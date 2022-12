Marktbericht DAX höher erwartet Leichte Aufwärtstendenz Stand: 21.12.2022 07:34 Uhr

So ganz hat der deutsche Leitindex den gestrigen Zinsschock aus Japan noch nicht verdaut. Zur Wochenmitte tastet sich der DAX aber wieder an die Marke von 14.000 heran. Die Vorgaben aus Übersee sind gemischt.

Mit 13.980 Punkten dürfte der DAX am Morgen in den XETRA-Handel starten. Darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Dies wäre ein Plus von rund 0,7 halben Prozent gegenüber dem gestrigen Schlussstand. Die runde Tausendermarke kommt damit wieder in Reichweite.

Zinssorgen gehen weiter um Weiterhin haben aber Zinsängste die Märkte im Griff. Nach der amerikanischen Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche hatte gestern überraschend die japanische Zentralbank für den nächsten Stimmungsdämpfer gesorgt. Sie entschied, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleihenrendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet.

US-Börsen leicht im Plus Davon haben sich die Aktienmärkte weltweit noch nicht komplett erholt. An der Wall Street stieg der Dow-Jones-Index lediglich um 0,3 Prozent auf 32.850 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 3822 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 hingegen ging es um 0,1 Prozent auf 11.072 Punkte nach unten.

Asienbörsen uneinheitlich In Asien bleibt die Stimmung ebenfalls angeschlagen. Neben der leichten Zinswende in Japan belasten auch steigende Corona-Zahlen in China. Der Nikkei-Index in Tokio schloss am Morgen 0,7 Prozent tiefer bei 26.388 Punkten, verringerte damit aber deutlichere Verluste im Handelsverlauf. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

Euro hält sich - Ölpreise kaum verändert Am Devisenmarkt hat sich der Euro wieder über der Marke von 1,06 Dollar festgesetzt, die sie gestern zurückerobert hatte. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert derzeit bei 1,0618 Dollar. Kaum Veränderungen gibt es am Morgen am Rohstoffmarkt. Ein Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent kostet knapp über 80 Dollar. Der Preis für eine Feinunze Gold liegt derzeit bei 1814 Dollar.

Post schaut auf FedEx Im DAX könnte am Morgen die Aktie der Deutschen Post im Fokus stehen. Der US-Rivale FedEx hat im jüngsten Geschäftsquartal trotz Sparmaßnahmen deutlich weniger verdient. In den drei Monaten bis Ende November ging der Nettogewinn gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum von 1,0 Milliarden auf 788 Millionen US-Dollar zurück, wie FedEx nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse sanken um rund drei Prozent auf 22,8 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse seien von einer "anhaltenden Nachfrageschwäche" geprägt gewesen, hieß es.

Bei Nike läuft es Auch der Sportartikel-Hersteller Nike hat am späten Abend Geschäftszahlen vorgelegt. Bei dem Konzern laufen die Geschäfte trotz weltweiter Inflations- und Rezessionssorgen gut. In den drei Monaten bis Ende November legte der Umsatz im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 13,3 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stagnierte bei rund 1,3 Milliarden Dollar, übertraf die Markterwartungen jedoch deutlich. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um über sechs Prozent.