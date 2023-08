marktbericht Verluste zum Wochenstart erwartet DAX bleibt angeschlagen Stand: 07.08.2023 07:28 Uhr

Moderate Verluste beim deutschen Leitindex erwarten die Anlegerinnen und Anleger zum Beginn der neuen Handelswoche. Schwache US-Börsen am Freitag belasten den frühen Handel auch in Frankfurt.

Bei 15.890 Punkten dürfte das deutsche Börsenbarometer heute in den XETRA-Handel starten, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Das entspricht einem Minus von 0,4 Prozent. Vor einer Woche noch hatte der DAX ein neues Allzeithoch bei 16.529 Punkten erklommen. Seitdem laufen die Indizes an den Aktienmärkten aber tendenziell wieder rückwärts.

Der DAX reagiert damit vor allem auf schwache US-Börsen am Freitag. Die Wall Street hatte zum Ende der vergangenen Woche in den letzten beiden Handelsstunden Schwäche gezeigt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,4 Prozent tiefer auf 35.065 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab ebenfalls 0,4 Prozent auf 13.909 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 4478 Stellen ein.

Die Investoren warten in dieser Woche auf neue Daten zu den US-Verbraucherpreisen, die am Mittwoch anstehen. Sie dürften Aufschluss darüber geben, ob und wann die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erneut die Leitzinsen anheben wird.

Die asiatischen Märkte notierten am Morgen ebenfalls tendenziell tiefer. In China rechnen Analysten mit weitere Anzeichen für eine Deflation, da die jährlichen Verbraucherpreise um etwa 0,5 Prozent und die Erzeugerpreise um vier Prozent gesunken sein dürften. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 32.147 Punkten.

Am Devisenmarkt hat sich der Euro wieder knapp vor die Marke von 1,10 Dollar geschoben. Im frühen Handel liegt die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0995 Dollar. Die Aussicht auf eine längere Zinspause in den USA dürfte den Dollar leicht belasten.

Die Ölpreise halten das hohe Niveau der vergangenen Woche. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 86 Dollar, der Preis für die US-Sorte WTI liegt wenig verändert bei 82 Dollar je Barrel (Fass mit 159 Litern). Die Feinunze Gold notiert im frühen Handel bei 1938 Dollar und damit knapp unter dem Schlussstand vom Freitag.

Im DAX steht am Morgen die Aktie von Siemens Energy nach der Vorlage ihrer Geschäftszahlen im Fokus. Die Probleme bei der spanischen Windkraft-Tochter drücken Siemens Energy im laufenden Geschäftsjahr mit rund 4,5 Milliarden Euro in die roten Zahlen. Allein bei der spanischen Siemens Gamesa dürften 4,3 Milliarden Euro Verlust auflaufen. Bisher hatte Siemens Energy mit einem Minus von mehr als 800 Millionen Euro gerechnet, Ende Juni aber vor zusätzlichen Belastungen in Milliardenhöhe bei Gamesa gewarnt. Allein rund 1,6 Milliarden Euro werde es kosten, die Schäden an Rotorblättern und Lagern bei den Onshore-Plattformen 4.X und 5.X von Siemens Gamesa zu beheben.

Daimler-Truck-Finanzvorstand Jochen Goetz ist tot. Der 52-Jährige sei am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen, teilte der Stuttgarter Nutzfahrzeug-Konzern gestern Abend mit. Goetz gehörte dem Vorstand seit gut zwei Jahren an und führte die von Daimler abgespaltene Lkw- und Bus-Sparte wenige Monate später an die Börse. Noch in der vergangenen Woche hatte er die Quartalszahlen von Daimler Truck vorgestellt.

Der Betreiber der Immobilien-Plattform Immoscout24 erhöht trotz der Flaute auf dem Häuser- und Wohnungsmarkt die Erwartungen für das laufende Jahr. Ein Grund dafür ist die jüngste Übernahme des Immobilienbewerters Sprengnetter, der seit Juli zu Scout24 gehört. Deshalb erwartet das Unternehmen nun ein Umsatzwachstum von 15 (bisher zwölf) Prozent. Zudem geht Immoscout24 nun von einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 18 bis 19 (bisher 13) Prozent aus. Das liege vor allem an Effizienzmaßnahmen, hieß es in der Mitteilung. Genaue Zahlen für das erste Halbjahr will Scout24 morgen nennen.

Der Film "Barbie" hat seit seiner Premiere vor rund zwei Wochen an den Kinokassen weltweit bereits mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Für den Streifen seien Tickets für 459 Millionen Dollar in den US-Kinos und für 572 Millionen Dollar in Übersee verkauft worden, teilte eine Tochter des Medienkonzerns Warner Bros. Discovery am Sonntag mit. Damit komme "Barbie" bislang insgesamt auf 1,0315 Milliarden Dollar.