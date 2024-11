marktbericht Kaum Bewegung im DAX Anleger gehen vor USA-Wahl kein Risiko ein Stand: 05.11.2024 07:41 Uhr

Marktbeobachter erwarten nach der US-Wahl sehr schwankungsanfällige Finanzmärkte. Deshalb ziehen es viele Investoren vor, sich nicht klar zu positionieren. Der DAX dürfte sich zum Start kaum bewegen.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor der XETRA-Eröffnung 0,1 Prozent höher auf 19.167 Punkte. Vor der US-Präsidentenwahl hielten sich die Investoren zum Wochenstart zurück, der DAX gab gestern 0,6 Prozent auf 19.148 Punkte nach.

Natürlich steht auch heute die US-Wahl im Fokus des Marktgeschehens. Der Tag werde die Richtung der Weltwirtschaft und der Geopolitik für die nächsten vier Jahre bestimmen, konstatieren die Analysten der Deutschen Bank. Im Vorfeld herrsche ein hohes Maß an Unsicherheit sowohl hinsichtlich des Ergebnisses als auch hinsichtlich des Zeitpunkts, wann dieses feststehe.

"Das ist das größte Ereignis für die Märkte in diesem Jahr, aber wir denken, dass es am klügsten ist, keine großen Wetten einzugehen", sagte Michael Reynolds, Anlage-Experte bei Glenmede, mit Blick auf die Präsidentenwahl.

Die Marktbeobachter der Helaba weisen in diesem Zusammenhang deshalb auf das Risiko einer erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten hin, "zumal sich im Nahen Osten eine neue Drehung der Gewaltspirale andeutet", heißt es in ihrem Tageskommentar. Anleger müssten auf möglicherweise erhebliche Marktbewegungen vorbereitet sein", schreiben auch die Experten der Schweizer Bank UBS.

Zum Auftakt der Entscheidungswoche mit Präsidentenwahl und US-Zinsentscheid waren auch die Anleger an der Wall Street vorsichtig. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte büßte gestern 0,6 Prozent auf 41.794 Zähler ein. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq gaben jeweils 0,3 Prozent auf 5.712 respektive 18.179 Punkte nach.

In Asien agierten die Anleger gelassener: Die Börse in Shanghai gewann 1,8 Prozent auf 3.369 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 2,0 Prozent auf 4.023 Punkte. In Tokio trieben gute Unternehmenszahlen den 225 Werte umfassenden Nikkei-Index um 1,1 Prozent auf 38.485 Punkte und den breiter gefassten Topix um 0,7 Prozent auf 2.662 Zähler.

DHL verzeichnete im dritten Quartal ein Umsatzplus von 6,2 Prozent auf 20,6 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Anteilen Dritter lag bei 751 Millionen Euro. Vor Jahresfrist waren es noch 807 Millionen Euro. Der operative Ertrag (Ebit) stagnierte bei rund 1,3 Milliarden Euro. Das deutsche Brief- und Paketgeschäft verzeichnete dabei ebenso wie das internationale Frachtgeschäft Einbußen.

Beim Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) trägt der Konzernumbau weiter Früchte. Im dritten Quartal schoss das operative Ergebnis dank Einsparungen überraschend stark um 43 Prozent hoch auf 463 Millionen Euro, um Sondereffekte bereinigt und zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus im Vergleich zum Vorjahr zehn Prozent. Der Erlös sank jedoch um vier Prozent auf 4,76 Milliarden Euro, bereinigt und abseits von Wechselkurseffekten waren es noch minus ein Prozent.

Den Aktionären von Salzgitter winkt ein Übernahmeangebot. Der zweitgrößte Anteilseigner GP Günter Papenburg AG erwäge zusammen mit TSR Recycling GmbH & Co. KG eine entsprechende Offerte, teilte der Stahlhersteller mit. Das mögliche Angebot würde unter der Bedingung stehen, dass das Konsortium mindestens 45 Prozent plus eine Aktie erhalte. Die mögliche Höhe des Angebotspreises sei Salzgitter noch nicht mitgeteilt worden.

Der US-Chemiekonzern Dow stellt einige Standorte in Deutschland und Europa auf den Prüfstand. Bereits bei der Vorstellung der Quartalszahlen Ende Oktober hatte das Unternehmen mitgeteilt, eine strategische Überprüfung von Anlagen in Europa durchführen zu wollen. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin betrifft dies vor allem Anlagen im Bereich des Polyurethan-Geschäfts (PU-Kunststoff). In Deutschland arbeiten rund 3.600 Mitarbeiter an 13 Standorten.