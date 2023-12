marktbericht DAX mit kleinen Gewinnen erwartet Stabile Wall Street stützt den Aktienmarkt Stand: 19.12.2023 07:24 Uhr

Der DAX bekommt am Morgen ein wenig vorweihnachtlichen Rückenwind aus den USA. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen hat den Indizes in New York erneut ein Plus beschert. Allerdings erlahmt die Börsenrally langsam.

Bei 16.675 Punkten dürfte der deutsche Leitindex am Morgen in den XETRA-Handel starten, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Das wäre ein Plus von 0,2 Prozent, das allerdings nicht ausreichen würde, um die gestrigen Verluste von 0,6 Prozent auszugleichen.

Vor allem die weiterhin starken Börsen an der Wall Street helfen dem Handel in Deutschland. Die Aussicht auf wieder fallende Zinsen im kommenden Jahr trieb den Dow-Jones-Index gestern auf 37.393 Punkte und damit das vierte Mal in Folge auf ein Allzeithoch. Der Index schloss allerdings nur 0,1 Prozent höher bei 37.326 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sowie der Index der Technologiebörse Nasdaq stiegen jeweils um 0,6 Prozent auf bis zu 4.747 beziehungsweise 14.901 Punkte.

Ob die Leitzinsen in den USA allerdings wirklich rasch gesenkt werden, bleibt abzuwarten. Aus den Reihen der US-Notenbank Fed kamen erneut Äußerungen, die den Optimismus der Anleger etwas dämpften. Loretta Mester, die regionale Fed-Chefin von Cleveland, sagte der "Financial Times", die gegenwärtigen Zinserwartungen an den Märkten seien etwas voreilig.

In Japan steigen die Aktienkurse am Morgen ebenfalls. Der Nikkei-Index schloss 1,4 Prozent höher bei 33.219 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent auf 2.324 Punkte. Die Märkte reagierten damit auf Signale der Notenbank Bank of Japan (BoJ). Sie sieht keine Anzeichen für ein baldiges Ende ihre ultralockeren Geldpolitik: "Es bestehen extrem hohe Unsicherheiten in Bezug auf die japanische Wirtschaft und die Preise", so die BOJ.

Am Devisenmarkt hält sich der Euro weiter klar unterhalb der Marke von 1,10 Dollar auf. Am Morgen notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0925 Dollar. In der vergangenen Woche hatte der Euro durch die Zinssenkungshoffnungen in den USA deutlich Auftrieb bekommen.

Wenig Bewegung gibt es am Morgen am Rohstoff-Markt. Ein Barrel Öl der Nordsee-Sorte Brent kostet mit 78,10 Dollar fast genauso viel wie gestern. Der Goldpreis tendiert mit derzeit 2.023 Dollar je Feinunze etwas schwächer.

Am deutschen Aktienmarkt könnte die Aktie von Covestro im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stehen. Der Ölkonzern Adnoc aus dem Emirat Abu Dhabi erhöht laut einem Medienbericht sein Übernahme-Angebot für den Leverkusener Kunststoffkonzern. Adnoc wolle nun 60 Euro je Covestro-Aktie bieten, so Bloomberg unter Berufung auf Insider. Mit dem neuen Gebot würde Covestro mit rund 11,3 Milliarden Euro bewertet. Der Ölgigant wolle das Angebot in den kommenden Tagen überreichen. Zudem wolle Adnoc Arbeitsplatzgarantien für mehrere Jahre und Investitionen von etwa acht Milliarden Dollar zusichern.

Der Siemens-Konzern überträgt dem Pensionsfonds seiner Mitarbeiter fast ein Drittel seiner verbliebenen Aktien an Siemens Energy. Acht Prozent an der Siemens Energy AG seien am Montag an den Siemens Pension-Trust e. V. übertragen worden, so das Unternehmen. Damit sinke die Beteiligung des Konzerns an Siemens Energy auf 17,1 Prozent. Zuletzt hatte Siemens im Juni 6,8 Prozent an der abgespaltenen und an die Börse gebrachten früheren Konzernsparte in das unabhängig verwaltete Pensionsvermögen eingebracht. Siemens Energy hat massive Probleme mit der spanischen Windkrafttochter Gamesa und benötigt milliardenschwere Staatsgarantien.

Apple wird nach einem verlorenen Patentverfahren den Verkauf der neuen Modelle seiner Computer-Uhr in den USA aussetzen. Die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 sollen vom 21. Dezember an nicht mehr über die amerikanische Website des Konzerns und nach dem 24. Dezember auch nicht in den US-Stores verkauft werden. Das sei eine vorsorgliche Maßnahme angesichts einer in einer Woche auslaufenden Prüfungsfrist, teilte Apple am Montag mit. Die Medizintechnik-Firma Masimo wirft Apple vor, in den Uhren eine von ihr patentierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut ohne Lizenz einzusetzen.