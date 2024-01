marktbericht US-Jobbericht im Blick DAX vor schwächerem Auftakt Stand: 05.01.2024 07:29 Uhr

Der deutsche Leitindex setzt seinen wechselhaften Jahresauftakt heute wohl mit leichten Verlusten fort. Anleger warten gespannt auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA, der am Nachmittag ansteht.

Nach dem verpatzten Jahresauftakt konnte sich der deutsche Leitindex gestern immerhin stabilisieren und folgte am Nachmittag einer sich erholenden Wall Street noch etwas nach oben. Am Ende schloss der DAX bei 16.617 Punkten um 0,48 Prozent höher und damit nahe seines Tageshochs bei 16.626 Punkten.

Ob der DAX diesen positiven Trend allerdings halten kann, ist ungewiss: Gut zwei Stunden vor dem XETRA-Start taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 16.543 Punkten. Der DAX bleibt wohl unter der 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Experten rechnen ohnehin erst einmal nicht mit großen Sprüngen nach oben. Vor allem die Ungewissheit, wann endlich das Zinsrad zurückgedreht werde, zwinge die Börsen in die Knie.

Inflation sinkt, bleibt aber hoch

Nicht zu einer Erholung beitragen konnten aktuelle Inflationsdaten: Im Dezember 2023 stieg die Rate auf 3,7 Prozent nach 3,2 Prozent im November. Grund war vor allem ein sogenannter Basiseffekt: Der Bund hatte im Dezember 2022 den Monatsabschlag der privaten Haushalte für Gas und Wärme übernommen. "Die Dezemberzahlen zur Inflation sind ernüchternd für Verbraucher und Zentralbanken. Baldige Zinssenkungen der EZB lassen sich daraus kaum ableiten. Auch in den kommenden Monaten dürfte sich die Situation nicht durchgreifend verbessern", urteilte dazu der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding.

Immerhin gab es auch gute Nachrichten: Die Verbraucherpreise sind im vergangenen Jahr im Schnitt nur noch um 5,9 Prozent gestiegen. Verglichen mit dem Jahr 2022 ging die Gesamtinflationsrate etwas zurück: Damals lag sie vor allem wegen der explodierenden Energiepreise bei 6,9 Prozent.

US-Börsen ohne klare Richtung

Die großen US-Börsen haben gestern keine klare Richtung gefunden und uneinheitlich geschlossen. Am besten hielt sich erneut der Dow-Jones-Index der Standardwerte, der den Handel bei 37.440 Zählern beendete, ein Mini-Plus von 0,03 Prozent.

Die anderen Indizes schlossen moderat im Minus. Der marktbreite S&P-500-Index gab um 0,34 Prozent auf 4688 Stellen nach. An der technologielastigen Nasdaq-Börse gab der Composite-Index um 0,56, der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,53 Prozent nach.

Fed-Protokoll wirkt nach

Hintergrund für die lustlose Tendenz ist die aktuelle Unsicherheit um weitere Zinssenkungen durch die Notenbank Federal Reserve (Fed). Diese sind vom Markt bereits fest eingepreist. Allerdings relativierte die Fed zuletzt ihren Lockerungskurs, wie aus den jüngst veröffentlichten Sitzungsprotokollen der Zinssitzung vom 13. Dezember hervorging.

Robuste Arbeitsmarktdaten dämpften die Erwartungen der Investoren bezüglich rascher Zinssenkungen der US-Notenbank zusätzlich. Daten des privaten Anbieters ADP zufolge wurden in den USA im Dezember mehr Arbeitnehmer eingestellt als erwartet, was auf eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes hindeutet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Beschäftigung um 164.000 Stellen, wie ADP in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 125.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet.

Nun warteten die Investoren nervös auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag von der US-Regierung veröffentlicht wird. Von Reuters befragte Volkswirte erwarten, dass sich der Stellenaufbau im Dezember abgeschwächt hat: Sie rechnen mit einem Stellenplus von 170.000, nach einem Zuwachs von 199.000 im November. Die Abkühlung des Arbeitsmarkts gilt der US-Notenbank als wichtige Voraussetzung, um ihr Zwei-Prozent-Ziel bei der Inflation dauerhaft zu erreichen.

Asiatische Börsen eröffnen uneinheitlich

Die Börsen in Asien haben zu Beginn des letzten Handelstages in dieser Woche keine klare Richtung gefunden. Die Anleger waren mit Blick auf die neuen Arbeitsmarktdaten aus den USA vorsichtig, die Hoffnungen der Investoren auf schnelle Zinssenkungen der Federal Reserve gingen etwas zurück. Laut Kyle Rodda, leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com, wird darum die Veröffentlichung der monatlichen US-Arbeitsmarktzahlen im Laufe des Tages große Beachtung finden. "Spekulationen und ein gewisses Maß an Fremdkapital können die Zinsmärkte zum Überschießen zwingen", so Rodda.

Die Börse in Tokio hat sich heute zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,3 Prozent höher bei 33.377 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 2392 Punkten. Die Börse in Shanghai lag mit 0,3 Prozent leicht im Minus bei 2.944 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,3 Prozent.

Eurokurs stabilisiert sich

Der Euro legte gestern am späten Nachmittag ebenfalls leicht zu und notierte am späten Abend im US-Handel bei 1,0936 Dollar moderat höher. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am gestern auf 1,0953 Dollar fest

Leerverkäufer erlitten in Nordamerika 2023 Milliardenverluste

Kein gutes Jahr war das vergangene für "Short Seller": Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie hervorging, haben die Wetten auf fallende Kurse von US- und kanadischen Aktien den sogenannten Leerverkäufern im vergangenen Jahr Verluste von insgesamt 194,9 Milliarden Dollar eingebrockt. Die größten Verluste ergaben sich demnach bei Wetten gegen die sechs Hochtechnologie-Konzerne Tesla, Nvidia, Apple, Meta, Microsoft und Amazon.

Angesichts der starken Entwicklung des Marktes sei 2023 ein "außerordentlich schwieriges Jahr" für derartige "Short Seller" gewesen, teilte der Datenanbieter S3 Partners Research mit. Der breiter gefasste S&P 500 Index der US-Aktien hatte 24,2 Prozent zugelegt, die technologielastige Nasdaq 43,4 Prozent.