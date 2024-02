Erinnerungen an Finanzkrise Markt für Gewerbeimmobilien in Turbulenzen Stand: 12.02.2024 16:48 Uhr

Der Markt für Gewerbeimmobilien steckt in der Krise. Die Preise für viele Gebäude sind im freien Fall. Das weckt Erinnerungen an die Finanzkrise 2008/2009.

Wenn von Schwierigkeiten am Immobilienmarkt die Rede ist, werden bei vielen ungute Erinnerungen wach. In den Jahren 2008/2009 waren Probleme am US-Immobilienmarkt Auslöser einer weltweiten Finanzkrise. Jetzt kriselt es wieder in der Branche. Dieses Mal geht es um Gewerbeimmobilien.

Hauptgründe sind die veränderte Immobiliennutzung und die steigenden Zinsen. "Das hat dazu geführt, dass kaum noch Käufer bereit sind, größere Gewerbeimmobilien zu kaufen", sagt Chris-Oliver Schickentanz von der Capitell AG.

Und was man auch nicht unterschätzen dürfe: Es gebe ein Umdenken bei der Gebäudenutzung. "Große Büroflächen, wie wir sie vor Corona gebraucht haben, werden durch die zunehmende Nutzung des Homeoffice nicht mehr gebraucht." Besonders dramatisch ist die Situation in den USA. Schätzungen zufolge steht dort in Ballungszentren fast jedes dritte Bürogebäude leer. Und das führt dazu, dass die Preise für Büroimmobilien regelrecht einbrechen.

Auch deutsche Banken merken die Folgen

Auch wenn das, was in den USA passiert, von uns aus gesehen weit weg ist, so sind doch die Folgen mittlerweile auch hierzulande zu spüren. Besonders betroffen in Deutschland ist die Deutsche Pfandbriefbank. Das ist ein Kreditinstitut, das sich auf die Finanzierung von Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Bei anderen großen deutschen Banken, die mit ihren Aktivitäten breiter aufgestellt sind - wie etwa die Deutsche Bank -, sind die Auswirkungen nicht ganz so dramatisch.

Ist dies der Beginn einer neuen Finanz- oder Bankenkrise? Analyst Schickentanz sieht das nicht so. In Teilen des Bankensektors mag das der Fall sein, sagt er. "Das gilt insbesondere für die US-amerikanischen Regionalbanken, wo die Krise, die ja im März letzten Jahres schon einmal heftig aufgeflammt war, tatsächlich noch nicht ausgestanden ist." Und es betrifft Institute wie die Deutsche Pfandbriefbank, die ein sehr einseitiges Geschäftsmodell haben.

Aber es trifft nicht die Bankenbranche insgesamt, denn die Kreditinstitute haben in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht. Sie haben einen deutlich größeren Kapitalpuffer, als das vor rund 15 Jahren der Fall war.