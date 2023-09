marktbericht DAX knapp im Minus erwartet Keine Trendwende in Sicht Stand: 26.09.2023 07:25 Uhr

Nach einem misslungenen Wochenstart tut sich der deutsche Börsenindex auch heute schwer, wieder Tritt zu fassen. Die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen geht am Aktienmarkt weiterhin um.

Mit 15.385 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Indikationen zum Start auf XETRA erwartet. Damit verliert der Index weitere 0,1 Prozent. Gestern hatte der DAX rund ein Prozent auf 15.405 Zähler eingebüßt.

Weiterhin sorgt auf dem Börsenparkett die Aussicht auf weitere Zinsschritte der Notenbanken für einen Käuferstreik. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte den US-Leitzins vergangene Woche zwar in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Fed-Chef Jerome Powell machte aber klar, dass die Währungshüter noch eine Anhebung von einem viertel Prozentpunkt für dieses Jahr erwägen. Zudem dürften Zinssenkungen 2024 deutlich geringer ausfallen als bislang erhofft.

Entsprechend gebremst verlief das Geschäft an den US-Börsen am Abend, immerhin schafften es die Indizes an der Wall Street zwischenzeitliche Verluste bis zum Handelsschluss wieder aufzuholen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 34.006 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,5 Prozent auf 13.271 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 4.337 Punkte zu.

In Asien dominieren am Morgen dagegen die Kursverluste. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 32.428 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 2.376 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte unverändert. Auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen trat auf der Stelle.

Am Devisenmarkt zeigt der Trend auch für den Euro abwärts. Die europäische Gemeinschaftswährung ist unter die Marke von 1,06 Dollar gefallen und notiert im frühen Handel bei 1,0589 Dollar.

Auch die Ölpreise sind im Rückwärtsgang. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 91,75 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) liegt bei 88,93 Dollar. Der gestiegene Dollarkurs belastet die Notierungen. Rohöl wird in Dollar gehandelt. Daher macht ein gestiegener Dollarkurs Rohöl für Anleger in anderen Währungsräumen teurer. Der Preis für die Feinunze Gold liegt kaum verändert bei 1.914 Dollar.

Im DAX könnte die Deutsche Bank-Tochter DWS auch heute noch für Aufmerksamkeit sorgen. Gestern Abend war bekannt geworden, dass die Fondsgesellschaft DWS wegen Falschangaben zu "grünen" Kapitalanlagen und nicht ausreichender Geldwäschekontrollen eine Strafe von insgesamt 25 Millionen US-Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC zahlen muss. Der DWS war vorgeworfen worden, sogenannte grüne Finanzprodukte als "grüner" verkauft zu haben, als diese tatsächlich sind. Wegen dieser "Greenwashing"-Vorwürfe gab es auch Ermittlungen der Aufsichts- und Strafbehörden.

Die Fluggesellschaft Air France-KLM will 50 Airbus A350 bestellen. Hinzu komme eine Kaufoption von 40 weiteren Flugzeugen, so Airbus. Die ersten Auslieferungen seien für 2026 und weiter bis 2030 geplant. Mit diesem Schritt will die Luftfahrtgruppe Air France-KLM ihre Langstreckenflotte erneuern. Der Auftrag komme zusätzlich zu den bereits bestellten 41 Airbus A350, von denen 22 bereits geliefert seien, hieß es.

Der Sportartikelkonzern Adidas soll angeblich neuer Titelsponsor des Formel-1-Teams Alpha Tauri werden. Jüngst berichtete unter anderem das Schweizer Boulevardblatt "Blick", dass es sich beim neuen Namensgeber von Alpha Tauri um Adidas, das Unternehmen aus Herzogenaurach, handeln dürfte. "Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen", teilte ein Sprecher von Adidas der dpa mit. Das ehemalige Toro-Rosso-Team startet seit der Saison 2020 als Alpha Tauri in der Königsklasse des Motorsports.

Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler aus dem SDAX hat sich einen Großauftrag aus den USA gesichert. Dabei geht es um die Lieferung von trägerfreiem Lutetium-177 an die US-Firma Point Biopharma. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zehn Jahren mit einem gesamten Umsatzvolumen von mehr als 100 Millionen Euro. Der Vertrag steht noch unter dem Vorbehalt, dass sich der von den Deutschen produzierte Stoff als für das vom Auftraggeber ins Auge gefasste Präparat geeignet erweist.

Ford Motor hat die Arbeiten an einem 3,5 Milliarden Dollar teuren Batteriewerk in Michigan unterbrochen. Grund seien Bedenken, ob das Werk wettbewerbsfähig betrieben werden könne, teilte der US-Autobauer mit. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Ford sein Angebot an die Gewerkschaft United Auto Workers in den laufenden Tarifverhandlungen wiederholt erhöht hat. Die Gewerkschaft fordert neben besseren Löhnen auch kürzere Wochenarbeitszeiten und eine größere Arbeitsplatzsicherheit im Zuge der Umstellung der Autohersteller von Verbrenner- auf Elektrofahrzeuge.