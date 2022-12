Marktbericht DAX auf Vortagesniveau erwartet Hoffnung vor dem Zinsentscheid Stand: 14.12.2022 07:29 Uhr

Die Stimmung bei den Investoren am Aktienmarkt bleibt auch zur Wochenmitte zuversichtlich. Nach rückläufigen Inflationsdaten in den USA hoffen sie nun auf eine kleinere Zinserhöhung durch die US-Notenbank.

Der DAX dürfte mit rund 14.470 Punkten in den Handel auf XETRA starten, damit würde er sein gestern erreichtes Niveau annähernd verteidigen. Die Anleger setzen vor allem auf eine moderate Zinserhöhung in den USA, die am Abend deutscher Zeit bekannt gegeben werden dürfte.

Wall Street erleichtert Gestern hatte der überraschend starke Rückgang der US-Inflation für Erleichterung an der Wall Street gesorgt. Der Dow Jones gewann 0,3 Prozent auf 34.108 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte ein Prozent auf 11.256 Stellen vor und der breit gefasste S&P 500 zog um 0,7 Prozent auf 4019 Zähler an. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen in den USA fiel im November auf 7,1 von 7,7 Prozent im Oktober. Dies weckte Hoffnungen, dass die USA den Höhepunkt der Inflationswelle hinter sich haben. Weniger Druck für die Fed Das sollte wiederum Druck von der US-Notenbank (Federal Reserve) Fed nehmen, den Zinssatz weiter deutlich an anzuheben. Für heute rechnen Experten mit einer Erhöhung um einen halben Prozentpunkt - auf dann 4,25 bis 4,50 Prozent. Zuvor hatten die US-Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell den Leitzins vier Mal in Serie um 0,75 Prozent angehoben. Die Entscheidung wird um 20 Uhr deutscher Zeit bekannt gegeben.

Asienbörsen höher Die jüngste Inflationsdaten aus den USA schieben auch die asiatischen Aktienmärkte am Morgen leicht ins Plus. Dazu kommt die Hoffnung auf schnelle Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen in China. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,7 Prozent höher bei 28.156 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus.

Euro im Vorwärtsgang Im Gefolge der US-Daten kletterte der Euro bereits gestern über die Marke von 1,06 Dollar. Am Morgen kann die Gemeinschaftswährung diese Marke halten und wird derzeit zu 1,0638 Dollar gehandelt.

Ölpreise weiter hoch Am Ölmarkt stützen derzeit Angebotssorgen die Preise. Dazu trägt die seit fast einer Woche geschlossene Keystone-Pipeline in den USA bei. Rohöl der Sorte Brent hält sich am Morgen bei Preisen über 80 Dollar. Auch der Goldpreis hat einen kleinen Schub erhalten. Die Feinunze kostet mit 1809 Dollar rund ein Prozent mehr als gestern.

TUI will Staatshilfen zurückzahlen Auf Unternehmensseite steht am Morgen der Reisekonzern TUI im Fokus. TUI will die verbliebenen Staatshilfen aus der Corona-Krise bis Ende kommenden Jahres zurückzahlen. Für mindestens 730 Millionen Euro löst der Reisekonzern nach dem vereinbarten Plan die restliche Stille Einlage des Bundes und eine Optionsanleihe ab und kauft dem staatlichen Corona-Rettungsfonds das Recht auf Wandlung in TUI-Aktien ab. Das Geld dafür will TUI mit einer weiteren Kapitalerhöhung einnehmen, wie TUI gestern Abend in Hannover mitteilte.

Mercedes-Benz baut Batterien in Kölleda Der Autobauer Mercedes-Benz will wichtige Bauteile für seine Elektroautos auch künftig in Deutschland produzieren und damit Tausende Arbeitsplätze absichern. Insgesamt will das Unternehmen in den nächsten Jahren einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag in Europa und China in die Hand nehmen, so das Unternehmen. Dazu soll am bisher auf Verbrennermotoren spezialisierten Werk in Kölleda in Thüringen eine Batteriemontage entstehen. Entsprechende Gespräche mit der Landesregierung dazu seien auf einem guten Weg, so Mercedes-Logistikchef Jörg Burzer.