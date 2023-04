marktbericht Anleger sind vorsichtig First-Republic-Bank drückt die Stimmung Stand: 27.04.2023 09:39 Uhr

Der DAX startet mit einem leichten Minus in den Handelstag. Die Investoren befürchten, dass die US-Bankenkrise keineswegs überstanden sein könnte, wie der Absturz der First-Republic-Aktie zeigt.

Der DAX verliert heute zum Handelsauftakt 0,3 Prozent auf etwa 15.750 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,5 Prozent schwächer bei 15.796 Punkten geschlossen.

Im Fokus der Anleger stehen trotz einer ganzen Reihe von Quartalsberichten zunächst die Sorgen um das US-Bankensystem. Für Nervosität sorgt der anhaltende Ausverkauf bei den Aktien der US-Krisenbank First Republic, die gestern den zweiten Tag in Folge auf ein Rekordtief gestürzt waren. Analysten blicken angesichts des massiven Einlagenabflusses bei dem Regionalinstitut mit Sorge auf die Rettungsbemühungen.

Über Nacht sank der Marktwert der First Republic kurzzeitig um bis zu 41 Prozent auf etwa 888 Millionen Dollar und damit erstmals unter die Eine-Milliarde-Dollar-Marke. Das ist weit entfernt von dem Höchststand von mehr als 40 Milliarden Dollar im November 2021.

Einem Bericht des TV-Senders CNBC zufolge ist die US-Regierung nicht bereit, dem Kreditgeber unter die Arme zu greifen. Die Bank selbst prüft mehrere Optionen wie den Verkauf von Vermögenswerten oder die Gründung einer Bad Bank, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Von Konjunkturseite warten die Investoren heute auf frische Wirtschaftsdaten aus den USA. So wird heute die erste Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal publiziert. Experten erwarten im Schnitt, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Januar bis März auf das Jahr hochgerechnet um 2,0 Prozent zugelegt hat.

Außerdem werden Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. "Noch ist das Niveau im langfristigen Durchschnitt niedrig und mit einem robusten Stellenaufbau vereinbar. Sollten die Erstanträge aber weiter steigen, könnten die Konjunktursorgen wieder größer werden", analysieren die Experten der Helaba.

In den USA hatten überraschend starke Quartalszahlen von Microsoft den technologielastigen Nasdaq-Indizes leichten Auftrieb gegeben. Der Dow Jones Industrial gab dagegen nach. Allgemein war die Stimmung eher gedrückt, was ebenfalls den seit Dienstag wieder aufgeflammten Sorgen rund um den US-Bankensektor geschuldet war.

Der Dow Jones verlor 0,8 Prozent auf 33.301 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,4 Prozent auf 4055 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte zugleich um 0,6 Prozent auf 12.806 Punkte zu.

Die anhaltende Talfahrt des US-Kreditinstitutes First Republic trübte zwar auch die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten, gleichwohl hielten sich die Indizes leicht im Plus. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 0,2 Prozent höher bei 28.457 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,4 Prozent zu. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Auch Hang Seng und CSI 300 notierten etwas fester.

Die Ölpreise sind heute nach deutlichen Verlusten am Vortag wieder etwas gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 77,92 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 14 Cent auf 74,44 Dollar.

Gestern hatten die Erdölpreise deutlich nachgegeben und waren auf einmonatige Tiefstände gefallen. Hintergrund sind Konjunktursorgen, vor allem mit Blick auf die USA. Es wird befürchtet, dass die weltgrößte Volkswirtschaft im laufenden Jahr in eine Rezession rutschen könnte. Für Belastung sorgen vor allem die starken Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed, die gegen die hohe Inflation kämpft. Die Vereinigten Staaten zählen zu den größten Energieverbrauchern der Welt.

Die deutsche Pharmaindustrie erwartet nach dem Boom um Corona-Impfstoffe dieses Jahr deutliche Rückgänge. Während die Wirtschaft insgesamt leicht wachsen dürfte, werde der Umsatz der Pharmabranche um rund 5 Prozent fallen, heißt es in einer neuen Prognose des Verbands forschender Arzneimittelhersteller (VFA). Die Produktion dürfte zudem um 1,7 Prozent schrumpfen. "Dies zwingt die Unternehmen zu Rationalisierungsmaßnahmen", hieß es. Sichtbar werde dies bereits in reduzierten Investitionsplänen. Zum Vergleich: 2022 war der Umsatz laut VFA um 6,3 Prozent gestiegen und die Produktion um 5,3 Prozent.

Die Deutsche Bank ist dank höherer Erträge in der Unternehmensbank mit einem Gewinnanstieg in das Jahr gestartet, will aber weitere Stellen streichen. Deutschlands größtes Geldhaus verdiente im ersten Jahresviertel unter dem Strich 1,158 Milliarden Euro, ein Plus von neun Prozent. Die Deutsche Bank konnte damit das elfte Gewinnquartal in Folge ausweisen. Die Kosten will die Bank aber weiter senken und kündigte einen Stellenabbau "in kundenfernen Bereichen" an. Wie hoch dieser ausfallen soll, wurde zunächst nicht genannt.

Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS ist mit Rückgängen ins Jahr gestartet. Der bereinigte Vorsteuergewinn sank im ersten Quartal um 26 Prozent auf 206 Millionen Euro. Die Erträge schrumpften auch infolge niedrigerer Managementgebühren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 624 Millionen Euro.

Beim Facebook-Konzern Meta gab es im vergangenen Quartal ein Umsatzplus von drei Prozent, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Auch für das laufende Vierteljahr rechnet Meta mit einem Plus. Gründer und Chef Mark Zuckerberg sieht in Software mit Künstlicher Intelligenz einen Wachstumstreiber. Der Quartalsgewinn sank unterdessen um 24 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar.

Die Kursturbulenzen der vergangenen Monate haben der Deutschen Börse ein überraschend starkes Quartalsergebnis beschert. Der Reingewinn und das operative Ergebnis stiegen um jeweils zwölf Prozent auf 473 beziehungsweise 772 Millionen Euro. Das Umsatzwachstum fiel mit 16 Prozent auf 1,231 Milliarden Euro ebenfalls höher aus als erwartet.

Im ersten Quartal sackten bei BASF Umsatz und Gewinn kräftig ab. Mit knapp 20 Milliarden Euro lag der Erlös über 13 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, als der russische Einmarsch in die Ukraine mitten im Quartal die Weltmärkte erschüttert hatte. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) sackte um fast ein Drittel auf gut 1,9 Milliarden Euro nach unten. Deutlich schlechter liefen die Geschäfte in fast allen Sparten. Nur das Geschäft mit Produkten für die Landwirtschaft entwickelte sich besser.

Beim Kochboxenversender HelloFresh ging das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um rund ein Drittel auf 66 Millionen Euro zurück. Experten hatten damit gerechnet, dass das operative Ergebnis bis auf rund 40 Millionen Euro absackt. Der Umsatz stieg erwartungsgemäß um rund fünf Prozent auf circa zwei Milliarden Euro. Konzernchef Dominik Richter hatte bereits vor einem Monat gesagt, dass das Wachstum der Monate Januar bis März nicht zweistellig ausfallen werde.

Eine geringere Nachfrage asiatischer Kunden macht dem Essenslieferanten Delivery Hero zu schaffen. Der Brutto-Warenwert (GMV) sei im ersten Quartal konzernweit währungsbereinigt um 2,1 Prozent gestiegen. Ohne das Asien-Geschäft habe das Plus bei 16 Prozent gelegen. Der Umsatz der Segmente legte währungsbereinigt um rund zwölf Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro zu. Beide Werten fielen damit schwächer aus als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten.

Die schwache Nachfrage nach Speicherchips, ein Überangebot und Preisrückgänge haben beim Marktführer Samsung im ersten Quartal deutlich am Gewinn gezehrt. Der Überschuss brach im Jahresvergleich um 86 Prozent auf 1,57 Billionen Won (1,06 Milliarden Euro) ein. Die Chipsparte wies demnach erstmals seit 14 Jahren wieder einen Verlust aus. Samsung erwartet, dass sich die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte langsam wieder erholt.

Schwächere Geschäfte in den USA und in Teilen Asiens haben beim Spirituosenhersteller Pernod Ricard Zuwächse in Europa im dritten Geschäftsquartal aufgezehrt. Die Erlöse fielen in den drei Monaten bis Ende März, sowohl nominal als auch aus eigener Kraft, um gut zwei Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Laut Unternehmensangaben lag das auch an hohen Vergleichswerten aus dem Vorjahreszeitraum in den USA sowie an Lagerbestandsanpassungen in China.