marktbericht Leichte Gewinne im DAX Warum die Anleger langsam nervös werden Stand: 12.05.2023 10:24 Uhr

Unter den DAX-Anlegern macht sich zum Wochenschluss Nervosität breit. Doch es ist nicht nur der anhaltende Streit über die US-Schuldenobergrenze, der die Anleger unruhig werden lässt.

Der DAX ist mit einem Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Zur XETRA-Eröffnung ziehen die deutschen Standardwerte 0,5 Prozent auf 15.918 Punkte an, doch schon in den ersten Handelsminuten bröckeln die Kursgewinne Richtung Vortagesschlusskurs ab. Zum Wochenschluss rückt der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA stärker in das Bewusstsein der Anleger.

"Ein Scheitern der Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern um die Schuldenobergrenze in den USA dürfte an den Weltbörsen wohl zu einem Kursrutsch ungeahnten Ausmaßes führen", warnt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege RoboMarkets.

Vorläufig starrt der DAX aber weiterhin wie das Kaninchen auf die Schlange, wobei die Schlange in diesem Kontext selbstverständlich die 16.000-Punkte-Marke ist. Zuletzt hatte das deutsche Börsenbarometer zahlreiche Hochpunkte im Dunstkreis der psychologisch wichtigen runden Marke erreicht - diese ist dadurch zu einem ernstzunehmenden Widerstand mutiert. Je länger aber ein klarer Ausbruch über die 16.000 auf sich warten lässt, desto nervöser werden die Anleger.

Das Phänomen der extrem geringen Schwankungsbreiten spitze sich zu, erklärt Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC. Er rechnet weiterhin mit einem baldigen Bewegungsimpuls, der "schnell und dynamisch" ausfallen dürfte.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat gestern Abend vor den "sehr ernsten" Auswirkungen eines möglichen Zahlungsausfalls der USA auf die Weltwirtschaft gewarnt. "Aus diesem Grund fordern wir die betroffenen Parteien nachdrücklich auf, dringend einen Konsens zu finden, um diese Angelegenheit so schnell wie möglich zu lösen", sagte IWF-Sprecherin Julie Kozack gestern in Washington.

Auch wenn der Streit über die US-Schuldenobergrenze an der Börse ein alter Bekannter ist und die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, dass die Verantwortlichen in den USA stets in letzter Sekunde die Grenze angehoben und dadurch einen Zahlungsausfall verhindert haben: So langsam werden die Anleger nun doch etwas nervös.

Doch nicht nur dieser Streit lastet auf der Kauflaune der Investoren. "Am Donnerstag sorgte ein deutlicher Anstieg bei den Erstanträgen für eine Risk-Off-Stimmung am Kapitalmarkt", weist Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest auf einen weiteren Stimmungsdämpfer hin.

Die gestiegenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe schürten aufs Neue den Konjunkturpessimismus der Anleger. Seit Wochen schon verhindern die im Hintergrund schwelenden Konjunkturängste eine bessere Performance der globalen Aktienmärkte.

Sorgen um die US-Schuldengrenze hatten am Abend bereits die Anleger an der Wall Street nervös gemacht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent tiefer auf 33.309 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen um 0,2 Prozent auf 12.328 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 4130 Punkte ein.

Konjunktursorgen haben die chinesischen Börsen zum Wochenausklang ins Minus gedrückt. Die Börse in Shanghai bröckelte um knapp ein Prozent auf 3281 Punkte ab. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor ein Prozent auf 3951 Zähler. In Japan sorgten positive Nachrichten aus den Unternehmen dagegen für steigende Kurse. Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index lag ein Prozent höher bei 29.404 Punkten.

Im frühen Devisenhandel zeigt der Dollar etwas Schwäche. Parallel dazu steigt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0931 Dollar. Der Goldpreis hat sich am Morgen abermals verbilligt: Aktuell werden für eine Feinunze des gelben Edelmetalls knapp 2010 Dollar gezahlt.

Skepsis über die globale Konjunkturentwicklung lastet auch auf den Erdölpreisen. Die Ölpreise haben im frühen Handel weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 74,61 US-Dollar. Das waren 37 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 30 Cent auf 70,57 Dollar.

Im DAX rückt die Allianz-Aktie mit Zahlen in den Fokus. Preiserhöhungen und mehr Geschäft in der Sachversicherung haben das operative Ergebnis im ersten Quartal um 24 Prozent auf 3,73 Milliarden Euro in die Höhe schnellen lassen. Der Nettogewinn, der vor einem Jahr von Rückstellungen für die Affäre um "Structured Alpha-"Hedgefonds dezimiert worden war, hat sich auf 2,03 (0,47) Milliarden Euro mehr als vervierfacht, lag damit aber unter den Expertenerwartungen.

Am DHL-Drehkreuz in Leipzig sind Beschäftigte des Logistikzentrums am Abend in einen Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft DPVKOM hatte zu der 37-stündigen Arbeitsniederlegung bis Samstagmorgen aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für die mehr als 6000 Mitarbeiter des Unternehmens unter anderem eine Lohnerhöhung von zwölf Prozent.

Der Großhandelskonzern Metro hat im zweiten Geschäftsquartal beim Umsatz weiter zugelegt. Das operative Ergebnis ging jedoch zurück. Netto verbuchte der Großhändler einen Verlust von 107 Millionen Euro, nach minus 284 Millionen Euro im Vorjahr. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 wurde bestätigt.

Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat sich dank der Osterreisewelle ein weiteres Stück von der Corona-Krise erholt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im April rund 4,8 Millionen Passagiere und damit 21,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit lag das Aufkommen noch 20 Prozent niedriger als vor der Pandemie im April 2019. Im März hatte der Rückstand bei rund 23 Prozent gelegen.

Der hohe Bestand an alten Projekten hat den Windturbinen-Hersteller Nordex zum Jahresauftakt belastet. Die operative Marge für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag bei minus 9,4 Prozent, nach minus 9,5 Prozent ein Jahr zuvor. Die Branche muss momentan viele unrentable Aufträge abarbeiten, bei denen die gestiegenen Kosten nicht an die Kunden weitergegeben werden können.

Anleger machen bei Vitesco nach Vorlage von Quartalszahlen Kasse, Händler sprechen von Gewinnmitnahmen. Himanshu Agarwal von Jefferies Research konstatierte ein schwaches erstes Quartal. Der Autozulieferer war zum Jahresauftakt wegen hoher Kosten für seinen Umbau und für den Aufbau von Lagerbeständen in die roten Zahlen gerutscht.

Tesla hebt die Preise für Elektroautos in den USA erneut an. Aus Angaben auf der Unternehmens-Website geht hervor, dass der Aufschlag für Model S, X und Y im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegt. Das Model S kostet nun ab 88.490 Dollar, das Model X ab 98.490 Dollar und Model Y ab 47.490 Dollar. Damit bewegen sich die Preise aber immer noch deutlich unter dem Niveau von Anfang des Jahres.

Dank eines glänzenden Schmuckgeschäfts ist der Luxusgüter-Hersteller Richemont kräftig gewachsen. Der Umsatz des Schweizer Konzerns stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 um 19 Prozent auf den Rekordwert von 19,95 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis des Herstellers von Cartier-Schmuck sowie Uhren der Marken A. Lange & Söhne und IWC kletterte gar um über ein Drittel.

Der Videospielkonzern Nintendo hat einen neuen Teil der legendären Zelda-Reihe veröffentlicht. Der Verkauf von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" startete um Mitternacht. Wegen der Zeitverschiebung kamen die japanischen Videospielfans zuerst zum Zug. Von Tokio bis Paris bildeten sich schon Stunden vorher Schlangen vor Geschäften, die wegen der Zelda-Veröffentlichung nachts öffneten.

Ein Einstellungsfehler in der Cloud hat eine Datenpanne beim weltgrößten Autobauer Toyota verursacht. Fahrzeugdaten von etwa 2,15 Millionen Kunden in Japan aus dem Zeitraum November 2013 bis Mitte April 2023 seien öffentlich zugänglich gemacht worden, so Toyota. Diese könnten Details wie Fahrzeugstandorte und Identifikationsnummern von Fahrzeuggeräten umfassen.

Google wird seinen KI-Textroboter Bard auch in der Europäischen Union und in Deutschland auf den Markt bringen. Das kündigte Konzernchef Sundar Pichai gestern an. In der Branche hatte es zuletzt Befürchtungen gegeben, dass der Einsatz eines maßgeblichen Tools mit Funktionen Künstlicher Intelligenz in Europa für einen längeren Zeitraum nicht möglich sein wird.

Elon Musk hat seinen baldigen Rücktritt als Twitter-Vorstandschef angekündigt. Eine Nachfolgerin sei gefunden und werde in rund sechs Wochen übernehmen, teilte Musk gestern in einem Tweet mit. Laut der Zeitung "Wall Street Journal" gilt Linda Yaccarino, bei der US-Mediengruppe NBCUniversal zuständig für Werbung, als mögliche Kandidatin für den Chefinnenposten bei Twitter.

"Wen auch immer er anheuert, um Twitter zu leiten", die Person "verdient unser Mitgefühl und unser Mitleid", sagte der unabhängige Tech-Experte Rob Enderle von der Enderle Group.