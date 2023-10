marktbericht DAX tiefer erwartet Anleger verlieren die Lust am Risiko Stand: 13.10.2023 07:56 Uhr

Die Kauflaune der DAX-Anleger ist am letzten Handelstag der Woche merklich gesunken. Vor dem Start der US-Berichtssaison und angesichts wachsender Nahost-Spannungen scheuen die Investoren das Risiko.

Zum Wochenschluss sind die Sorgen zurück aufs Börsenparkett gekehrt. Die Anlegerinnen und Anleger sind angesichts zunehmender Spannungen im Nahen Osten und gestiegener US-Zinserwartungen nicht mehr gewillt, Aktien zu kaufen. Der DAX dürfte mit einem kleinen Abschlag in den letzten Handelstag der Woche gehen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent tiefer bei 15.395 Punkten.

Damit ist der Angriff auf die wichtige 200-Tage-Linie im DAX erst einmal abgeblasen. Dieser gleitende Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage, der als Gradmesser für den langfristigen Trend gilt, verläuft derzeit oberhalb der 15.600-Punkte-Marke. Tags zuvor hatte sich der DAX noch bis auf 15.575 Punkte vorgewagt, konnte die Gewinne jedoch nicht bis zum Handelsschluss verteidigen. Am Ende stand ein Minus von 0,2 Prozent auf 15.425 Zähler.

Hintergrund dieser Kehrtwende im DAX war die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen für September. Die Verbraucherpreise in den USA waren im September um 3,7 Prozent und damit im selben Tempo gestiegen wie im August. Ökonomen hatten indes einen leichten Rückgang auf 3,6 Prozent erwartet.

"Die September-Daten zur Verbraucherpreisinflation bestätigen, dass sich der Disinflationstrend in den USA verlangsamt hat", erklärte Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb und Wallwitz. Dabei spiele auch die überraschend robuste Entwicklung von Arbeitsmarkt und Konjunktur eine Rolle.

Die hartnäckige US-Inflation schürte auch bei den Anlegern an der Wall Street neue Zinsängste. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte beendete seine viertägige Gewinnserie und schloss 0,5 Prozent tiefer auf 33.631 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 13.574 Stellen nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent auf 4349 Zähler ein.

Für Verunsicherung unter den Anlegern sorgt nun auch der Start der US-Berichtssaison am Nachmittag. Mit Wells Fargo, Citigroup und JPMorgan öffnen gleich drei Bankschwergewichte ihre Bücher. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Unternehmensergebnisse in den kommenden Wochen wieder mehr in den Fokus der Investoren rücken dürften.

Negative Impulse für den DAX-Handel kommen derweil auch von den asiatischen Aktienmärkten. Der japanische Leitindex Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent tiefer. An der Börse in Shanghai geht es ebenfalls 0,6 Prozent abwärts. Deutlicher fallen die Verluste im Hang Seng an der Hongkonger Börse mit einem Minus von 2,0 Prozent aus. Aktuelle Zahlen zum chinesischen Verbraucherpreisindex deuten auf einen anhaltenden Deflationsdruck hin.

Der Dollar zeigt sich im asiatischen Devisenhandel etwas schwächer, nachdem er gestern nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten noch deutlich gestiegen war. Steigende Zinserwartungen stärken die Nachfrage nach dem Dollar. Parallel dazu war der Euro ins Rutschen geraten, fiel wieder unter die Marke von 1,06 Dollar zurück. Am Morgen notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0548 Dollar. Die Feinunze Gold kostet 1.876 Dollar.

Unter den Einzelwerten im DAX steht am Morgen die Sartorius-Aktie im Fokus. Nach einem deutlichen Ergebnisrückgang in den ersten neun Monaten senkt der Pharmazulieferer erneut seine Jahresziele. Für 2023 erwartet Sartorius nun einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von etwa 17 Prozent und eine operative Rendite (Ebitda-Marge) von etwas über 28 Prozent, wie der Göttinger Konzern am Abend mitteilte.

Auch die Bayer-Aktie könnte einen Blick wert sein. Vertreter der EU-Staaten stimmen heute über die Erneuerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat ab. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass Glyphosat bis Ende 2033 in der EU genutzt werden darf - noch ist der Wirkstoff bis Mitte Dezember in der EU zugelassen.

Der italienische Versicherungskonzern Generali will seine auf Kraftfahrtversicherungen spezialisierte Tochter Tua Assecurazioni an die Allianz abgeben. Der Kaufpreis für den Sachversicherer mit Fokus auf Italien liege bei 280 Millionen Euro, teilte Generali am Donnerstagabend in Mailand mit. Tua vermittelt vor allem Kraftfahrtversicherungen über nicht gebundene Vermittler und Makler.

Die Airlines der Lufthansa-Gruppe setzen aufgrund von Sicherheitsbedenken den Flugverkehr mit Israel noch länger aus. Reguläre Flüge bleiben bis einschließlich 22. Oktober ausgesetzt. Dazu hätten sich die Fluggesellschaften aufgrund der sich weiterhin unklar entwickelnden Situation in Israel entschieden. "Sicherheit hat für die Airlines der Lufthansa Group oberste Priorität."

Der Energieversorger EnBW will künftig grundsätzlich Batteriespeicher in neu geplante Solarparks einbauen. Damit setzt der Karlsruher Konzern nach eigenen Angaben als erstes Energieunternehmen in Deutschland standardmäßig auf solche Speicher in Solarparks. Mit Batteriespeichern kann Ökostrom flexibler und unabhängig von wetterbedingten Schwankungen ins Netz eingespeist werden.