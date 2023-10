marktbericht Deutliche Kursgewinne erwartet Wetzt der DAX die Scharte wieder aus? Stand: 10.10.2023 07:35 Uhr

Nach dem schwachen Wochenauftakt deutet sich im DAX eine deutliche Gegenreaktion an. Das deutsche Börsenbarometer schickt sich an, seine gestrigen Kursverluste mehr als wettzumachen.

Nach den gestrigen Kursverlusten fassen die DAX-Anleger neuen Mut. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,8 Prozent höher bei 15.246 Punkten. Damit würde der DAX die Scharte vom Wochenbeginn komplett auswetzen. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex ein Minus von 0,7 Prozent auf 15.128 Punkte verbucht, zeitweise war er sogar bis auf 15.077 Zähler eingeknickt.

Sollte die V-förmige Erholung nun gelingen, so hätte der DAX weiteres Aufwärtspotenzial. Aus technischer Sicht würde allerdings erst die Rückeroberung des Zwei-Wochen-Hochs (15.515 Zähler) und vor allem der oberhalb von 15.600 Punkten verlaufenden 200-Tage-Linie dem DAX die Chance auf eine nachhaltige Erholung eröffnen.

Zumal der Beweis, dass hinter den frühen Kursgewinnen mehr steckt als eine technische Gegenbewegung, erst noch erbracht werden muss. Aus fundamentaler Perspektive bleiben nach dem Großangriff der Hamas auf Israel viele Risiken.

"Es ist noch zu früh, um die Auswirkungen der Ereignisse im Nahen Osten und ihre Bedeutung für die Märkte abzuschätzen", sagte Kerry Craig von JPMorgan. "Wenn sich die Situation ausweitet und mehr Akteure involviert sind, wird das natürlich größere Auswirkungen auf die Märkte haben."

Anlegerinnen und Anleger sollten vor allem die Entwicklung der Ölpreise im Auge behalten. Diese hatten gestern einen gewaltigen Satz nach oben gemacht aus Sorge, der Iran könne nun in einer Art "Solidarisierungsaktion" mit der Hamas seine Öllieferungen unterbrechen. Am Morgen kommen die Ölpreise nun etwas zurück - auch das lässt die Investoren nun aufatmen. Der Preis für die Nordseesorte Brent gibt 0,6 Prozent nach auf 87,73 Dollar je Barrel.

"Viel wird davon abhängen, ob sich der Konflikt ausweitet und ob es zu Unterbrechungen der Ölversorgung kommt", betont jedoch Stuart Cole, Chef-Makroökonom bei Equiti Capital.

Die Weltleitbörse in New York hatte aber auch dieses Risiko gestern gut weggesteckt. So ging es an der Wall Street zu Wochenbeginn weiter aufwärts. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,6 Prozent höher auf 33.604 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 13.484 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 4.335 Punkte zu.

In Japan meldete sich am Morgen der Nikkei mit deutlichen Kursgewinnen aus der Feiertagspause zurück. Der 225 Werte umfassende Leitindex notierte 2,3 Prozent höher bei 31.699 Punkten. Die Börse in Shanghai gab dagegen um 0,3 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor ebenfalls 0,3 Prozent.

Chinas größter privater Immobilienentwickler Country Garden hat erneut ausstehende Zahlungen nicht geleistet. Zudem warnte die Firma am Morgen, dass sie möglicherweise nicht in der Lage sei, alle ihre Offshore-Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, was den angeschlagenen Immobiliensektor des Landes belaste.

Positive Signale für die globalen Aktienmärkte kommen derweil aus der Führungsetage der US-Notenbank. Der Vizechef der Zentralbank, Philip Jefferson, sagte gestern, die Fed könne mit Blick auf die Frage, inwieweit weitere Straffungsschritte erforderlich seien, "vorsichtig vorgehen". Zuletzt hatte auch die Chefin des Fed-Bezirks San Francisco, Mary Daly, ähnlich moderate Töne angeschlagen. Das lässt auf eine neuerliche Zinspause der Fed hoffen.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar erneut Stärke. Parallel dazu gibt der Euro 0,2 Prozent auf 1,0561 Dollar nach. Tags zuvor war die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 1,0521 Dollar zurückgefallen, als die Anleger verstärkt in sichere Häfen wie den Dollar oder Gold geflohen waren.

Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.861 Dollar. Das gelbe Edelmetall kann damit seine jüngsten starken Kursgewinne weitgehend verteidigen. Seit Freitag hat der Goldpreis um rund 30 Dollar angezogen.

Im DAX könnte heute die Airbus-Aktie einen Blick wert sein. Der weltgrößte Flugzeugbauer hat die Zahl seiner Auslieferungen im September etwas gesteigert. Nach 52 Maschinen im August seien im vergangenen Monat 55 Verkehrsjets an Kunden übergeben worden. Stand Ende September hat Airbus damit 488 Maschinen ausgeliefert. Für das Gesamtjahr peilt Konzernchef Guillaume Faury 720 Stück an.

Der lange kriselnde Autobauer Opel wächst einem Zeitungsbericht zufolge dank seiner Elektroautos kräftig. "Weltweit sind wir dieses Jahr um zwölf Prozent bei den Verkäufen gewachsen", sagte Opel-Chef Florian Huettl der Zeitung "Augsburger Allgemeinen" laut Vorabbericht. Vor allem auf dem Heimatmarkt Deutschland habe die vom Mutterkonzern Stellantis übernommene Marke zugelegt.