marktbericht Rückenwind von Unternehmen DAX startet mit leichten Gewinnen Stand: 04.08.2023 09:47 Uhr

Nach vier Verlusttagen startet der DAX mit leichten Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche. Starke Unternehmenszahlen geben Aufwind. Unterm Strich dürfte aus Wochensicht aber ein Minus bleiben.

Die Verluste am deutschen Aktienmarkt scheinen am Freitag erst einmal eingedämmt. Der DAX startet bei 15.894,57 Punkten mit einem minimalen Plus von 0,01 Prozent. Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex gemessen am Vortagesschluss mit 3,5 Prozent im Minus. Seit seinem Rekordhoch am Montag hat er mehr als 600 Punkte eingebüßt. Gewinnmitnahmen und eine Abstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch hatten belastet.

"Der Dreh- und Angelpunkt sind die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst vom Broker CMC Markets. Diese haben nach elf Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed in Folge die wichtige Hürde von vier Prozent genommen. Durch die Rating-Entscheidung von Fitch stiegen sie jetzt wieder. Diese Entwicklung sorge für Unruhe an der Börse. "Anleger fürchten, dass Verluste bei Anlagen zu neuen Bankpleiten führen könnten, wie wir sie bereits bei der Silicon Valley Bank gesehen haben. Die Angst vor einer nächsten Bankenkrise wächst."

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern noch 0,2 Prozent tiefer auf 35.215 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 13.959 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4501 Punkte ein. "Die Herabstufung der Bonitätsnote ist sicherlich ein Imageschaden für die USA. Die Stellung des US-Dollars als globaler Leitwährung sowie die grundsätzliche Attraktivität von US-Staatsanleihen sehen wir durch das schlechtere Rating allerdings nicht gefährdet", sagte Carsten Klude, Manager bei der Hamburger Privatbank M.M. Warburg.

Die Verunsicherung nach der Herabstufung bewegte die Anleger jedoch zunächst dazu, die Staatsanleihen aus den Depots zu werfen. Die Rendite der zehnjährigen US-Bonds stieg im Gegenzug zum fallenden Kurs auf 4,185 Prozent nach 4,078 Prozent am Mittwoch. Dies sei auch dem überraschend starken Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschaft im Juli zuzuschreiben, sagte Ulrich Stephan, Chefstratege der Deutschen Bank.

Die Futures der großen US-Börsenindizes zeigen nach oben, starke Quartalszahlen der US-Tech-Giganten dürften für Aufwind sorgen. Neben den Unternehmensmeldungen stehen nach Ansicht der Analysten der Helaba heute der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus, denn er habe "Einfluss auf den geldpolitischen Ausblick der US-Notenbank. Die Währungshüter werden wohl weiter darauf warten müssen, dass die restriktive Geldpolitik zu einer spürbaren Abkühlung am Arbeitsmarkt beiträgt."

Der Kurs des Euro hat sich heute vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0948 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0932 Dollar festgesetzt. Damit konnte sich der Euro kurz vor dem Wochenende stabilisieren. Im Verlauf der Woche hatte eine Dollar-Stärke die Gemeinschaftswährung unter Druck gesetzt, und der Kurs rutschte unter die Marke von 1,10 Dollar.

Saudi-Arabien verlängerte unterdessen seine Kürzung der Ölförderung um eine Million Barrel (159 Liter) pro Tag um einen Monat. Die Preise schossen daraufhin in die Höhe. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI verteuerten sich um jeweils etwa zweieinhalb Prozent auf 85,31 beziehungsweise 81,76 Dollar pro Barrel. Die im Juli eingeleitete Reduzierung gelte nun bis September, hieß es in einer Erklärung, die am Donnerstag von der staatlichen Nachrichtenagentur Saudi Press Agency veröffentlicht wurde. Zudem sei eine weitere Verlängerung oder eine Ausweitung der Kürzung möglich.

Die gestiegenen Zinsen im Euroraum haben den Gewinn der Commerzbank im Frühjahr kräftig angeschoben. Der Finanzkonzern mit Sitz in Frankfurt erwirtschaftete im zweiten Quartal einen Konzerngewinn von 565 Millionen Euro, ein Plus von 20,2 Prozent binnen Jahresfrist, wie der DAX-Konzern heute mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Die Erträge vor Risikovorsorge nahmen um 8,7 Prozent auf 2,63 Milliarden Euro zu. Dennoch rechnet Vorstandschef Manfred Knof für das Gesamtjahr jetzt weiterhin mit einem Konzerngewinn deutlich über dem Vorjahreswert von 1,4 Milliarden Euro. Allein im ersten Halbjahr hat die Bank knapp 1,15 Milliarden Euro verdient. Dennoch führt die Aktie zum Handelsstart die Reihe der Verlierer an und rutscht mehr als zweieinhalb Prozent ins Minus.

Dicht gefolgt von den Papieren von Vonovia, die ebenfalls mit fast zweieinhalb Prozent Verlust in den Handel starten. Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat auch im zweiten Quartal einen Milliardenverlust erlitten. Unter dem Strich fiel wegen einer erneuten Abwertung des Immobilienportfolios ein Verlust von gut zwei Milliarden Euro an, wie der DAX-Konzern heute in Bochum mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Vonovia einen Gewinn von 1,8 Milliarden Euro ausgewiesen. Der Wert des Vermietungsportfolios habe Ende Juni bei rund 88,2 Milliarden Euro gelegen, hieß es. Ende März wurden die Immobilien noch mit 91,2 Milliarden Euro und Ende 2022 sogar noch mit 94,7 Milliarden Euro bewertet.

In den USA öffneten nach US-Börsenschluss zwei Schwergewichte ihre Bücher: Apple und Amazon. Der Internet-Händler hat im vergangenen Quartal dank einer Erholung des Online-Handels und Sparmaßnahmen deutlich mehr als erwartet verdient. Der weltgrößte Online-Händler verbuchte einen Gewinn von 6,7 Milliarden Dollar (6,1 Mrd Euro). Das war fast doppelt so viel wie Analysten erwartet hatten. Im Vorjahresquartal hatte Amazon noch zwei Milliarden Dollar verloren. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel um neun Prozent.

Apple hingegen kann sich nicht dem allgemeinen Abschwung bei Smartphones und Computern entziehen - doch die Ausgaben Hunderter Millionen Kunden für digitale Angebote federn die Rückgänge ab. So kann der Konzern hochprofitabel bleiben, auch wenn er weniger iPhones und iPads verkauft. Apples Konzernumsatz sank im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 81,8 Milliarden Dollar (74,7 Milliarden Euro). Unterm Strich stieg der Gewinn aber auf rund 19,9 Milliarden Dollar von 19,44 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Die Aktie des mit einem Börsenwert von rund drei Billionen Dollar wertvollste Unternehmen der Welt gab nachbörslich knapp drei Prozent nach.