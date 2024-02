marktbericht Schwacher Handelsstart DAX hängt unter 17.000 Punkten fest Stand: 09.02.2024 07:48 Uhr

Enttäuschte Zinsfantasien und Konjunktursorgen dürften dafür sorgen, dass der DAX am Freitag schwunglos in den Handel startet. Auch die Vorgaben der Wall Street fallen wenig inspirierend aus.

Auch zum Wochenschluss dürfte sich der deutsche Aktienmarkt eher schwertun. Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Xetra-Start mit minus 0,07 Prozent auf 16.952 Punkte. Gestern war der DAX mit plus 0,3 Prozent auf 16.963,83 Zählern aus dem Handel gegangen. Das Rekordhoch vom Dienstag bei rund 17.050 Punkten bleibt also in Reichweite.

"Die 17.000er Marke erweist sich für den Deutschen Aktienindex als harter Brocken. Aktuell lassen weder gute Quartalszahlen noch Zinssenkungsfantasien den Index hoch genug über diese Latte springen, ohne sie am Ende doch wieder zu reißen", erklärte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

"Solange es dem DAX nicht gelingt, sich oberhalb von 17.000 Punkten zu etablieren, sind die Korrekturrisiken erhöht“, schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihren Tageskommentar.

Derzeit drücken unter anderem Deflationssorgen und eine drohende Konjunkturabkühlung in China auf die Stimmung. Schließlich ist China für die Weltkonjunktur von großer Bedeutung, sodass die Anleger befürchten, die Schwäche Chinas wirke sich auch belastend auf die Handelspartner aus.

Hinzu kommt, dass die Zinssenkungshoffnungen der Investoren gestern einen weiteren Dämpfer erhielten:Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe war gestern überraschend stark gesunken. Dies schürte Sorgen um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die versucht, mit erhöhten Zinsen die Inflation zu dämpfen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen.

Die Zahlen aus der letzten Zeit weisen insgesamt auf einen widerstandsfähigen Arbeitsmarkt hin", sagte Jason Pride, Chefstratege beim Vermögensverwalter Glenmede. Auch die jüngsten starken Wirtschaftsberichte gäben der Fed keinen Anlass zu Zinssenkungen, um der Konjunktur nicht allzu stark zuzusetzen, wenn sich die Inflation noch nicht bei ihrem Zielwert von zwei Prozent eingependelt habe.

Die Zinsängste nach den jüngsten US-Jobdaten und die anhaltenden China-Sorgen haben die Wall Street gestern ebenfalls ausgebremst. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 38.726 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 15.793 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4997 Punkte zu. Im Handelsverlauf hatte er erstmals die Marke von 5.000 Punkten überschritten.

Der japanische Nikkei-Index hat zum ersten Mal seit 1990 die Marke von 37.000 Punkten durchbrochen - halten konnte er das Niveau aber nicht. Der Nikkei schloss mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozent auf 36.897 Punkten.

In Asien sind die Chinas Börsen ab heute für eine Woche wegen des chinesischen Neujahrfestes geschlossen.

Europas größte Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn haben im wichtigen Weihnachtsgeschäft ein Gewinnplus erzielt. Der Umsatz stagnierte im ersten Quartal indes bei rund sieben Milliarden Euro, wie die Eignerin der beiden Ketten, die Holding Ceconomy, mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) kletterte im Quartal um 18 Prozent auf 248 Millionen Euro, unter dem Strich blieb ein Gewinn von 147 (127) Millionen Euro.

Die Nachfrageschwäche in Nordasien hat den französischen Kosmetikkonzern L'Oreal im Schlussquartal überraschend deutlich gebremst. Dank einer ansonsten aber starken Nachfrage nach Make-up und Hautpflege-Produkten legten Umsatz und Gewinn 2023 kräftig zu. Der Umsatz sei 2023 um 7,6 Prozent auf knapp 41,2 Milliarden Euro geklettert. Bereinigt um Währungseffekte sowie den Folgen von Zu- und Verkäufen habe das Wachstum bei elf Prozent gelegen.

Der BASF-Konzern sieht großes Potenzial für Künstliche Intelligenz (KI) in der Chemiebranche. "Die Frage ist nicht, ob KI einen wesentlichen Einfluss auf Industrieunternehmen haben wird, sondern, wie schnell das geschieht", sagte Chief Digital Officer Dirk Elvermann. "Was genau und wie wird das passieren?" BASF erprobe KI mit Tausenden von Mitarbeitern. "Jede Einheit macht dabei spezifische Erfahrungen."