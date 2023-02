Marktbericht Atempause an der Börse Was ist dem DAX jetzt noch zuzutrauen? Stand: 28.02.2023 07:42 Uhr

Nach den jüngsten Kursverlusten und der folgenden Aufholjagd zeigt sich der DAX am Morgen kaum bewegt. Der deutsche Leitindex bleibt technisch angeschlagen, ein Ausbruch nach oben wäre kein leichtes Unterfangen.

Der DAX dürfte den Berechnungen von Banken und Brokern leicht oberhalb seines Vortagesschlusskurses in den Handel starten. Gestern hatte sich der DAX nach seinem Schwächeanfall in der Vorwoche wieder nach oben orientiert. Zum XETRA-Schluss stand ein Plus von 1,1 Prozent auf 15.381 Punkte auf der DAX-Tafel. Dabei handelte es sich jedoch in erster Linie um eine technische Gegenreaktion auf die zuvor erlittenen Verluste.

DAX-Experten bleiben skeptisch Trotz der gestrigen Aufholjagd bleibt der DAX nach seinem Kursrutsch zum Wochenschluss technisch angeschlagen. Zumal die Kursverluste vom Freitag vom höchsten Handelsvolumen des Jahres begleitet wurden, wie Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC, herausstreicht. Auch Konstantin Oldenburger, Marktanalyst CMC Markets, bleibt skeptisch: Im aktuellen Umfeld steigender Zinsen dürfte es eine Mammutaufgabe bleiben, die oberen Widerstände im Bereich von 15.600 Punkte aus dem Weg zu räumen, so der Experte.

Dow Jones nur mit leichten Gewinnen Verhaltene Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Die Anleger in den USA haben sich nach der verlustreichsten Woche des Jahres nur vorsichtig zurück auf das Handelsparkett gewagt. Anhaltende Zinssorgen begrenzten die Schnäppchenjagd an den US-Börsen. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss gestern 0,2 Prozent höher auf 32.889 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 11.466 Stellen vor, der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3982 Zähler zu.

Nikkei schließt etwas höher Auch an den asiatischen Börsen haben sich nur wenige Schnäppchenjäger aus der Deckung gewagt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 0,1 Prozent höher bei 27.456 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. "Die Wiedereröffnungsstory scheint derzeit nicht viel Auftrieb zu geben", schrieben die ING-Volkswirte in einer Kundennotiz. Die chinesischen Aktien wurden durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen belastet. Insbesondere die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China beschäftigen die Anleger.

Euro und Gold mit leichten Verlusten Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar einmal mehr Stärke. Parallel dazu fällt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0583 Dollar. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1813 Dollar und damit ebenfalls 0,2 Prozent weniger als am Vortag.

Bayer rechnet mit Ergebnisrückgang Im DAX rückt am Morgen Bayer mit Zahlen und Ausblick in den Fokus. Ein starkes Agrargeschäft hat den Pharma- und Chemiekonzern zum Jahresende angeschoben. Für dieses Jahr stellt sich Bayer allerdings auf ein schwächeres Wachstum ein. Bereinigt um Währungseffekte erwartet der Konzern einen Umsatz von 51 bis 52 (Vorjahr: 50,7) Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis dürfte auf 12,5 bis 13 (Vorjahr: 13,5) Milliarden Euro sinken.

VW hält an Werk in Uiguren-Region fest Der VW-Konzern will auch nach einem Besuch seines China-Vorstands Ralf Brandstätter an dem umstrittenen Werk in der Region Xinjiang festhalten. "Natürlich kennen wir die kritischen Berichte, wir nehmen das sehr ernst", sagte der Manager. "Aber wir haben keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in diesem Werk - das hat sich nach meinem Besuch nicht geändert."

Vorsichtige Prognose von Patrizia Der Immobilienkonzern Patrizia blickt mit gemischten Gefühlen auf das laufende Jahr. Das Management kann sich sowohl einen Rückgang als auch eine Steigerung des operativen Ergebnisses vorstellen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde 2023 bei 50 bis 90 Millionen Euro liegen. 2022war das Ebitda um über ein Drittel auf 78,9 Millionen Euro gesunken.

Krisen bremsen Onlinebroker FlatexDegiro Der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die gestiegenen Zinsen haben dem steilen Wachstum des Online-Brokers FlatexDegiro 2022 ein jähes Ende gesetzt. Anleger handelten deutlich weniger Wertpapiere, die Zahl der Transaktionen brach um mehr als ein Viertel ein. Der Jahresüberschuss fiel mit gut 106 Millionen Euro zwar mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr, doch dies lag an der Auflösung von Rückstellungen für aktienbasierte Mitarbeitervergütungen.

PVA Tepla mit optimistischer Prognose für 2023 Das hessische Technologieunternehmen PVA Tepla rechnet nach einem erfolgreichen Jahr mit weiteren Zuwächsen im Jahr 2023. Beim Umsatz sei mit 240 bis 260 Millionen Euro zu rechnen. 2022 waren die Erlöse um 32 Prozent auf 205 Millionen Euro gestiegen. Das Unternehmen hatte mit 170 bis 180 Millionen Euro gerechnet, während Analysten das Erreichen des oberen Spannendendes erwartet hatten.

eBay Deutschland streicht Gebühren für private Verkäufer Die Online-Handelsplattform eBay macht in Deutschland künftig alle privaten Verkäufe kostenlos. Mit dem Wegfall der Angebotsgebühren und Verkaufsprovisionen beseitige man die größte Hürde, die Verbraucherinnen und Verbraucher bislang beim Verkaufen über eBay.de gesehen haben, erklärte das Unternehmen gestern in Kleinmachnow bei Berlin. Auch Musk will ChatGPT Konkurrenz machen Mit einem neuen Forschungslabor zu künstlicher Intelligenz (KI)will Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk einem Medienbericht zufolge auf den Erfolg des textbasierten Chatbots ChatGPT aufspringen. Musk habe Igor Babuschkin rekrutiert, einen Forscher, der kürzlich Alphabets DeepMind KI-Einheit verlassen hat, berichtete die Technologie-Nachrichtenseite "The Information" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Elon Musk wegen Tesla-Autopilot-Funktion verklagt Die Tesla-Aktionäre verklagen den Elektroautopionier und Unternehmenschef Elon Musk wegen Beschönigungen bei der Sicherheit und Effizienz der Autopilot-Funktion. Tesla habe über vier Jahre hinweg mit falschen und irreführenden Aussagen verheimlicht, dass die Technologie, die für mehrere tödliche Unfälle verantwortlich sein könnte, "ein ernsthaftes Unfall- und Verletzungsrisiko darstellt", hieß es in der beim Bundesgericht in San Francisco eingereichten Sammelklage.