marktbericht Vor dem Handelsstart Hält die Rekordstimmung im DAX an? Stand: 07.02.2024 07:38 Uhr

Nach dem gestrigen Rekordhoch stehen die Chancen für weitere Kursgewinne im DAX nicht schlecht. Entscheidend werden unter anderem die heutigen Quartalsergebnisse der laufenden Berichtssaison sein.

Der Broker IG taxiert den DAX vor der Xetra-Eröffnung mit plus 0,05 Prozent auf 17.041 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex hat nach positiven Nachrichten aus China und dem Energiesektor ein neues Allzeithoch erreicht. Mit 17.049,52 Punkten stand er zeitweise so hoch wie noch nie.

Der DAX schloss mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 17.033,24 Zählern deutlich über der 17.000-Punkte-Marke, die sich zuletzt als hartnäckiger Widerstand erwiesen hatte. Damit sollte aus charttechnischer Perspektive der Weg für weitere Kursgewinne offen sein. "Wichtig für den Ausblick wäre es, dass sich der DAX auch auf Wochenschlusskursbasis oberhalb von 17.000 Punkten halten könnte", merken die Marktbeobachter der Helaba an.

Für gute Stimmung hatten unter anderem steigende Kurse im Energiesektor nach starken Quartalszahlen von BP gesorgt. Auch die Ankündigung neuer Maßnahmen zur Stabilisierung der Börsen in China trug zur Kauflaune bei. Heute werden eine ganze Reihe europäischer Unternehmen ihre Bilanzen vorstellen, was für Kursbewegung sorgen könnte.

Trotz anhaltender Zinssorgen und uneinheitlicher Konzernbilanzen hatten die US-Börsen mit leichten Kursaufschlägen geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,4 Prozent höher auf 38.521 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 15.609 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4.954 Punkte zu.

"Die Anleger haben erwartet, dass 2024 ein positives Jahr für den Aktienmarkt im Allgemeinen sein wird", sagte Russell Hackmann, Gründer des Vermögensverwalters Hackmann Wealth Partners. "Und wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen irgendwann fallen, dann sollte es auch so sein. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Menge Risiken im Hinblick auf die Geopolitik und auf das, was die US-Notenbank Fed als Nächstes tun wird."

Trotz anhaltender Zinssorgen in den USA haben die Anleger in Asien die Bemühungen Pekings zur Unterstützung der dortigen Aktienmärkte fest im Blick und hoffen auf eine gute Lösung. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,2 Prozent.

Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index schloss 0,1 Prozent tiefer bei 36.112 Punkten.

Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy hat im Auftaktquartal dank Sondereffekten schwarze Zahlen geschrieben. Insbesondere Beteiligungsverkäufe hätten dazu geführt, dass der Konzern im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (per Ende September) einen Gewinn nach Steuern von 1,6 Milliarden erzielt habe, teilte das Unternehmen mit. Im Vorjahreszeitraum habe Siemens Energy einen Verlust von 598 Millionen Euro erzielt.

Stark belastet habe das Ergebnis erneut die mit Qualitätsmängeln kämpfende spanische Windturbinentochter Siemens Gamesa, deren Verluste mit 434 Millionen Euro allerdings nur noch fast halb so hoch wie ein Jahr zuvor waren.

Der Göttinger Labor- und Pharma-Zulieferer Sartorius ordnet seine finanziellen Verflechtungen mit der französischen Biotech-Tochter Sartorius Stedim Biotech (SSB) neu und entschuldet damit den Konzern. Sartorius steckt 400 Millionen Euro frisches Kapital in die börsennotierte SSB, die wiederum mindestens 800 Millionen Euro Gesellschafterdarlehen bei ihrer deutschen Muttergesellschaft tilgen will. SSB platzierte eine 1,2 Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung innerhalb weniger Stunden bei großen Investoren, ein Drittel der 5,15 Millionen neuen Aktien zeichnete Sartorius. Zeitgleich warf Sartorius eigene Vorzugsaktien im Wert von 200 Millionen Euro auf den Markt.

Der US-Autoriese Ford will künftig mehr Geld in die Entwicklung kleinerer Elektroautos statt großer Fahrzeuge investieren. Er gehe davon aus, dass dies auch ein branchenweiter Trend sein werde, sagte Ford-Chef Jim Farley am Dienstag. Es habe sich herausgestellt, dass Kunden zwar an Elektrofahrzeugen interessiert seien, viele aber keinen hohen Aufpreis dafür bezahlen wollten. Zugleich bekräftigte der Ford-Chef, dass der Übergang zu Elektroautos aus Sicht des Konzerns unausweichlich sei.

Das Geschäft der Foto-App Snapchat hat die Wall Street erneut schwer enttäuscht. Die Aktie der Betreiberfirma Snap fiel im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als 31 Prozent. Snap verfehlte die Erwartungen von Analysten. Der Snap-Umsatz legte im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 1,36 Milliarden Dollar zu. Unterm Strich gab es einen Verlust von gut 248 Millionen Dollar nach roten Zahlen von 288,5 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.