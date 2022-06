Marktbericht Gewinne zum Start erwartet DAX macht wieder Boden gut Stand: 01.06.2022 07:22 Uhr

Die gestrige Konsolidierung an den Aktienmärkten hat den DAX unter die Marke von 14.500 Punkten gezogen. Heute kommt der Kursbereich wieder in Sicht, trotz gemischter Vorgaben aus den USA und Asien.

Bei 14.485 Punkten wird der Leitindex zum Börsenstart nach vorbörslichen Indikationen erwartet, das entspricht einem Plus von rund einem halben Prozent. Dabei haben die Börsen an der Wall Street am Abend mit Verlusten geschlossen.

Wall Street verunsichert Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende ging der Dow Jones Industrial gestern mit minus 0,7 Prozent auf 32.990 Punkte aus dem Handel. Auf Monatssicht hat er sich damit stabil gehalten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 4132 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne ebenfalls nicht halten und gab schließlich um 0,3 Prozent auf 12.642 Punkte nach.

Fed legt Beige Book vor Sorgen um hohe Ölpreise, aber auch Verunsicherung über die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatten den Handel belastet. Das Fed-Führungsmitglied Christopher Waller hatte sich dafür ausgesprochen, die Zinsen über den Sommer hinaus um jeweils einen halben Prozentpunkt anzuheben. Am Abend legt die Fed ihr "Beige Book", einen monatlichen Konjunkturbericht, vor.

Chinas Industrie schrumpft langsamer In Asien bieten die Börsen am Morgen ein gemischtes Bild. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 27.471 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Die Aktivitäten in Chinas herstellendem Gewerbe sind einem wichtigen Konjunkturbarometer zufolge im Mai den dritten Monat nacheinander geschrumpft - wenn auch nicht mehr ganz so schnell. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Wirtschaftsmagazins "Caixin" stieg leicht von 46 Pnkten im Vormonat auf 48,1 Stellen.

Euro hat es schwer Am Devisenmarkt hält sich der Euro am Morgen knapp an der Marke von 1,07 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert aktuell bei 1,0705 Dollar. Die Aussicht auf mehrere Zinserhöhungen in den USA stärkt die US-Währung tendenziell.

OPEC hadert mit Russland Am Ölmarkt hat sich der gestrige Preisauftrieb wieder beruhigt. Der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent liegt am Morgen bei 116, 50 Dollar. Einige Mitglieder des Ölkartells OPEC erwägen einem Medienbericht zufolge, Russland aus einer Ölfördervereinbarung auszuschließen. Hintergrund der Überlegungen sei, dass die westlichen Sanktionen die Fähigkeit des Landes beeinträchtigten, mehr Rohöl zu produzieren, so das "Wall Street Journal" (WSJ). Bei einem Ausschluss Russlands könnten Saudi Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere OPEC-Mitgliedsländer mehr fördern, um die Produktionsziele zu erreichen.

Vonovia will Mieten erhöhen Der DAX-Konzern Vonovia hält angesichts der hohen Inflationsraten deutlichere Mieterhöhungen für unausweichlich. "Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen", sagte Vonovia-Chef Rolf Buch dem "Handelsblatt". Sonst würden viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Der Immobilienriese besitzt rund 565.000 Wohnungen, die meisten davon in Deutschland. Die durchschnittliche Miete bei Vonovia erhöhte sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Schnitt auf 7,40 Euro pro Quadratmeter - das waren 3,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

DWS wechselt Chef aus Die wegen "Greenwashing"-Vorwürfen unter Druck stehende Deutsche-Bank-Fondstochter DWS wechselt ihren Chef aus. Stefan Hoops werde auf der Hauptversammlung am 10. Juni als neuer Vorsitzender der Geschäftsführung eingesetzt, teilte die DWS Mittwochnacht mit. Der bisherige Chef Asoka Wöhrmann werde sein Mandat am selben Tag niederlegen. Stefan Hoops kommt vom Mutterkonzern, dort war er als Leiter der Unternehmensbank der Deutschen Bank tätig. Gestern fanden bei der Deutschen Bank und der DWS Durchsuchungen statt. Beteiligt waren die Staatsanwaltschaft, die Finanzaufsicht BaFin und das Bundeskriminalamt (BKA).