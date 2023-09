marktbericht Leichte Kursverluste erwartet DAX auf Messer Schneide Stand: 25.09.2023 07:37 Uhr

Nach der desaströsen Vorwoche steht der DAX auch zu Beginn der neuen Börsenwoche weiter unter Druck. Für die Bullen geht es jetzt um alles, sie müssen die zentrale Unterstützung verteidigen.

Der DAX dürfte nach seiner schwachen Vorwoche mit geringen Verlusten starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 15.537 Punkten. Am Freitag war der DAX zwischenzeitlich bis auf 15.471 Punkte gefallen, hatte auch seine 200-Tage-Linie (aktuell bei rund 15.540 Zählern) nur mit Mühe per Tagesschlusskurs halten können.

Aus charttechnischer Perspektive hängt das weitere DAX-Schicksal nun an einem seidenen Faden. Es fehlt nicht mehr viel bis zur zentralen Unterstützungszone bei 15.456/15.469 Punkten: Hier verlaufen die Tiefs vom Juli und August. An dieser Stelle hat der DAX also bereits zweimal die Kurve bekommen und nach oben drehen können - kann ihm das diesmal erneut gelingen?

Die Anlegerinnen und Anleger im deutschen Aktienmarkt sind immer noch dabei, die geldpolitischen Signale wichtiger Notenbanken zu verarbeiten. "An Zinssenkungen ist vorerst nicht zu denken. Die US-Notenbank Fed behält sich sogar das Gegenteil vor", schrieben die Autoren des "Bernecker Börsenbriefs". Zu Beginn der neuen Handelswoche liegt der Fokus nun auf dem ifo-Geschäftsklimaindex. Der wichtigste deutsche Konjunkturfrühindikator wird heute eine Stunde nach Börseneröffnung veröffentlicht.

Zinssorgen hatten am Freitag auch den Handel an der Wall Street überschattet. Die US-Börsen gaben ihre Gewinne bis zum Handelsschluss allesamt weg. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer bei 33.396 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 4.320 Zähler und der Index der Technologiebörse Nasdaq 0,1 Prozent auf 13.211 Stellen. In der Gesamtwoche verlor der Dow damit 1,9 Prozent, der S&P 2,9 und die Nasdaq 3,6 Prozent.

Uneinheitliche Signale kommen am Morgen von den asiatischen Aktienmärkten. So notiert der 225 Werte umfassende japanische Leitindex kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,8 Prozent höher. Die Börse in Shanghai liegt dagegen 0,4 Prozent im Minus. Hier lastet auch ein neuerlicher Kurssturz der Evergrande-Aktie auf der Stimmung. Papiere des chinesischen Immobilienkonzern rauschen um bis zu 24 Prozent in die Tiefe, nachdem die Gruppe erneut Zahlungsschwierigkeiten eingeräumt hatte.

Negative Impulse für die Aktienmärkte kommen am Morgen auch vom Ölmarkt. Die Ölpreise sind gestiegen, nachdem Moskau ein vorübergehendes Exportverbot für Treibstoffe erlassen hatte. "Die Rohölpreise haben die Woche mit einem Aufwärtstrend begonnen, da der Markt Russlands vorübergehendes Verbot von Diesel- und Benzinexporten in einen bereits angespannten Markt einordnete", sagte Tony Sycamore, Analyst bei IG Markets.

Moskau hatte in der vergangenen Woche die Ausfuhr von Benzin und Diesel in die meisten Länder vorübergehend verboten, um den Inlandsmarkt zu stabilisieren. Der Preis für die Nordseesorte Brent liegt am Morgen bei 93,79 Dollar pro Barrel, ein Plus von 0,6 Prozent. WTI kostet 90,42 Dollar je Fass und damit 0,4 Prozent mehr.

Der Euro liegt am Morgen bei 1,065 Dollar und damit in Nähe seines Sechs-Monats-Tiefs. In der Vorwoche war die europäische Gemeinschaftswährung im Zuge des anziehenden Dollars bis auf 1,0619 Dollar gefallen. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.923 Dollar.

Im DAX rückt am Morgen die BMW-Aktie in den Fokus. Der Autokonzern hat Rückenwind für die geplante Errichtung eines Batteriewerks in Niederbayern erhalten. Bei einem Bürgerentscheid in der Gemeinde Straßkirchen nahe Straubing stimmte am Sonntag eine Mehrheit von 75,3 Prozent für die Ansiedlung eines Montagewerks für Hochvoltbatterien auf bisherigen Ackerflächen, wie die Gemeindeverwaltung mitteilte. Die Gegner des Projekts scheiterten damit.

Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat seine Angaben zum angekündigten Sparprogramm konkretisiert. "Wir wollen 150 Millionen Euro im Jahr einsparen, daher werden wir Stellen abbauen müssen, auch in Deutschland. Derzeit verhandeln wir mit den Arbeitnehmervertretern über Art und Umfang", sagte Lanxess-Chef Matthias Zachert in einem Interview der "Rheinischen Post". Dabei sei vor allem die Verwaltung von dem Stellenabbau betroffen.

Vor der heutigen Nationalen Luftfahrtkonferenz hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr eine Reform der Luftverkehrssteuer gefordert. Die Einnahmen sollten in die Entwicklung nachhaltiger Kraftstoffe fließen, sagte Spohr dem "Tagesspiegel Background". "Ich würde mir wünschen, dass der Koalitionsvertrag an dieser Stelle umgesetzt wird." Für gleiche Wettbewerbsbedingungen müsse es zudem eine europaweite Luftverkehrssteuer geben.

Die Familie des verstorbenen Medienunternehmers Silvio Berlusconi hat ihren knapp 30-prozentigen Anteil am deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 umstrukturiert. "Wir haben jetzt eine direkte Beteiligung an ProSiebenSat.1 in Höhe von 28,9 Prozent gesichert, was Stimmrechten in Höhe von 29,7 Prozent entspricht", sagte die Deutschland-Chefin der Berlusconi-Holding Media for Europe (MFE), Katharina Behrends, der "Süddeutschen Zeitung".