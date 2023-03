Marktbericht Leichte Kursgewinne voraus Rückenwind aus China für den DAX Stand: 01.03.2023 07:37 Uhr

Die chinesische Industrie hat mit dem schnellstem Wachstum seit einem Jahrzehnt die Anleger positiv überrascht. Das beschert den China-Börsen starke Gewinne und könnte auch dem DAX einen Schub geben.

Nach seinem leichten Abschlag gestern wird der DAX zur Wochenmitte mit Kursgewinnen erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 15.403 Punkten.

DAX weiter auf Richtungssuche Das deutsche Börsenbarometer bleibt damit auf Schlingerkurs innerhalb der Begrenzungen der jüngsten Handelsspanne zwischen 15.126 und 15.500 Punkten. Erst ein Ausbruch unter respektive über diese Marken würde dem DAX zu einem nachhaltigen Kursimpuls verhelfen und die Richtungssuche am deutschen Aktienmarkt beenden. Chinas Wirtschaft auf starkem Wachstumskurs Vor allem Gewinne an Chinas Börsen helfen dem DAX am Morgen. Die chinesische Industrie befindet sich nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen im Aufwind, wie der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für Februar zeigt. Dieser übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich und kletterte auf den höchsten Stand seit April 2012. "Zwar sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, da es erhebliche saisonale und ereignisbedingte Faktoren geben könnte, aber der Gesamttrend deutet immer noch auf eine solide Erholung Anfang 2023 hin", sagte Zhou Hao, Wirtschaftswissenschaftler bei Guotai Junan International.

Starke Gewinne an China-Börsen Die Anleger an den Asien-Börsen zeigten sich erfreut über die starken Wachstumszahlen aus China. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,4 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ist in Tokio mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 27.517 Punkte aus dem Handel gegangen.

Zinsängste bremsen Wall Street abermals aus An der Wall Street hatte es am Dienstag dagegen Verluste gegeben. Dabei bremsten Zinsängste die jüngste Schnäppchenjagd nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,7 Prozent tiefer auf 32.656 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 3970 Zähler ein. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 11.455 Stellen nach.

DAX performte im Februar besser als der Dow Im Monatsvergleich verringerte sich der Dow um 4,2 Prozent, der S&P um 2,6 Prozent und der Nasdaq-Index um 1,1 Prozent nach. Der DAX gewann indes rund 1,5 Prozent und zeigte damit eine beeindruckende relative Stärke zur Wall Street, wie sie an der Börse nicht häufig gesehen wird.

Euro weiter unter 1,06 Dollar Der Euro kann im asiatischen Devisenhandel leichte Zugewinne verbuchen und steigt um 0,1 Prozent auf 1,0591 Dollar. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1831 Dollar und damit 0,3 Prozent mehr als am Vorabend.

Post mit Problemen bei Erfüllung der Filialnetz-Pflicht Im DAX rückt am Morgen die Aktie Gelb in den Fokus. Die Deutsche Post hat weiterhin etwas zu wenige Postfilialen auf dem Land. Wie aus einem Schreiben der Bundesnetzagentur an ihren Beirat hervorgeht, waren der Aufsichtsbehörde Ende Januar in Deutschland 174 Standorte bekannt, die trotz einer staatlichen Vorschrift nicht besetzt waren.

Beiersdorf glänzt mit höchstem Umsatzplus seit 20 Jahren Beiersdorf hat dank starker Zuwächse im Kosmetikgeschäft eines der besten Geschäftsjahre seiner jüngeren Geschichte erzielt. 2022 legten die Erlöse um 15,4 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro zu. Aus eigener Kraft lag das Plus bei 10,2 Prozent. Beiersdorf habe zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum erzielt, erklärte Vorstandschef Vincent Warnery.

Airbus kritisiert US-Subventionspaket IRA Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat das milliardenschwere US-Subventionspaket IRA kritisiert. Das Gesetz dürfte es der EU erschweren, ihre eigenen Bemühungen zur Dekarbonisierung zu beschleunigen, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury bei einer Rede im Aero Club in Washington. Es destabilisiere die Chancengleichheit zwischen amerikanischen und europäischen Unternehmen.

Thyssenkrupp will "grünen" Stahl herstellen Thyssenkrupp will heute (09.30 Uhr) weitere Einzelheiten zu seinem milliardenschweren Großprojekt zur Herstellung von CO2-armem Stahl in Duisburg bekanntgeben. Deutschlands größter Stahlproduzent will dort in den kommenden Jahren eine sogenannte Direktreduktionsanlage (DR-Anlage) errichten, die auch mit Wasserstoff betrieben werden kann.

ProSiebenSat.1 verschiebt Jahres- und Konzernabschluss Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 verschiebt kurzfristig die Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses und möglicherweise auch die Hauptversammlung. Grund seien regulatorische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Geschäft von Jochen Schweizer mydays, wie der MDAX-Konzern am Abend überraschend in Unterföhring mitteilte.

Amazon schließt Logistikzentrum Brieselang nahe Berlin Der weltweit größte Online-Versandhändler Amazon hat erstmals die Schließung eines großen Logistikzentrums in Deutschland angekündigt. Der US-Konzern will das Logistikzentrum in Brieselang nahe Berlin schließen, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage bestätigte. Dies sei den Beschäftigten mitgeteilt worden. Zuvor hatte das Rechercheteam Correctiv darüber berichtet.

Klage gegen Total-Pipeline in Ostafrika abgewiesen Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen sind mit einer Klage gegen den französischen Energieriesen Total wegen eines umstrittenen Pipelineprojekts in Ostafrika gescheitert. Ein Pariser Gericht wies die Klage gestern ab. Die Organisationen hätten in der Verhandlung Argumente vorgebracht, die sich zu stark von den anfänglichen Forderungen unterschieden hätten.

Tesla baut Präsenz in Südostasien aus Der US-Elektroautohersteller Tesla will ein Büro in Malaysia eröffnen. Der Antrag von Tesla für den Import von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen nach Malaysia sei genehmigt, teilte das malaysische Handelsministerium mit. Zusätzlich werde Tesla Ausstellungsräume und Dienstleistungszentren sowie ein Netz von Ladestationen einrichten.