein negativer Wochenstart ab. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,8 Prozent tiefer bei 15.350 Punkten. Bereits zum Wochenschluss war das deutsche Börsenbarometer unter Druck geraten, konnte seine Verluste aber letztlich auf 0,2 Prozent begrenzen.

Gewinnmitnahmen im DAX Marktbeobachter sprechen von Gewinnmitnahmen im DAX, nachdem die deutschen Standardwerte zu Jahresbeginn um 11,5 Prozent in die Höhe geschossen waren. Erst am vergangenen Donnerstag hatte der DAX bei 15.521 Zählern ein frisches Jahreshoch markiert. Aus technischer Perspektive sind Gewinnmitnahmen nach der starken Kursrally weder verwunderlich noch besorgniserregend. Solange der DAX seine jüngste Aufwärtskurslücke (untere Kante bei 15.222 Punkten) verteidigen kann, wahrt er sich seine Chancen auf der Oberseite.

Neue Zinssorgen an der Wall Street Negative Vorgaben für den Aktienhandel in Europa kommen von der Wall Street. In den USA war es am Freitag abwärts gegangen - vor allem für zuletzt besonders gefragte Technologiewerte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent tiefer auf 33.926 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,6 Prozent auf 12.006 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte ein Prozent auf 4136 Punkte ein. Der enorm starke US-Arbeitsmarktbericht habe bei den Anlegern wieder Zinssorgen hervorgerufen, hieß es bei der Credit Suisse. Die Daten hätten die Einschätzung untermauert, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungskurs auf ein Niveau über 5,0 Prozent fortsetzt. "Es spricht einiges dafür, dass die Notenbanken sich für eine Lockerung der Geldpolitik etwas länger Zeit lassen als es sich die Märkte wünschen", ist auch Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, überzeugt.

Kursgewinne in Tokio, China-Börsen im Minus Auch an Asiens Börsen dominierten am Morgen die Verlierer. Die Börse in Shanghai lag 1,0 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,7 Prozent. Kursgewinne gab es dagegen in Tokio: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verbuchte ein Plus von 0,7 Prozent auf 27.694 Punkte, ermutigt durch die Hoffnung, dass die Bank of Japan ihre lockere Politik beibehalten würde.

Euro weiter unter 1,08 Dollar Der Euro gewinnt im asiatischen Devisenhandel 0,1 Prozent auf 1,0795 Dollar. Zum Wochenschluss war der Dollar wegen der gestiegenen US-Zinserwartungen auf breiter Front gefragt gewesen, parallel dazu war der Euro wieder unter die Marke von 1,08 Dollar gefallen. Die Feinunze Gold kostet 1878 Dollar.

BMW will Elektroautos in Mexiko fertigen Im DAX macht BMW auf sich aufmerksam. Das Unternehmen will ab 2027 auch in Mexiko vollelektrische Autos bauen. Am Freitag kündigte BMW eine Investition in Höhe von 800 Millionen Euro für die Integration der Modelle der "Neuen Klasse" und für ein neues Montagezentrum für Hochvoltbatterien in seinem Werk im zentralmexikanischen Bundesstaat San Potosí an.

Bluebell macht bei Bayer mehr Druck Der aktivistische Investor Bluebell sammelt laut eines Presseberichts Verbündete, um seine Forderungen nach Veränderungen beim Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer durchzusetzen. Seit bekannt wurde, dass Bluebell sich bei Bayer engagiere, seien viele Investoren auf den Aktivisten zugekommen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person dem "Handelsblatt". Diese Investoren hätten "die gleichen Gedanken" und monierten den schwachen Aktienkurs.

Erneuter Streik bei der Deutschen Post Im Tarifstreit bei der Deutschen Post will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit neuen Streiks den Druck erhöhen. Am Montag und Dienstag seien die Beschäftigten bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen, erklärte Verdi am Sonntag. Die Arbeitsniederlegungen würden sowohl Brief- und Paketzentren sowie die Zustellung betreffen.

Aurubis wird optimistischer für das Geschäftsjahr Höhere Preise für die Kupferprodukte von Aurubis stimmen den Konzern noch etwas zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Für 2022/23 (bis Ende September) peilt der Vorstandsvorsitzende Roland Harings nun einen operativen Vorsteuergewinn am oberen Ende des Prognose-Korridors von 400 bis 500 Millionen Euro an. Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal verdienten die Hamburger unterm Strich 99 Millionen Euro, nach 127 Millionen vor einem Jahr.

Leoni-Aktionären droht Kapitalschnitt Den Aktionären des Nürnberger Automobilzulieferers Leoni droht ein massiver Kapitalschnitt. Nach einem geplatzten Verkauf eines Unternehmensteils muss sich der hochverschuldete Kabel- und Bordnetzspezialist dringend frisches Geld besorgen. Leoni stellte am Freitag einen Kapitalschnitt in Aussicht, der "die derzeitigen Aktionäre mit ihrer bisherigen Beteiligung weitestgehend verwässert." Gemeint ist, dass die Aktien einen Teil ihres Werts verlieren.