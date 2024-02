marktbericht Kursgewinne erwartet Leichter Rückenwind für den DAX Stand: 12.02.2024 08:16 Uhr

Am Rosenmontag dürfte der DAX mit leichten Gewinnen starten, dabei aber die 17.000er-Marke verfehlen. Die Vorgaben der Wall Street vom Freitag stützen, in China und Japan wird dagegen nicht gehandelt.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 16.960 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte der DAX den Sprung über 17.000 Punkte erneut nicht geschafft: Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsschluss 0,2 Prozent tiefer bei 16.926,50 Punkten.

Derzeit habe sich der DAX laut Martin Utschneider, technischer Analyst bei Finanzethos, auf Rekordniveau geradezu "festgebissen". Die Widerstände lägen zwischen 17.005 und dem Rekordhoch knapp unter 17.050 Punkten. Auf der Unterseite liege etwas unter 16.800 Punkten eine "beachtenswerte charttechnische Auffanglinie". Allgemein sei in der aktuellen Situation "Geduld weiterhin gefragt", so Utschneider.

"Der DAX beißt sich an der 17.000er-Marke weiterhin die Zähne aus", kommentierte auch Konstantin Oldenburger, Analyst vom Broker CMC Markets. "Es fehlen einfach Katalysatoren oder positiven Nachrichten, die den Ausbruch begünstigen. Aktuell fühlt es sich mehr danach an, als seien die Anleger satt und erschöpft. Die Zeit für eine Pause scheint gekommen."

Der nächste wichtige Termin für die Anleger wird am morgigen Dienstag sein, wenn in den USA die Inflationszahlen für Januar veröffentlicht werden. Anleger erhoffen sich daraus mehr Klarheit über die Entwicklung der Verbraucherpreise, die für die künftige Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Federal Reserve wichtig ist.

Die Notenbanker versuchen, mit erhöhten Zinsen die Inflation von zuletzt 3,4 Prozent auf ihr Ziel von zwei Prozent zu drücken, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Starke Konjunkturdaten und Aussagen von Fed-Vertretern in den letzten Wochen haben die Hoffnung der Händler auf eine erste Zinssenkung im März gedämpft. "Angesichts dieser ausgeprägten Zinssenkungserwartungen am Markt sind die Inflationsdaten noch wichtiger als sonst", kommentieren die Experten der Helaba.

Kursgewinne bei den Technologiewerten hatten die Wall Street zum Wochenschluss am Freitag überwiegend ins Plus gehievt. Der breit gefasste S&P 500 sprang erstmals über die 5.000-Punkte-Marke und lag 0,4 Prozent fester bei 5018 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 1,1 Prozent auf 15.971 Stellen vor. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte leicht im Minus bei 38.645 Punkten. Weder in China noch in Japan wird heute feiertagsbedingt gehandelt.

Der Kurs des Euro hat sich am heute bislang nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0791 Dollar gehandelt und damit in etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0772 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erwartet werden allerdings Auftritte einer Reihe von Mitgliedern der US-Notenbank Fed und der EZB, die für mehr Kursbewegung sorgen könnten. Unter anderem werden Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane erwartet.

Im Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin soll nach einem Produktionsstopp wegen fehlender Teile als Folge der Lage im Roten Meer die Fertigung heute wieder komplett aufgenommen werden. Die Lieferketten seien wieder intakt und alle notwendigen Produktionsteile ausreichend vorhanden, hieß es vom Unternehmen. Der E-Autobauer hatte die Fahrzeugproduktion am 29. Januar wegen der Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Schiffe für knapp zwei Wochen ruhen lassen.

Kurz vor dem Abschied des Mitgründers Hasso Plattner aus dem Aufsichtsrat ersetzt SAP den designierten Nachfolger. Statt des vor einem Jahr nominierten Punit Renjen werde der frühere Chef des Mobilfunkausrüsters Nokia, Pekka Ala-Pietilä, der Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagen, teilte Europas größtes Softwarehaus am Sonntag mit. Er solle auch den Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen. SAP und Renjen, der sein Aufsichtsratsmandat niederlegen werde, hätten sich in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. "Grund waren die unterschiedlichen Vorstellungen über die Rolle als künftiger Aufsichtsratsvorsitzender."