Ende der Null-Covid-Politik Stimmung in Chinas Industrie hellt sich auf Stand: 01.03.2023 08:30 Uhr

Nach dem Ende der strikten Corona-Beschränkungen in China nimmt das Wirtschaftswachstum Fahrt auf. Die asiatischen Börsen konnten von den positiven Zahlen bereits profitieren.

Die chinesische Wirtschaft befindet sich nach dem Ende der strikten Null-Covid-Politik im Aufwind. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie (PMI) stieg im Februar von 50,1 auf 52,6, wie das nationale Statistikamt in Peking mitteilte. Damit übertraf der PMI deutlich die Prognose der Analysten von 50,5. Er stieg auf den höchsten Wert seit April 2012.

Ähnlich deutlich legte ein separater Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins Caixin zu: Er stieg im Februar von 49,2 auf 51,6 Punkte. Und der Dienstleistungssektor sprang sogar auf 56,3 Punkte, verglichen mit 54,4 Punkten im Dezember.

"Gesamttrend deutet auf Erholung"

"Zwar sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, da es erhebliche saisonale und ereignisbedingte Faktoren geben könnte, aber der Gesamttrend deutet immer noch auf eine solide Erholung Anfang 2023 hin", sagte Zhou Hao, Wirtschaftswissenschaftler bei Guotai Junan International. Denn steigen die Werte über 50 Punkten, signalisieren sie eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität.

Die heute veröffentlichten Daten sprechen also dafür, dass sich die chinesische Wirtschaft von den Auswirkungen der strikten Corona-Maßnahmen erholt. "Die guten PMI-Werte geben eine positive Note für den bevorstehenden Nationalen Volkskongress. Wir erwarten, dass die Regierung weitere unterstützende Maßnahmen ergreifen wird, um die wirtschaftliche Erholung zu festigen", sagte Zhou Hao.

Steigen die Energiepreise wieder?

Ein Anspringen der Wirtschaft in China könnte Experten zufolge dazu führen, dass sich die Lage auf dem Energiemarkt wieder anspannt. Nachdem die Preise für Öl und Gas zuletzt gesunken waren, könnte die steigende Nachfrage Chinas für eine Umkehr dieses Trends sorgen. Die Internationale Energie-Agentur IEA rechnet mit einer erhöhten Nachfrage aus China nach Energieträgern und prognostiziert daher auch höhere Preise.

Asiatische Börsen im Plus

Zum Auftakt des Volkskongresses will die Regierung in Peking am Wochenende ihr Wachstumsziel für dieses Jahr bekannt geben. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagt China für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,2 Prozent voraus.

Die asiatischen Börsen konnten bereits von den positiven Daten aus Peking profitieren: Die asiatischen Aktien und der australische Dollar machten frühere Verluste wett, der Offshore-Yuan legte zu und der Ölpreis stieg, da die Anleger die wirtschaftlichen Aussichten Chinas optimistischer einschätzten.