marktbericht DAX rutscht tiefer ins Minus Aktienmarkt zwischen Tech-Boom und Banken-Stress Stand: 26.04.2023 12:50 Uhr

Gute Geschäftszahlen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet reichen nicht: Die Akteure an den Aktienmärkten schauen wieder auf Probleme in der Bankenbranche. Der DAX kann sich von seinen Verlusten nicht erholen.

Bei 15.780 Punkten hat sich der deutsche Leitindex am Mittag eingependelt und büßt damit gegenüber dem gestrigen Schlussstand rund 0,8 Prozent ein. Besserung ist angesichts sinkender US-Futures, die einen eher schwachen Start der US-Börsen am Nachmittag signalisieren, erst einmal nicht in Sicht.

Trotz guter Quartalsergebnisse der beiden Tech-Riesen Microsoft und Alphabet, die gestern nach US-Börsenschluss präsentiert wurden, ist die Stimmung auf dem Parkett gedämpft. "Die Börsen stehen in dieser Berichtssaison im Spannungsfeld zwischen Tech und Banken", sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Bankaktien gerieten nach den Geschäftszahlen der US-Regionalbank First Republic gestern an der Wall Street unter Druck. Vor allem der überraschende Einlagenabfluss von mehr als 100 Milliarden Dollar sorgte für Aufregung am Markt. "Die Bankenkrise scheint oberflächlich zwar abgewendet, jedoch rumort es unter der Oberfläche", meint dazu Konstantin Oldenburger, Analyst beim Broker CMC Markets. Am Abend hatten die US-Indizes deutlich im Minus geschlossen, was auch die asiatischen Märkte heute Morgen belastete.

Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich am Mittag wieder deutlich über die Marke von 1,10 Dollar geschoben und reagiert damit auch auf aktuelle Nachrichten aus der Europäische Zentralbank (EZB). Die Notenbank muss ihre Zinsen aus Sicht von Kroatiens Notenbankchef Boris Vujcic weiter anheben. "Die Inflation geht zurück, aber die Kerninflation ist hartnäckig hoch", sagte Vujcic der slowenischen Zeitung "Delo". Der geldpolitische Rat der EZB, dem Vujcic angehört, entscheidet in der kommenden Woche über den künftigen Kurs. Gegenwärtig ist nicht ganz klar, in welchem Ausmaß die Notenbank ihre Leitzinsen erhöht.

Die Verbraucherlaune in Deutschland ist wegen besserer Konjunktur- und Einkommensaussichten zwar so gut wie seit über einem Jahr nicht mehr, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Das für Mai berechnete Barometer für das Konsumklima legte um 3,6 Punkte auf minus 25,7 Zähler zu, wie die GfK-Marktforscher am Mittwoch mitteilten. Mit dem siebten Anstieg in Folge wurde der höchste Stand seit April 2022 erreicht. Die Einkommenserwartungen legten zum siebten Mal in Folge zu und erreichten damit erstmals wieder das Niveau von vor dem Beginn des Ukraine-Krieges.

Aktien des Immobilien-Konzern Vonovia gewinnen am Mittag fast drei Prozent und sind stärkster Titel im DAX. Vonovia verkauft für eine Milliarde Euro eine Minderheitsbeteiligung an seinem "Südewo"-Wohnungsportfolio in Baden-Württemberg an den US-Finanzinvestor Apollo. Vonovia habe sich zudem eine langfristige Option zum Rückkauf der Beteiligung gesichert, eine Verpflichtung bestehe aber nicht. Vonovia will das über 21.000 Wohnungen umfassende Portfolio weiter bewirtschaften.

Papiere von Infineon gehören dagegen zu den schwächsten Werten im Leitindex. Die Aktie reagiert auf Nachrichten aus der Branche. So blickt der US-Chipkonzern Texas Instruments nach einem schwachen Jahresauftakt vorsichtig auf das zweite Quartal. Die Aktie gab gestern im nachbörslichen US-Handel nach. Analysten verwiesen zudem auch auf einen deutlichen Rückgang der Aufträge beim niederländischen Halbleiter-Zulieferers ASM International. Dessen Aktie gab in Amsterdam mehr als zehn Prozent nach.

In DAX und Co. werden Kurse heute auch durch eine Reihe von Geschäftszahlen beeinflusst. Bei dem Sportartikelkonzern Puma aus dem MDAX sorgt ein rückläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Quartal wegen hoher Lagerbestände und Rabatte für ein Minus bei der Aktie von rund drei Prozent. Der Konzernumsatz stieg währungsbereinigt um 14,4 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro. Auf Besserung hofft Puma erst im zweiten Halbjahr, im laufenden Quartal sei maximal mit einem Umsatzwachstum von fünf Prozent zu rechnen.

Das DAX-Unternehmen Beiersdorf ist mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die Umsätze wuchsen im ersten Quartal in allen Regionen, besonders stark in der Region Amerika, wie Beiersdorf bei der Veröffentlichung seiner endgültigen Zahlen für das erste Quartal mitteilte. Wie bereits bekannt stiegen die Erlöse um 12,2 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Die Anfang April erhöhte Prognose bestätigte der Konzern. Für 2023 geht Beiersdorf von einem Wachstum aus eigener Kraft im Konzern im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich aus.

Eine hohe Nachfrage nach Düften, kosmetischen Wirkstoffen und Produkten für Haustierfutter hat Symrise einen guten Jahresstart beschert. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um fast 13 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro, etwas stärker als von Analysten erwartet. Vor allem bei Düften im Luxussegment legte Symrise kräftig zu und erzielte hohe, prozentual zweistellige Zuwächse ebenso wie im Bereich Heimtiernahrung.

Geschäftszahlen der Tech-Riesen Microsoft und Alphabet, die gestern nach US-Börsenschluss kamen bei Anlegern gut an. Bei Microsoft laufen die Geschäfte dank gefragter Software- und Cloud-Services rund. In den drei Monaten bis Ende März legte der Umsatz im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 52,9 Milliarden Dollar zu. Unterm Strich verdiente der Konzern 18,3 Milliarden Dollar und damit rund neun Prozent mehr. Microsoft übertraf die Prognosen der Wall-Street-Analysten.

Auch die Google-Mutter Alphabet hat mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen von Anlegern übertroffen. Der Internetriese verbuchte im ersten Quartal des Jahres nach eigenen Angaben einen Gewinn von 15 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg auf knapp 70 Milliarden Dollar an. Das war rund eine Milliarde Dollar mehr als von Analysten erwartet.

Die zurückgehende Nachfrage nach Corona-Mitteln wirkt sich beim Pharmakonzern GSK aus. Umsatz und operativer Gewinn gingen deshalb zurück, wie aus den Quartalszahlen des Konzerns hervorgeht. Die Erlöse gingen bei konstanten Wechselkursen um acht Prozent auf knapp sieben Milliarden Pfund zurück. Damit schnitt GSK aber noch besser ab als von den Analysten erwartet.

Frankreichs größter Telekom-Konzern Orange hat zu Jahresbeginn Preiserhöhungen durchsetzen können. Der Konzern steigerte sein bereinigtes Betriebsergebnis im ersten Quartal um 0,5 Prozent auf 2,59 Milliarden Euro und erfüllte damit die Erwartungen der Analysten. Vor allem die Märkte in Afrika und dem Nahen Osten sowie Preisanhebungen hätten zum Wachstum beigetragen.