marktbericht Kurssprung über 16.000 Punkte? DAX-Anleger hoffen auf Notenbanken Stand: 12.06.2023 07:39 Uhr

Der DAX könnte in der neuen Börsenwoche wieder in Schwung kommen. Mit den Zinsentscheiden von Fed und EZB stehen frische Impulse an, auf welche die Anleger sehnlichst zu warten scheinen.

Nach einer Phase mit wenig Dynamik am deutschen Aktienmarkt wird es in der neuen Börsenwoche wieder spannend, stehen doch gleich zwei hochkarätige Zentralbankentscheidungen auf der Agenda. Am Mittwoch steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an, am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank (EZB).

Der DAX zieht im Vorfeld auf hohem Niveau weiter an, der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 16.012 Punkten. Der deutsche Leitindex hatte sich zuletzt an der Charthürde von 16.000 Punkten festgefahren.

Ob das Börsenbarometer die runde Marke in den nächsten Tagen nachhaltig überspringen und vielleicht sogar sein Rekordhoch von 16.332 Zählern ins Visier nehmen kann, hängt Marktteilnehmern zufolge vor allem von den Zinssitzungen der Fed und EZB ab. Während Anleger bei der EZB fest mit einer weiteren Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte rechnen, spricht bei der Fed einiges für eine Zinspause.

Völlig auszuschließen ist ein weiterer Zinsschritt der US-Notenbank allerdings nicht; in der vergangenen Woche hatten sowohl die australische als auch die kanadische Notenbank die Anleger mit überraschenden Zinserhöhungen auf dem falschen Fuß erwischt.

Besonders spannend wird dieser US-Notenbankentscheid zudem dadurch, dass erst einen Tag zuvor frische Inflationsdaten kommen. Diese dürften maßgeblich die Entscheidungsfindung der Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beeinflussen.

Die Aussicht auf die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken in der neuen Woche hatte die Anleger an der Wall Street zum Wochenschluss vorsichtig gestimmt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,1 Prozent höher auf 33.876 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 13.259 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4298 Punkte zu.

Auch an den Asien-Börsen deckeln die anstehenden Zinssitzungen die Kurse. Am Freitag entscheidet auch die Bank of Japan über ihre künftige Geldpolitik. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,3 Prozent höher. Die Shanghaier Börse notiert dagegen 0,1 Prozent im Minus.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar zu anderen wichtigen Währungen leichte Stärke. Parallel dazu verliert der Euro 0,1 Prozent auf 1,0741 Dollar. Die Feinunze Gold kostet aktuell 1957 Dollar und damit 0,2 Prozent weniger.

Im DAX rückt die Rheinmetall-Aktie in den Fokus. Angesichts der gestiegenen Nachfrage geht der Chef des Rüstungskonzerns davon aus, dass der Wert des Unternehmens in den kommenden Jahren deutlich steigt. "Eine Bewertung von 17 Milliarden Euro ist für Rheinmetall mittelfristig realistisch", sagte Armin Papperger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Moment wird Rheinmetall an der Börse mit gut 10 Milliarden Euro bewertet.

Die VW-Lkw-Holding Traton rechnet für die angedachte Abgasnorm Euro 7 mit Mehrkosten in Milliardenhöhe. "Man bürdet uns für den Fall, dass das Gesetz so kommt wie jetzt geplant, enorme Kosten von grob geschätzt rund einer Milliarde Euro in der Gruppe für die Investition in eine auslaufende Technologie auf, obwohl wir vor einer gewaltigen Transformation stehen", sagte der Chef der Traton-Marke MAN, Alexander Vlaskamp, im Interview mit der "Welt am Sonntag".

Der Bildverarbeitungsspezialist Basler hat seine Finanzkraft mit dem Verkauf eigener Aktien erneut gestärkt. Am Freitag seien 500.000 Anteilscheine für je 19,25 Euro veräußert worden, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Wochenende mit. Insgesamt nimmt Basler damit brutto knapp zehn Millionen Euro ein. Zuletzt hatte das Unternehmen Mitte Mai eigene Aktien verkauft, damals noch zu einem Stückpreis von 20,40 Euro.

Wegen eines mutmaßlichen Impfschadens verhandelt das Landgericht Hamburg heute über eine Schadenersatzklage gegen den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech. Es ist die bundesweit erste mündliche Verhandlung in solch einem Verfahren wegen des BioNTech-Impfstoffs Comirnaty. Die Klägerin sagt, sie leide seit und infolge der Impfung an Beschwerden wie Schmerzen im Oberkörper, Schwellungen der Extremitäten sowie Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen.

Im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet der Autobauer Ford heute sein neues Kölner Werk für Elektroautos. In der Domstadt hat der US-Konzern insgesamt zwei Milliarden Dollar bereitgestellt, um zwei E-Automodelle auf den Markt zu bringen und binnen sechs Jahren 1,2 Millionen Exemplare zu produzieren. Die Serienproduktion soll zum Jahresende starten.

In den vom Elektroautobauer Tesla angezettelten Preiskampf steigt nun auch der chinesische Hersteller Nio ein. Das Unternehmen werde ab dem 12. Juni die Preise für alle Modelle um umgerechnet knapp 4000 Euro (30.000 Yuan) senken, teilte Nio mit. Im Zuge der Kostensenkung werde der kostenlose Batterietausch gestrichen. Nio hatten den Service bislang bis zu viermal pro Monat angeboten.

In der Schweiz hat die Großbank UBS die Übernahme der angeschlagenen Rivalin Credit Suisse unter Dach und Fach gebracht. "Heute erreichen wir einen wichtigen Meilenstein", hieß es in einem in mehreren Zeitungen veröffentlichten offenen Brief der UBS. "Wir haben den rechtlichen Abschluss der Übernahme von Credit Suisse vollzogen." Mit dem Deal entsteht ein Bankenriese mit verwaltetem Vermögen von über fünf Billionen Dollar.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis baut sein Geschäft mit einem Milliardenzukauf in den USA aus und übernimmt für bis zu 3,5 Milliarden Dollar die Firma Chinook Therapeutics. Das Biotech-Unternehmen mit Sitz in Seattle entwickelt Novartis zufolge zwei Medikamente gegen seltene, schwere chronische Nierenerkrankungen.