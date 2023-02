Marktbericht Nach Fed-Entscheid DAX erreicht ein neues Jahreshoch Stand: 02.02.2023 10:01 Uhr

Der DAX übertrifft nach dem gestrigen Zinsentscheid der US-Notenbank die bisherige Jahresbestmarke deutlich. Jetzt wäre der Weg nach oben offen, aber zunächst steht noch die heutige EZB-Sitzung auf der Agenda.

Der DAX legt zum Handelsstart um mehr als ein Prozent zu und markiert bei über 15.350 Punkten ein neues Jahreshoch. Damit hat der deutsche Leitindex einen charttechnischen Widerstand überwunden, den die Fachleute von HSBC bei 15.270 Punkten definiert hatten. Perspektivisch würden nun die Hochs bei 15.800 Punkten wieder in den Mittelpunkt rücken, so die Marktbeobachter.

Die US-Notenbank Federal Reserve hatte gestern nach Börsenschluss in Deutschland die Zinsen um einen viertel Prozentpunkt auf eine neue Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent angehoben. Der VP Bank zufolge können die Anleger auf ein baldiges Ende des Zinsanhebungszyklus hoffen. Das hebt natürlich die Stimmung und wird an den Märkten goutiert.

EZB-Sitzung im Fokus

Der Fokus der Anleger richtet sich nun aber schon auf die Sitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE). "Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der EZB-Zinsen in den kommenden Monaten ist die Erwartung, dass das Zinstempo bald nachlässt", schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tageskommentar.

Außerdem ist die Berichtssaison in Deutschland in Fahrt gekommen mit Resultaten der Deutschen Bank sowie von Siemens Healthineers und Infineon.

Export trotz schwachem Jahresabschluss mit Rekord

Deutschlands Exporteure haben unterdessen trotz der zuletzt schwächelnden Konjunktur im Gesamtjahr 2022 ein Rekordergebnis erzielt. Waren im Gesamtwert von gut 1564 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr ins Ausland geliefert, teilte das Statistische Bundesamt anhand kalender- und saisonbereinigter Daten mit. Damit wurde die Bestmarke des Jahres 2021 von gut 1368 Milliarden Euro um 14,3 Prozent übertroffen. Allerdings erklärt sich die Steigerung auch durch die deutlichen Preiserhöhungen der vergangenen Monate.

Zu denken dürfte den Investoren auch geben, dass die Exporte in einem schwachen globalen Konjunkturumfeld im Dezember eingebrochen sind. Die Ausfuhren schrumpften um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Hoffnung in der Wall Street Die US-Anleger hatten gestern Hoffnung aus den Worten von US-Notenbank-Chef Jerome Powell zur weiteren Zinspolitik geschöpft. Analysten wiesen darauf hin, dass Powell einen Rückgang der Inflation bestätigt habe. "Er hätte sagen können, dass die Märkte übermäßig nervös sind, und er hat die Gelegenheit dazu nicht genutzt", sagte Investmentstratege Angelo Kourkafas von Edward Jones. Stattdessen habe Powell erklärt, dass ein großes Maß an Straffung bereits vollzogen worden seien. Der Dow Jones stagnierte am Ende zwar bei 34.093 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen zwei Prozent auf 11.816 Punkte vor, und der breit gefasste S&P 500 legte ein Prozent auf 4119 Punkte zu.

Verhaltene Freude in Asien Der jüngste Zinsschritt der US-Notenbank lässt auch die Anleger in Asien auf ein baldiges Ende der geldpolitischen Straffung hoffen. "Das war das grüne Licht für den Markt, um zu kaufen, ohne das Gefühl zu haben, gegen die Fed zu kämpfen", sagte Ali Hassan, Portfoliomanager und Geschäftsführer bei Thornburg Investment Management. So richtig inspiriert verlief der Handel in Asien aber nicht: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,2 Prozent höher bei 27.402,05 Punkten. Ein stärkerer Yen belastete die Exporte und drückte den Index. Die Börse in Shanghai zeigte sich dagegen wenig verändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gab leicht nach. In Südkorea zog der Index knapp ein Prozent an.

Deutsche Bank erzielt bestes Ergebnis seit fünfzehn Jahren Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn dank höherer Zinsen und eines florierenden Handelsgeschäfts im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 5,02 Milliarden Euro, ein Anstieg um 159 Prozent. Das einstige Sorgenkind der europäischen Bankenbranche schloss damit das dritte Jahr infolge mit Gewinn ab.

Kunden der DWS ziehen fast 20 Milliarden Euro ab Bei der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS haben die Kunden 2022 fast 20 Milliarden Euro abgezogen. Wie das im SDAX notierte Unternehmen mitteilt, ging der Gewinn wegen stark gestiegener Kosten um 23 Prozent auf 599 Millionen Euro zurück. Dennoch soll die Dividende, von der vor allem die Deutsche Bank als Großaktionär profitiert, um fünf Cent auf 2,05 Euro steigen. In diesem Jahr peilt die DWS wieder ein Wachstum bei den Neukundengeldern an.

Riesengewinn bei der spanischen Bank Santander Die weltweit steigenden Zinsen und der schwache Euro haben der spanischen Bank Santander im vergangenen Jahr Auftrieb verliehen. Der Gewinn sei um fast ein Fünftel auf 9,6 Milliarden Euro gestiegen. Ohne die Umrechnungseffekte infolge des über das Jahr gesehen schwachen Euro hätte das Plus acht Prozent betragen. Der Überschuss im Zinsgeschäft des Geldinstituts, das den Großteil seines Geschäfts außerhalb Spaniens, etwa in Brasilien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten macht, zog um knapp 16 Prozent auf fast 38,62 Milliarden Euro an.

Robuste Chipnachfrage bei Infineon Der Chipkonzern Infineon zehrt im Abschwung der Weltwirtschaft weiter von einer robusten Nachfrage im Zuge der Energiewende und Elektromobilität. Im ersten Geschäftsquartal (Ende Dezember) fuhr der DAX-Konzern einen Umsatz von 3,95 Milliarden Euro ein und erzielte eine operative Marge von 28 Prozent. Beim Umsatz bedeutete das einen Rückgang von 5 Prozent zum Vorquartal. Der Gewinn lag mit 728 Millionen Euro ein Prozent unter dem Vorquartal.

Gewinnrückgang bei Siemens Healthineers Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat im ersten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang verbucht. So sank das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) per Ende Dezember um 28 Prozent auf 647 Millionen Euro. Nach Steuern verdiente das Unternehmen mit 426 Millionen Euro zehn Prozent weniger. Der Umsatz stagnierte nahezu bei knapp 5,1 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte) sank er um 4,5 Prozent.

Rekordgewinn für Shell Der Ölkonzern Shell hat im vergangenen Jahr dank hoher Öl- und Gaspreise einen Rekordgewinn erzielt. Der bereinigte Gewinn stieg auf 39,87 Milliarden US-Dollar (36,22 Mrd Euro). Damit hat sich der Gewinn innerhalb eines Jahres rund verdoppelt. Shell zahlt seinen Anlegern 28,75 Cent Dividende pro Aktie. Außerdem hat der Ölmulti erneut ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Das Management will Aktien in Höhe von vier Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Im abgelaufenen starken Jahr hatte es bereits reichliche Aktienrückkäufe gegeben.

Sonys Playstation 5 wird gesucht Sony hat dank des guten Verkaufs seiner PlayStation-5-Spielkonsolen im Weihnachtsgeschäft seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht erhöht. Von Oktober bis Dezember verkaufte Sony 7,1 Millionen Stück der Konsolen, deren Absatz lange unter den Lieferengpässen von Chips gelitten hatte. Das waren 80 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Konzern rechnet nun im Ende März auslaufenden Gesamtjahr mit einem Betriebsgewinn von 1,18 Billionen Yen (8,3 Milliarden Euro) statt wie zuletzt mit 1,16 Billionen. Im dritten Quartal sank das operative Ergebnis um acht Prozent auf 429 Milliarden Yen.

Gewinneinbruch bei Facebook Im vierten Quartal 2022 verbuchte Facebook den fünften Gewinnrückgang in Folge. Der Überschuss brach um 55 Prozent auf 4,65 Milliarden Dollar ein. Das Unternehmen leidet unter hohen Kosten und starkem Wettbewerbsdruck durch TikTok. Die chinesische Video-App jagt der Meta-Tochter Instagram Nutzer ab. Darüber hinaus erschweren neue Datenschutz-Regeln von Apple das Personalisieren von Werbung für Nutzer von iPhone & Co. Sie gilt dadurch als weniger wirksam und wirft weniger ab.

Fedex baut weitere Stellen ab Beim Deutsche-Post-Konkurrenten Fedex soll die Zahl der Managementstellen um mehr als zehn Prozent gesenkt werden, schrieb Konzernchef Raj Subramaniam in einer Mitteilung. Dieser Schritt sei notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine Sprecherin ergänzte aber gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die Zahl der abgebauten Stellen seit Juni damit auf rund 12.000 steigt. Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2021/22 (31. Mai) waren bei Fedex rund 345.000 Menschen vollzeit- und weitere rund 202.000 teilzeitbeschäftigt.

Microsoft führt ChatGPT bei Teams ein Der US-Software-Riese Microsoft integriert mit ChatGPT Künstliche Intelligenz (KI) in das Premium-Abo seiner Plattform Teams. Der zu OpenAI gehörende Chatbot kann automatische Meeting-Notizen generieren, Aufgaben empfehlen und bei der Erstellung von Vorlagen helfen, teilte Microsoft mit. Der Premium-Dienst soll im Juni sieben Dollar pro Monat kosten, ab Juli zehn Dollar.