marktbericht Erster Handelstag im Juni DAX vor Erholungsversuch Stand: 01.06.2023 07:39 Uhr

Nach den gestrigen Kursverlusten dürfte der DAX heute einige Punkte wieder aufholen. Hilfreich dürfte die gestrige Zustimmung des US-Repräsentantenhauses zum Schuldendeal sein.

Zum Juni-Auftakt taxierte der Broker IG den DAX vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 15.733 Punkte. Der deutsche Leitindex hatte den Handel gestern mit einem Verlust von 1,5 Prozent auf 15.664,02 Punkte beendet. Für den Monat Mai ergibt dies eine Bilanz von minus 1,6 Prozent.

Die künftigen Aussichten sind eher trübe: Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management könnte jetzt der "Sommerzeit-Blues" kommen in Anlehnung daran, dass Aktien in den Sommermonaten häufig einen schweren Stand haben. Von technischer Seite gebe es keine Entlastung, meinen die Fachleute der Helaba. "Indikatoren stehen weiterhin auf Verkauf und der DAX liegt deutlich unter der 21-Tagelinie und unter der Unterstützung bei 15.726 Punkten."

Die US-Börsen sind gestern auf Tauchstation gegangen. Der Dow Jones schloss 0,4 Prozent tiefer auf 32.908 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 12.935 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent auf 4179 Punkte ein.

Das US-Repräsentantenhaus hat aber nach US-Börsenschluss den Gesetzentwurf gebilligt, mit dem in letzter Minute eine Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten abgewendet werden soll. Zuvor hatte eine gewisse Unsicherheit über das Ergebnis die Kurse belastet. Damit der US-Regierung nicht das Geld ausgeht, muss nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat dem Vorhaben zustimmen und Präsident Joe Biden das Gesetz unterzeichnen.

Vertreter der US-Notenbank haben derweil eine Zinspause im Juni in Aussicht gestellt. Ein Ende der Zinserhöhungen bedeute dies aber noch nicht. "Eine Entscheidung, den Leitzins auf einer der nächsten Sitzungen konstant zu halten, sollte nicht so interpretiert werden, dass wir den Höchststand in diesem Zyklus erreicht haben", sagte Fed-Gouverneur Philip Jefferson. Das Auslassen einer Zinserhöhung würde es der Fed erlauben, mehr Daten zu sehen, bevor sie über das Ausmaß einer weiteren Straffung der Geldpolitik entscheidet.

Ähnlich äußerte sich der Chef der regionalen Notenbank von Philadelphia, Patrick Harker. "Ich gehöre definitiv zu denjenigen, die darüber nachdenken, eine Erhöhung bei dieser Sitzung auszulassen", sagte er. Man müsse jedoch bereit sein, auf den danach kommenden Treffen möglicherweise noch mehr zu tun.

Die Fortschritte bei der Abstimmung über den Gesetzesentwurf zur US-Schuldengrenze und positive Wirtschaftsdaten aus China lassen die Anleger in Asien am Morgen aufatmen. Der Caixin-Einkaufsmanagerindix (PMI) für das produzierende Gewerbe für China zeigte im Mai einen unerwarteten Umschwung hin zu einem Wachstum. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

In Japan lag der Nikkei im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 31.028 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 2147 Punkten.

Unterdessen hat sich die Stimmung unter Aktienanlegern weltweit laut einer Befragung des Vermögensverwalters State Street im Mai verbessert. Der Global Investor Confidence Index (ICI) stieg um 6,3 Punkte auf 89,8 Punkte. Damit bewegt sich das Stimmungsbarometer aber weiter unter der neutralen 100-Punkte-Marke. Der Anstieg des Anlegervertrauens ging zurück auf die positivere Stimmung in Nordamerika und Asien. Der Teilindex für Europa sank dagegen den zweiten Monat in Folge.

Bill Anderson übernimmt heute den Posten des Vorstandschefs bei Bayer von Werner Baumann, der 35 Jahre bei Bayer arbeitete, sieben davon an der Konzernspitze. Bis der Manager seine Pläne für die Bayer-Zukunft vorstellt, müssen sich die Aktionäre und Mitarbeiter aber wohl noch etwas gedulden. Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Research rechnet mit einem Strategieupdate später 2023 oder früh im kommenden Jahr.

Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ist neuer Aufsichtsratschef der Commerzbank. Das Kontrollgremium wählte den 55-Jährigen nach der Online-Hauptversammlung gestern zu seinem neuen Vorsitzenden. Weidmann ist der vierte Aufsichtsratschef der Commerzbank innerhalb von drei Jahren.

In den großen europäischen Indizes, dem EuroStoxx 50 und dem Stoxx Europe 50, werden im Juni keine Änderungen erwartet. Im breiten Stoxx Europe 600 dagegen sieht dies anders aus. Hier rechnet JPMorgan-Experte Pankaj Gupta mit insgesamt sieben Änderungen. Dabei erwartet er mit Blick auf deutsche Aktien die Herausnahme des Immobilienunternehmens Aroundtown und des Internetproviders United Internet. Aufnahmen deutscher Unternehmen sieht er indes keine.

Die Deutsche-Börse-Tochter und Index-Anbieterin Stoxx Ltd. wird die europäischen Indizes auf Basis der Schlusskurse vom 31. Mai überprüfen. Etwaige Änderungen werden am Donnerstag, 1. Juni, nach Börsenschluss bekannt gegeben und treten am Montag, 19. Juni, in Kraft.

Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) sieht sich im Skandal um mutmaßlich asbestverseuchtes Babypuder in den USA einer neuen Klage gegenüber. J&J hatte Verbrauchern und Investoren immer wieder versichert, dass das Babypuder sicher und asbestfrei sei. 2018 wurde der Konzern allerdings zu einer Strafe von über 4,7 Milliarden Dollar verurteilt, nachdem 22 Frauen J&J wegen Eierstockkrebs, angeblich ausgelöst durch das Puder, verklagt hatten. Die Strafzahlung wurde später zwar auf 2,12 Milliarden Dollar gesenkt.

Der Pharmakonzern gründete LTL Management, um die Verbindlichkeiten aus den Krebsklagen darauf zu übertragen. Das Tochter-Unternehmen hat im April Konkurs angemeldet und will mit einem Vergleich in Höhe von 8,9 Milliarden Dollar mehr als 38.000 Klagen beilegen und künftige Fälle verhindern.